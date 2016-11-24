Рынок нефти 24 ноября

Нефть консолидируется в узком диапазоне $48,5-49,5/bbl по Brent в ожидании сигналов по предстоящему саммиту ОПЕК. Новостной фон, связанный с исходом сделки остается достаточно неровным. После серии оптимистичных заявлений представителей картеля, ряд СМИ всерьез стал рассуждать на тему того, что если РФ не пойдет на снижение, а рассмотрит лишь заморозку, это может стать камнем преткновения для успеха. Основной поход которым руководствуется большинство участников – единые нормы/требования ко всем участникам процесса. Но и здесь, как уже известно, есть определенные исключения. Касательно возможной реакции рынка на тот или иной исход, стоит в очередной раз отметить, что рынок в большинстве склоняется к сохранению уровня $40-60/bbl Brent, однако отдельные оценки указывают на возможное снижение до $30/bbl. Так или иначе, единство в вопросе ограниченного роста цен с случае позитивного исхода налицо. Сегодня в США выходной, по еврозоне внимания заслуживают лишь данные по экономике Германии (ВВП, IFO индекс), однако и они не изменят заметно расклад сил на рынке. Данные по запасам от Минэнерго США и «минутки» ФРС, вышедшие накануне, оказали ограниченное влияние на рынок.