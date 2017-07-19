Рынок нефти 19 июля

Пессимистичный настрой вновь набирают силу на нефтяном рынке. Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делает рынок более восприимчивым к негативным сигналам. В частности накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной поддержки. В то время как решение Эквадора выйти из соглашения по ограничению породило опасения о том, что это событие может послужить триггером для остальных и вызвать «эффект домино». Действительно эффективность сделки оставляет желать лучшего в условиях того, что рынок получил заметное дополнительное предложение со стороны США, Ливии и Нигерии. Однако стоит отметить, что сделка все же работает, и ее отсутствие вряд ли позволило бы рынку сейчас даже засматриваться на уровни $50+. Цены не растут, но они остаются выше $40-45/bbl, что с учетом сдержанного потенциала роста спроса уже не плохо. Локально новостной фон отяжеляют данные от API, указавшие на рост запасов нефти в США по итогам недели, а также сигналы по ослаблению спроса со стороны Китая (ожидается, что CPCC переработает меньше на 1 mn t / month за летний период). Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. В целом же большее внимание сейчас заслуживает встреча в Санкт-Петербурге, где возможно многие вопросы будут прояснены (присоединение к сделке Ливии, Нигерии, возможные дополнительные шаги). Краткосрочно Brent -$47.5-50.