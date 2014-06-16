Банк «Возрождение» поддержит врачей и учителей Подмосковья

Банк «Возрождение» выиграл тендер на участие в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». Реализация подпрограммы позволит снизить затраты учителей и врачей на приобретение (строительство) жилого помещения.



В рамках запланированных мероприятий планируется выделение до 2024 года средств в размере 6 млрд руб., в том числе из бюджетных средств — 1,7 млрд руб. Получателями финансовой помощи могут стать 895 жителей Подмосковья.



Подпрограмма «Социальная ипотека» является продолжением долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы». Мероприятия подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при улучшении жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов.



В 2014-2015 годах планируется предоставление участникам подпрограммы жилищных субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в размере 20 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения.



В 2016-2024 годах предусмотрены меры по компенсации расходов участников подпрограммы, связанных с погашением основной части долга по ипотечному кредиту, в размере до 49 процентов от расчетной суммы основного долга по привлеченному ипотечному кредиту. Размер такой компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии на оплату первоначального взноса.



Узнать о том, как стать участником программы, можно в Министерстве строительного комплекса Московской области.