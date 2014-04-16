Банк «Возрождение» значительно расширил функциональность ДБО для частных клиентов

Банк «Возрождение» значительно расширил перечень услуг, доступных через многоканальное дистанционное банковское обслуживание (МДБО) — услугу «Vbank с тобой» (интернет- и мобильный банк), банкоматы и терминалы.



«В новой версии интернет-банка значительно расширена функциональность для клиентов, заинтересованных в максимальной степени свободы в обслуживании. Это отмечено в последнем рейтинге интернет-банков, — комментирует заместитель председателя правления банка „Возрождение“ Марк Нахманович. — При этом мы решили еще одну очень важную для нашего банка задачу — расширили возможности нашего массового клиента, который привык обслуживаться на банкомате. Более 1 млн 200 тысяч зарплатных клиентов 2-3 раза в месяц пользуются банкоматами, и сегодня перечень операций, которые они могут совершать на наших устройствах, существенно увеличен».



Теперь посредством МДБО клиенты банка могут совершать широкий спектр операций:



переводы внутри банка, как между своими счетами/картами, так и на счета/карты других клиентов.

переводы в другие банки по произвольным реквизитам, переводы на карты, эмитированные сторонними банками.

платежи в адрес большого количества получателей за услуги сотовой связи, коммунальные услуги, телевидение, Интернет и т.п.,

создание шаблонов регулярных платежей (ежедневных, ежемесячных, еженедельных и т.п.).

открытие широкой линейки вкладов.

По онлайн вкладам банк предоставляет повышенные процентные ставки в рублях. Так, по вкладу «Доходный Онлайн» максимально возможная ставка составляет 9,9% годовых в рублях. Условиями депозита предусмотрена ежемесячная выплата процентов. При присоединении процентов ко вкладу (капитализации) доходность вклада может составить до 10,9% годовых в рублях. Депозит позволяет осуществлять довложения в течение всего срока действия вклада. При переходе общей суммы вклада (за счет довложений и капитализации процентов) в иную суммовую категорию ставка автоматически повышается. Посредством услуги «Vbank с тобой» вклад также можно открыть в долларах США и евро, ставка составит до 2,5% годовых (2,56% с учетом ежемесячной капитализации).



Вклад «Комфортный Онлайн» помимо довложений допускает частичные снятия, что позволяет вкладчику самостоятельно проводить любые платежные операции со вклада. Предусмотрена ежемесячная выплата процентов, максимально возможная ставка по вкладу составляет 10,00% годовых в рублях (11,42% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов). Доход, в том числе на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке: чем больше фактический срок нахождения каждой суммы во вкладе — тем выше ставка. Посредством услуги «Vbank с тобой» во вклад также можно разместить доллары США и евро, ставка составит до 2,5% годовых (2,55% при ежемесячной капитализации).



Пользователи Интернет-банка «Vbank с тобой» получают не просто высокую функциональность, но и безопасность мирового уровня — для подтверждения операций используется код, генерируемый при помощи микропроцессорной (чиповой) карты и считывающего устройства («криптокалькулятора») по технологиям CAP/DPA международных платежных систем MasterCard/VISA.



На банкоматах и терминалах возможно совершать операции (как платежи, так и операции со счетами и картами) не только по банковским картам, но и с использованием наличных.



Банк «Возрождение» имеет развитую банкоматную сеть, насчитывающую 870 банкоматов по всей России, в т.ч. 175 банкоматов с функцией приема наличных.



Банк планирует продолжить дальнейшее развитие сервисов многоканального дистанционного банковского обслуживания в соответствии с тенденциями рынка и пожеланиями наших клиентов.