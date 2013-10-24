Банк Авангард предоставил возможность устанавливать запреты на операции с картами в отдельных регионах или странах

Банк Авангард продолжает повышать безопасность операций с банковскими картами. Теперь клиенты Банка могут самостоятельно устанавливать и снимать в Интернет-банке запреты на операции с картами в отдельных регионах и странах мира. Страновые запреты касаются оплаты в торгово-сервисных точках и снятия наличных, но не распространяются на платежи через Интернет.

Государства мира разбиты на 11 регионов, сформированных по географическим и геополитическим критериям (в т.ч. Россия и Страны СНГ). Разрешить или запретить проведение операций по картам можно во всем регионе или в отдельных его странах, выбранных из списка. Первоначально операции с картами разрешены во всех странах. Использование карт Банка в России разрешено всегда, запретить его нельзя.

Помимо страновых запретов держатели карт Банка Авангард по-прежнему имеют возможность установить для каждой своей карты лимиты по суммам оплаты и количеству операций в день или в месяц в разбивке по отдельным типам платежных операций.

Устанавливать и снимать запреты, а также менять лимиты по карте в Интернет-банке можно бесплатно и неограниченное количество раз. Изменения подтверждаются по выбору держателя карты одноразовым кодом с карточки доступа, SMS-кодом или электронной цифровой подписью.