Новые антирекорды

Несмотря на улучшение настроений на мировых финансовых рынках и сохраняющийся высокий уровень цен на нефть рубль продолжил ослабление к основным валютам, зафиксировав 38,5 руб. к корзине – уровню пятилетней давности. Хотя технические индикаторы указывают на возможность некоторого краткосрочного укрепления, рост нервозности в банковском секторе и ухудшение ожиданий по экономическому росту не предполагают разворота долгосрочного тренда.

Евро вернулся на траекторию роста. Как мы и предполагали, просадка в паре евро/доллар была временной. С одной стороны, опасения скорого сворачивания QE в США несколько утихли, а, с другой, глава ЕЦБ М. Драги опроверг прежние заявления о возможности введения отрицательной ставки по депозитам. В результате фондовые индексы развитых стран продолжают обновлять максимумы, а евро укрепился до $1,36, вернувшись на траекторию роста. Сомнения в способности ЕЦБ и дальше смягчать монетарную политику поддерживают данный тренд.

Цены на нефть остаются высокими. Улучшение экономических трендов в развитых странах в сочетании с сохраняющейся геополитической напряженностью в нефтедобывающих регионах поддерживает цены на нефть на высоком уровне. Если в начале месяца цены Brent находились в районе $105/барр., то сейчас вышли в диапазон $110-115/барр.

Рубль обновляет минимумы. Несмотря на улучшение внешнего фона, на российском рынке сохраняется высокий спрос на валюту. Пара доллар/рубль превысила локальный максимум и торгуется на отметке 33,2 руб. Котировки бивалютной корзины ЦБ РФ также продолжили рост, зафиксировав значение 38,5 руб, что является максимумом с августа 2009 года. Сейчас преобладает негативный настрой относительно рубля. Согласно правилам валютного коридора, ЦБ продолжает интервенции в размере $200 млн в день, и за неделю дважды сдвинул коридор до 32,65-39-65 руб.

Октябрьский рост ВВП не добавляет оптимизма по рублю. Хотя рост ВВП на 1,8% г/г в октябре и предполагает значительное ускорение по сравнению с 1,0% г/г в сентябре, это не означает улучшения долгосрочного тренда. Действительно, рост ВВП, скорее всего, в 4К13 немного увеличится по сравнению с 1,3% г/г за 9М13. Однако это ускорение является ожидаемым и получает значительную поддержку со стороны эффекта низкой базы в 4К12 и роста расходов бюджета с 2% г/г за 9M13 до 7% г/г в 4К13П. Мы сохраняем наш годовой прогноз роста ВВП на уровне 1,5% г/г и сомневаемся в восстановлении темпов роста в 2014 г., на которые рассчитывает рынок. В этих условиях ожидания относительно курса рубля окажутся под давлением.

Укрепление рубля не исключено, но только в краткосрочной перспективе: Динамика NDF за последние несколько дней говорит о некотором улучшении настроя нерезидентов относительно рубля и указывает на возможность остановки ослабления в ближайшую неделю. В пользу этого говорит и тот факт, что курс рубля к корзине находится вблизи 38,65 руб. – уровня, после которого ЦБ должен будет нарастить интервенции вдвое. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и корзина/рубль составляют 32,5-33,5 и 37,8-38,8 соответственно. Между тем, рост опасений дальнейшей зачистки российского банковского сектора и ухудшение ожиданий относительно экономического роста говорят в пользу нашего долгосрочного взгляда на ослабление.

06/11/13 13/11/13 20/11/13 26/11/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -502 -910 -1000 -1000

Евро/доллар США, $ 1,3513 1,3487 1,3439 1,3572

Цена на нефть Brent, $/барр 104,68 108,27 108,32 111,95