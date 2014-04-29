Фундаментальный анализ валютного рынка на 29.04.2014 от Альфа-Форекс

Евро и фунт в понедельник предприняли попытки укрепиться по отношению к доллару. Но впоследствии все же сдали часть завоеванного. Иена продемонстрировала в течение дня умеренное ослабление, но USDJPY так и не добралась до ключевого сопротивления.



Евро/доллар удерживается в районе сопротивления 1,3860. Но сегодня е валюты есть фактор риска в виде данных индексу потребительских цен в Германии. В последнее время руководство ЕЦБ неоднократно говорило о том, что дорогая национальная валюта несет в себе дефляционные риски. Поэтому сегодняшний отчет CPI в этом смысле будет довольно показательным. Евро в течение апреля удерживался на довольно высоких уровнях. Поэтому, если отчет подтвердит снижение инфляционного давления в стране, пара может отдать большую часть заработанного и, возможно, вернется в район поддержки 1,38, так как слабые цифры в очередной раз могут вызвать опасения вмешательства ЕЦБ с целью смягчения монетарной политики.



Попытка фунта пройти сопротивление на 1,6850 пока не удалась и цены вернулись к поддержке 1,68, от которой снова пытаются возобновить рост. Сегодня внимание стоит сосредоточить на данных по ВВП за 1 квартал. Если отчет и в самом деле подтвердит, что темпы роста британской экономики ускоряются, пара может получить хороший стимул для роста и еще раз попытается преодолеть уровень 1,6850, что позволит ждать подъема к 1,69.



USDJPY сегодня также может получить катализаторы для движения. Будут опубликованы данные по потребительскому доверию. В принципе, можно ждать, что показатель продемонстрирует неплохие цифры, поскольку в последнее время рынок труда демонстрирует хоть и достаточно вялый, но рост. Это сможет оказать доллару умеренную поддержку, вызвав движение к сопротивлению 102,73 и, далее, к 103,00 в случае его прорыва.



Андрей Диргин, руководитель отдела аналитики Альфа-Форекс