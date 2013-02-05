Друзья, предлагаем оформить новую карту в рамках пакета услуг «Премиум Директ» - Platinum MasterCard. Ранее держателям этого пакета услуг была доступна только карта Visa Platinum Premium Direct.
Владельцы Platinum MasterCard смогут воспользоваться повышенным дневным лимитом на снятие наличных по карте, а также услугой бесплатной экстренной выдачи наличных при утрате карты за границей. Кроме того, карта Platinum MasterCard Райффайзенбанка обладает технологией оплаты в одно касание MasterCard PayPass.
Подарки! Первые 150 клиентов, открывших пакет услуг «Премиум Директ» с картой Platinum MasterCard с 1 по 28 февраля 2013 года, получат подарочный сертификат OZON.ru номиналом 10 000 рублей. Кроме того, три клиента, совершивших наибольшее количество оплат по этой карте с 1 февраля по 31 марта 2013 года, получат приглашение на шесть персон на спектакль в Большой театр.
Пакет услуг «Премиум Директ» включает в себя до пяти дебетовых и трех кредитных премиальных карт с бесплатным обслуживанием, а также повышенное начисление процентов на остаток по текущему рублевому счету. Держатели пакета услуг также могут воспользоваться выделенной телефонной линией для обращений и консультациями удаленного персонального менеджера.
Подробности на http://www.raiffeisen.ru/premium/premiumdirect/
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