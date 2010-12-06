С 1 декабря 2010 года денежные переводы по номеру банковской карты стали доступны в банкоматах ЗАО «Банк Русский Стандарт» во всех регионах России.
Впервые услуга «Денежные переводы по номеру банковской карты» была запущена ЗАО «Банк Русский Стандарт» в собственных банкоматах Москвы летом этого года, а 6-ого октября появилась возможность переводить деньги по номеру банковской карты через интернет-банк и мобильный банк. Денежные переводы по номеру банковской карты доступны для держателей банковских карт международных платежных систем MasterCard® и VISA®, выпущенных банками-резидентами РФ. Перевести деньги можно самостоятельно и круглосуточно во всех банкоматах ЗАО «Банк Русский Стандарт», а также воспользовавшись сервисом Интернет-банкинга или Мобильного банка ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Сроки зачисления средств зависят от банка, выпустившего карту получателя.
Если карта получателя выпущена ЗАО «Банк Русский Стандарт», средства становятся доступны получателю по его карте моментально и в любой точке земного шара.
Это очень удобно, учитывая возрастающую занятость населения и темп жизни.
Что касается размера комиссии, то его клиенты всегда узнают заранее — данная информация в явном виде выводится на экран в момент оформления перевода.
Если размер комиссии не устраивает, от совершения операции можно просто отказаться.
Полную подробную информацию об услуге денежных переводов по номеру карты, тарифах и способах переводов вы сможете получить в отделениях ЗАО «Банк Русский Стандарт», на сайте www.rsb.ru, a также по круглосуточному бесплатному телефону 8 800 200-6-200.
ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 июля 2001 года.
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