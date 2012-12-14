В Краснодаре открылись два новых офиса БИНБАНКа

В четверг, 13 декабря 2012 года, сразу два новых дополнительных офиса БИНБАНКа в Краснодаре приступили к осуществлению банковских операций. Офисы ориентированы на обслуживание частных клиентов. Жителям города и области предлагается широкий спектр услуг, таких как банковские вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и прочими.

Дополнительный офис «На Красной» расположен на улице Красная, д. 149, дополнительный офис «Первомайский» - на улице 40 лет Победы, д. 148.

Режим работы новых офисов «ОАО «БИНБАНК»:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 20-00, без перерыва,

суббота – c 10-00 до 17-00, без перерыва,

выходной день - воскресенье.

Расширение филиальной сети проходит в четком соответствии с принятой в 2012 году стратегией развития БИНБАНКа. Так, только за этот год открылось 12 дополнительных офисов Банка в Барнауле, Краснодаре, Москве, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Челябинске. На данный момент сеть продаж насчитывает 132 офиса в 34 регионах РФ, в том числе 29 в Москве. Филиал БИНБАНКа в Краснодаре, работая с января 2009 года, стал одним из крупнейших участников рынка финансовых услуг региона. В городе функционируют четыре офиса, два из которых оказывают полный спектр услуг, как частным, так и корпоративным клиентам, а два – являются розничными подразделениями Банка.



Более подробную информацию об услугах дополнительных офисов можно получить в информационном центре Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефонам новых дополнительных офисов:

«На Красной» - (861)255-24-24, (861)259-65-55,

«Первомайский» - (861) 257-68-59, (861) 252-77-60

