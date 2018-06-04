Рынок нефти 4 июня

Нефтяные цены приостановили снижение, а в ходе сегодняшних торгов демонтируют сдержанный позитив, после того как участники рынка получили очередное подтверждение от членов сделки ОПЕК+ о готовности следовать текущим условиям соглашения. Накануне главы энергетических ведомств Алжира, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии на неформальной встрече в Кувейте обсудили положение дел на мировом рынке энергоресурсов и приверженность стран соглашению о сокращении добычи нефти. По итогам консультаций стороны отметили важность обеспечения достаточных поставок нефти для удовлетворения глобального спроса и поддержания роста мировой экономики, а также необходимость сохранения рыночного баланса. До заседания ОПЕК (22 июня), рынок с большей вероятностью будет ограничен в дополнительной информации касательно возможных изменений параметров сделки. Однако, и по итогам заседания ОПЕК стороны, на наш взгляд, предпочтут избежать прямых указаний на начало повышения квот, ограничившись “схемой” выхода из сделки, с учетом фактического баланса спроса и предложения на рынке. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $76-78/bbl.