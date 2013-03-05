Хорошая новость для любителей путешествий! С 4 марта 2013 года можно выпустить дебетовую кобрендовую карту Raiffeisen Visa Travel Card (ранее можно было открыть только кредитную).
Raiffeisen Visa Travel Card – кобрендовый проект, созданный совместно с онлайн-порталом iGlobe.ru. Держатели могут накапливать бонусные мили Travel Miles, совершая покупки по карте. Наколенные мили обмениваются на различные туристические услуги, представленные на сайте iGlobe.ru –авиаперелеты, бронь отелей, аренду автомобилей и др.
1 миля Travel Miles за каждые 40 рублей, потраченные по карте, до 7 миль за каждые 40 рублей, потраченные на бронирование услуг на сайте iGlobe.ru, а также 1 000 подарочных миль в день рождения.
Карты выпускаются к рублевым счетам в категории Classic и Gold.
Более подробная информация на сайте банка http://www.raiffeisen.ru/retail/ourcards/
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