Рынок нефти 6 июня

Нефть и прочие сырьевые активы получили дополнительный глоток воздуха после пятничных данных из США. Индекс доллара заметно просел, активизировав покупки, в том числе сырьевых активов. Вместе с тем мы наблюдаем достаточно сдержанный оптимизм на этом фоне. Вероятно, что игроки все больше внимание уделяют фундаментальным факторам. Поставки на рынок, несмотря на частичное выбытие из Нигерии, Ливии, Канады, остаются сильными. Запасы также в районе исторических максимумов и не демонстрируют сильного движения вниз. Последние данные по числу буровых установок в США показали приостановление в снижении. Вероятно, так называемое дно действительно рядом. Что касается спроса, то здесь все в рамках ожиданий, и к счастью нет провалов. На неделе внимание на данные из Китая и сегодняшние комментарии г-жи Йеллен. Не исключено, что при позитиве как со стороны ФРС, так и со стороны КНР, сырьевые площадки сделают очередную попытку развить оптимизм. Brent $48-52/bbl.