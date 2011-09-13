ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»* ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ 3D SECURE ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ
13.09.2011 18:19
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Банк Русский Стандарт продолжает внедрение инновационных сервисов, повышающих безопасность использования банковских карт клиентами. Теперь все данные держателей банковских карт платежных систем VISA® и MasterCard® при оплате товаров и услуг в сети Интернет дополнительно защищены по технологии 3D Secure. Технология защиты данных 3D Secure разработана платежной системой VISA, и используется в сервисе Verified by Visa, а также платежной системой MasterCard в сервисе MasterCard SecureCode. Высокий уровень защиты достигается благодаря проверке Банком подлинности карты и личности ее владельца в режиме реального времени.
При расчетах с использованием технологии 3D Secure после ввода данных карты на сайте Интернет-магазина клиент дополнительно перенаправляется на специальную страницу Банка Русский Стандарт для дополнительного подтверждения платежа. При использовании технологии 3D Secure в первый раз клиенту необходимо зарегистрироваться и предоставить дополнительные данные, подтверждающие личность владельца карты, в дальнейшем – только подтверждать подлинность указанных данных. После регистрации в сервисе 3D-Secure и проверки клиентом информации о текущей покупке, на зарегистрированный в Банке номер мобильного телефона клиента отправляется одноразовый код подтверждения, необходимый для совершения покупки.
Партнером Банка Русский Стандарт по данному проекту является ведущая ИТ-сервисная компания в Северной Европе, предоставляющая услуги в области информационных технологий, - Tieto. Выбранное Банком решение Card Suite полностью соответствует требованиям и стандартам международных платежных систем MasterCard Secure Code и Verified by Visa, а также и стандарту PA DSS, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности и защиту данных от несанкционированного доступа.
*ЗАО «Банк Русский Стандарт» — генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года, выдана бессрочно.
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