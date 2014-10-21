Обзор и прогноз по рынку 21.10.2014

Отсутствие новостей позволило валютам продолжить движение под влиянием настроений, сформировавшихся еще на прошлой неделе. В результате и евро, и фунт, и йена смогли продемонстрировать умеренный рост по отношению к доллару, поскольку сомнения относительно того, что ФРС США в скором времени решится на начало повышения ставки, сохраняются. В итоге, евро/доллар закрепилась выше отметки 1,28, фунт/доллар добрался до сопротивления на 1,6170, а доллар/йена откатился к поддержке 106,50.



Интересной европейской статистики к публикации во вторник не запланировано. Поэтому вполне возможно, что котировки продолжат предпринимать попытки к умеренному восстановлению. Ближайшая цель роста находится на уровне 1,2840. НО уже в среду рынок может получить долгожданные катализаторы. Это будут не европейские отчеты, а данные из США, но и они будут способны расшевелить рынок. И, если они окажутся достаточно позитивными для того, чтобы вернуть веру в силу американской экономики, доллар возобновит рост по всем фронтам.



Пара фунт/доллар продолжает восстанавливаться. При этом стоит отметить, что существуют некоторые опасения относительно темпов роста британской экономики, которая по итогам 3 квартала может продемонстрировать замедление. Но это уже рынком практически отыграно, поэтому вполне возможно, что пара попытается продолжить рост с целью на уровне 1,62. Сегодня отчетов к публикации также не запланировано, но уже в среду выйдет протокол последнего заседания Банка Англии. Никаких изменений в риторике, скорее всего, не произойдет и сильную реакцию фунт может продемонстрировать лишь в том случае, если те, кто голосовал за повышение ставки перейдут в стан большинства.



Пара доллар/йена вернулась в район уровня поддержки 106,50. Если он будет преодолен, продолжится падение к 106,00. Фундаментальных оснований для роста у йены нет, хотя и в США ситуация складывается не самым оптимистичным образом. Тем не менее, разница в ожиданиях действий, которые могут предпринять Центробанки этих двух стран будет склонять чашу весов в пользу американской валюты.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс