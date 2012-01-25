В интернет-банке Raiffeisen CONNECT введена функция мгновенного перевода средств между картами, эмитированными Райффайзенбанком.
Клиенты банка (как резиденты, так и нерезиденты) могут оформить моментальный перевод через интернет-банк между рублевыми и валютными, дебетовыми и кредитными картами. Введение полномасштабного сервиса моментальных денежных переводов позволяет клиентам максимально оперативно управлять своими средствами в режиме реального времени через дистанционные каналы обслуживания.
Интернет-банк Raiffeisen CONNECT позволяет клиентам, не посещая отделений, совершать различные банковские операции. С помощью Raiffeisen CONNECT можно управлять средствами на своих счетах, обменивать валюту, совершать платежи и переводы, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, налоги, штрафы и услуги государственных учреждений, размещать и пополнять вклады.
Более подробная информация размещена на сайте ЗАО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/retail/dist/rba/raiffeisen-connect/
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