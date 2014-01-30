Банк «Возрождение» аккредитовал очередной объект от «СЕВЕРНОЙ КОМПАНИИ»

Банк «Возрождение» аккредитовал многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, дом 1, корпус 4, застройщик ООО «Северная компания».



«Дом на Чкалова» — это 15-ти этажное здание, с закрытой благоустроенной территорией, расположенное в самом центре города, недалеко от площади Победы, торгово-развлекательного центра «Виктория Плаза», также рядом расположены крупные железнодорожные центры Рязань 1 и Рязань 2. Дом включает в себя 208 квартир, кладовые и торгово-офисные помещения. Срок окончания строительства: 4 квартал 2014 года. К продаже предложены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры проектной площадью от 45 до 139 кв. м.



Покупатели жилья могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2013» при минимальном размере первоначального взноса — 10% от стоимости жилья, с фиксированной процентной ставкой на весь срок кредитования — 12,5%, с максимальным сроком кредита — до 30 лет. Сроки принятия банком решения по кредитной заявке — от 1 до 3 дней, положительное решение по заявке действует 2 месяца. Частичное или полное погашение осуществляется без моратория и комиссии.



Многолетний опыт и высокое качество строительства объектов «Северной компании» в сочетании с условиями программ кредитования банка «Возрождение» — залог надежного и выгодного приобретения квартиры на первичном рынке.



Официальный сайт застройщика — www. sk62.ru