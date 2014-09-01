Банк «Возрождение» запускает второй этап проекта «Космос на ладони»

Первым городом, принимающим у себя второй этап проекта, станет Наро-Фоминск, где с 04 по 07 сентября с 11:00 до 20:30 на Молодежной площади желающие смогут посетить планетарий банка «Возрождение». Вход бесплатный, билеты в планетарий можно получить в филиале банка по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.8.



Банк «Возрождение» реализует в городах Московской области второй этап социально-образовательного проекта «Космос на ладони», приуроченного к 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходит под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Напомним, что весной 2014 года прошел первый этап мероприятия в Серпухове, Воскресенске, Чехове, Дмитрове, Электростали. Тогда планетарий посетили почти 25 000 жителей.



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. Планетарий приезжает в каждый город на 4 дня: четверг, пятница — сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, суббота, воскресенье — общие сеансы для жителей города. Помимо этого, организуются спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.



В рамках второго этапа проекта планетарий приедет в:



Наро-Фоминск (04-07 сентября);

Сергиев Посад (11-14 сентября);

Коломну (18-21 сентября);

Волоколамск (25-28 сентября).

Следите за новостями на официальном сайте банка «Возрождение» и в группе Время Возрождения «ВКонтакте». Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru. О наличии билетов узнавайте по телефону: 8(800)777-0-888.