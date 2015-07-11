В Москве угнали Infiniti за 3 млн рублей у главы коллекторского агентства

В Москве у главы коллекторского агентства угнали Infiniti за 3 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском злоумышленников, совершивших дерзкое преступление.

Информация о происшествии была получена информагентством «Рен-ТВ» в понедельник, 6 июля, от анонимного источника в правоохранительных органах столицы. Неизвестные злоумышленники совершили угон транспортного средства одного из местных жителей в ночь 5 июля.



Пока отсутствует более подробная информация о преступлении и комментарии пострадавшего главы коллекторского агентства, лишившегося японской Infiniti. Следует отметить, что его транспортное средство было взято им в лизинг. Выплаты за «японца» предприниматель продолжает осуществлять по сегодняшний день. Уточняется, что оценочная стоимость машины достигает 3 миллионов рублей.



Ранее сообщалось о прогнозе значительного роста краж автомобилей, причем в категории риска находятся иномарки. Причиной того является экономический кризис и значительный спад в автомобилестроительной промышленности страны.

Руслан Доброликов, svopi.ru