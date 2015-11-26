Рынок нефти 26 ноября

Нефть остается относительно стабильной. Данные из США о росте запасов и нефтепродуктов рынок предпочел проигнорировать. Большего внимания заслужили данные о снижении буровой активности, так число вышек вновь сократилось и теперь составляет 555 ед. Однако все это походит на «старую песню», и одни и те же данные читаются конъюнктурно. Фактически же рынок уже перешел в фазу ожидания итогов заседания ОПЕК, которое состоится 04/12. Мы исходим из того, что реальных изменений картелем предпринято не будет. Однако очередное «последнее китайское предупреждение» о готовности действовать незамедлительно и скоординировано конечно же прозвучит. И все же до конца года Brert может удержать уровни близкие к $45/bbl. Что касается краткосрочных моментов, то отсутствие американских игроков и значимой статистики до конца недели предопределит сдержанное изменение цен. Brent $44-46, WTI $41-43.