Обзор по рынку и прогноз на 11.09.2013

Смягчение острых углов в «сирийском конфликте» пошло на пользу более рискованным валютам. Рынок ждет публикации европейских отчетов и новых известий с политической арены, в связи с этим азиатская сессия не была ознаменована прорывом ключевых уровней.



Пара EUR/USD натолкнулась на довольно сильное сопротивление 1,3280, которое так и не смогла пробить, это заставило ее откатиться в район 1,3250. Несмотря на еще не разрешившуюся ситуацию в отношении статуса итальянского правительства, на текущий момент все внимание сконцентрировано на новостях из США. Уже с утра стало известно, что Обама попросил Конгресс отложить голосование по вопросу ракетного удара по Дамаску. В случае, если ситуация решится дипломатическим путем, можно ожидать рост спроса на более рискованные активы и укрепление пары. После пробоя 1,3280 открывается путь в район 1,3317.



Под влиянием факторов разнонаправленного действия пара USD/JPY колебалась в рамках 50-пунктного диапазона. Во время выступления президента США первоначально наблюдалось падение к минимуму 100,13, однако просьба Обамы отложить голосование по Сирии в Конгрессе вызвала восстановление спроса. После достижения локального максимума 100,60 пара вернулась в район 100,40, где и торгуется на текущий момент.