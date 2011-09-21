ОТП Банк провел конференцию, посвященную инвестиционной привлекательности стран Центральной и Восточной Европы

17 сентября ОТП Банк провел конференцию Россия и страны СНГ – новые возможности с OTP Group. Спикерами мероприятия стали видные финансисты и экономисты.

Являясь членом одной из крупнейших финансовых групп Центральной и Восточной Европы, представители ОТП Банка в лице Ласло Вольфа, Заместителя председателя правления OTP Bank (Венгрия), Алексея Коровина, Президента ОТП Банка, и Роберта Барлаи, Руководителя казначейства Группы ОТП, представили участниками детальный анализ экономической ситуации в регионе и прогноз по ее развитию.

Также с макроэкономическими обзором стран Центральной и Восточной Европы и глобальных рынков в целом выступили Александр Данилов, Старший Директор агентства Фитч Рейтингз СНГ Лтд, Гергели Тардош, главный экономист Группы ОТП, и Левенте Папа, стратег по финансовым и долговым рынкам Группы ОТП. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в своем докладе рассказал о текущей ситуации в российской банковской сфере, а также оценил степень влияния на российскую экономику событий в мировой финансовой сфере. Основные тенденции были отмечены в докладе Сергея Гуриева, Ректора Российской экономической школы (РЭШ), Президента центра экономических и финансовых исследований и разработок.

Также в ходе мероприятия был представлен уникальный проект «Российский рынок капитала - новые возможности с OTP Group», созданный командой казначейства ОТП Банка.



