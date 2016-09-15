Рынок нефти 15 сентября

Рынок нефти, который еще не успел оправиться от достаточно нерадужных прогнозов ОПЕК и МЭА, озвученных накануне (срок достижения баланса спроса и предложения вновь отодвинут в будущее), получил очередную порцию негатива – статданные от Минэнерго США, которые усилили коррекционное движение. Несмотря на то, что запасы нефти сократились на 0,6 mn bbl (ожидания – рост на 3,8 mn bbl), выросли запасы бензина и более существенно дистиллятов. Кроме того, производство вновь показало рост на фоне увеличивающегося числа буровых установок. В целом же вышедшие данные можно охарактеризовать как неоднозначные, однако, приближение заседания ФРС и смещение настроений на глобальных площадках от оптимизма к большей осторожности отражается в понижательной динамике актива (тем более, что относительно слабая фундаментальная картина сохраняется, к ней добавляются новости из Ливии). Сегодня в ходе азиатских тор-гов нефть плюсует, торги проходят чуть выше $46/bbl. В течение дня будет выходить большой блок данных по экономике США, что добавит волатильности. Слабые данные дадут возможность в очередной раз сыграть в плюс рисковым и сырьевым активам. Краткосрочно Brent в коридоре $45-50/bbl.