Обзор по рынку и прогноз на 31.01.2014

В течение вчерашнего дня евро и фунт несли потери по отношению к американскому доллару, а в пятницу стабилизировались в пределах нешироких диапазонов. Также некоторое ослабление продемонстрировала йена, но к текущему моменту уже предприняла попытки к восстановлению.



Основная валютная пара консолидируется в пределах узкого диапазона 1,3535 – 1,3560, тяготея к его нижней границе. На фоне беспокойства в отношении ситуации на развивающихся рынках, а также собственных данных, давление на евро сохраняется. Отчет по розничным продажам в Германии стал неприятным сюрпризом. Вместо прогнозируемого роста на 0,2% м/м и 0,9% г/г показатель продемонстрировал внушительное падение (-2,5% и -2,4%, соответственно). Слабые данные из локомотива экономики Е17 только подтверждают, что ЕЦБ будет вынужден продолжать придерживаться ультрамягкой монетарной политики, что на фоне постепенного сворачивания Федрезервом мер количественного стимулирования, делает евро менее привлекательным в сравнении с долларом США. Сегодня несколько позднее EUR может получить поддержку со стороны отчета по индексу цен потребителей, но только при условии, что показатель превысит прогнозы.



Снижение интереса к рискованным активам внесло свою лепту и в ослабление британской валюты. Хотя, конечно, фунт выглядит более устойчиво за счет состояния экономики страны, которая в течение последних 6 месяцев демонстрирует достаточно уверенный рост. Поэтому можно предполагать, что в течение дня пара будет удерживаться в пределах диапазона 1,6450 – 1,6520, но все же с некоторой склонностью к движению в район его нижней границы (на фоне признаков нестабильности экономик Китая и США, что провоцирует спрос на убежища).



Несмотря на то, что опубликованные в четверг данные ВВП США за 4 квартал продемонстрировали замедление темпов роста (3,2% против 4,1% в 3 кв.), пара от сегодняшнего минимума на 102,36 может возобновить движение к уровню 103,00. С одной стороны, подталкивать ее вверх могут ранее предпринятые ФРС меры по сокращению программы количественного стимулирования, что воспринимается как сигнал их уверенности в перспективах экономики. С другой, все тот же рост спроса на доллар, который, несмотря ни на что, все еще остается валютой-убежищем.