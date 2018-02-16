Рынок нефти 16 февраля

Нефтяные цены демонстрируют небольшую положительную динамику в ходе торгов пятницы. Несмотря на то, что накануне на рынке наблюдалась попытка развить коррекционное снижение на теме вызовов, которые несет за собой активизация американских сланцевиков, общий режим «risk-on» и слабость доллара продолжают подпитывать интерес к сырьевым активам. Стоит отметить и определенный позитивный фон, исходящий от участников сделки ОПЕК+. На текущей неделе рынок получил серию заявлений, общий смыл которых можно свести к следующему: совместная работа по координации рынка продолжится и за периметром текущего соглашения. Т.о. эти сигналы можно воспринимать как определенного рода вербальные интервенции на фоне возросших в последнее время сомнений о единстве участников соглашения. Сегодня в фокусе данные от Baker Hughes о числе нефтяных буровых. Brent краткосрочно $63.5-65.5/bbl.