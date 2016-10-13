Рынок нефти 13 октября

Нефть сохраняет коррекционный настрой. Отсутствие заметного прогресса по вопросу сокращения производства, рост опасений по активизации «сланцевиков» и продолжающий набирать силу доллар, все заметнее сбивают оптимистичный настрой на рынке. Локально давление усиливается на фоне ожиданий по росту запасов в США. По данным API запасы нефти по итогам недели выросли на 2.7 mn bbl до 470.9 mn. В целом можно отметить, что возможный положительный исход от соглашения по сокращению производства ОПЕК+ уже учтен рынком, и без новых положительных деталей для рынка ограничен уровнем $54/58 по Brent. Отчет ОПЕК, выходивший накануне не преподнес заметных сюрпризов. Сегодняшняя статистка из КНР также скорее нейтральна для нефтяного рынка. С одной стороны общие цифры по торговому балансу разочаровали рынки, при этом импорт сырой нефти в Китай с начала года до сентября увеличился на 14% г/г. Краткосрочно Brent $51-53.