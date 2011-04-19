Сбербанк России занял лидирующие позиции в рейтингах организаторов и андеррайтеров рублевых облигаций

По итогам первого квартала 2011 года Сбербанк занял лидирующие позиции в рейтингах организаторов и андеррайтеров рублевых облигаций. Согласно рейтингам, опубликованным информационным агентством Cbonds, Сбербанк занял:



1-е место в рейтинге андеррайтеров облигационных займов;

2-е место в рейтинге организаторов облигационных займов.

Сбербанк выступил организатором 13 облигационных выпусков с аллокацией (долей банка в общем объеме выпусков, организованных совместно с партнерами) 48,864 млрд руб. В результате Сбербанк опередил все инвестиционные банки по количеству размещенных эмиссий (13) и количеству эмитентов (10), для которых банк организовал облигационные займы на рынке долгового капитала.



В своих рейтингах агентство Cbonds учитывает 41 выпуск корпоративных облигаций на сумму 262,88 млрд руб. и один выпуск муниципальных облигаций на 500 млн руб.



Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России отметил: «Мы впервые добились высокой позиции Сбербанка в рейтинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигаций на рынке долгового капитала, это приятное и важное событие для нас. В прошлом году банк существенно усилил команду DCM, поставив задачу занять лидирующие позиции на этом рынке. В течение второго полугодия 2010 года в Сбербанк были привлечены новые специалисты, представляющие все направления работы DCM: origination, execution и sales. Укрепление команды позволило значительно увеличить активность банка в части объёмов и количества размещённых выпусков облигаций. Наряду с количественными показателями наша команда активно работает над качественно новыми проектами, так, в конце 2010 года Сбербанк организовал первое размещение рублёвых облигаций иностранного государства на российском рынке».