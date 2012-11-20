Оливер Хьюз: «Онлайн открыл мир возможностей для нас»
Москва, 20 ноября 2012 г. Президент ТКС Банка Оливер Хьюз в интервью порталу Banki.ru рассказал о том, как банк перестал быть монолайнером и почему российские заемщики – одни из лучших в мире клиентов для банков.
«Мы давно перестали быть монолайнером, хотя мне очень нравится этот подход, это означает фокус, концентрацию на чем-то одном, - рассказал Оливер Хьюз руководителю проекта «Банки ТВ» Елене Ищеевой. – Конечно, мы банк кредитных карт, до сих пор это наш основной продукт. Но в то же время мы привлекаем средства населения во вклады, делаем дебетовую карточку Tinkoff Black, есть проект «КупиВкредит», и мы расширяем все, что мы делаем, все розничные продукты через онлайн».
Президент ТКС Банка сообщил, что именно через онлайн поступает большая часть заявок на дебетовые карты Tinkoff Black, анонсированные в конце сентября и позволяющие клиентам получить cashback 5-10% по разным категориям расходов (подробнее) и доходность 10% годовых на остаток. По картам предоставляется ряд других преимуществ, как, например, снятие наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (сумма свыше 3000 рублей).
Банк улучшает свои позиции на рынке кредитных карт. По словам Оливера Хьюза, ТКС уже выдал около 2,5 млн кредиток, к концу текущего года будет выдано 2,7 млн карт: «Мы на четвертом месте по портфелю, до нас Сбербанк, «Русский Стандарт» и ВТБ 24. Если мы будем расти, как в этом году, то в 2013 году обгоним ВТБ 24. Это наша следующая цель». Россияне, по наблюдениям банкира, отличаются ответственностью и осознанным подходом к кредитованию. В России клиенты привыкли к займам и умело распределяют денежные потоки, разделяя средства на текущем и кредитном счетах.
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