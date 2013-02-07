ТКС Банк предоставил пользователям Интернет-банка новые опции по безопасности

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» предложил клиентам подключить услуги аутентификации в Интернет-банке по SMS-коду и информирования о каждом входе в Интернет-банк.



В Интернет-банке в разделе «Настройки» появился новый виджет «Безопасность», предоставляющий клиентам ТКС Банка возможность активировать две дополнительные опции: вход в Интернет-банк по SMS-коду и уведомление по SMS о каждом входе в Интернет-банк. В случае подключения первой из этих опций, в дальнейшем после ввода логина и пароля клиенту будет приходить SMS с кодом для входа в Интернет-банк. Начать работу можно будет только после ввода этого кода. Такой механизм повышает безопасность удаленной работы со счетами.



Еще одна опция – информирование посредством SMS о каждом входе в Интернет-банк с указанием IP. Обе услуги бесплатны. Подключить и отключить услуги можно в любой момент.



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