Без форума нам не прожить

И вот что мне там запомнилось
Цитата
|– Как скоро вы стали обрастать новыми функциями?
– В течение первого месяца после старта проекта мы поняли, что без форума нам не обойтись, так как у людей возникают вопросы по вкладам, банкам, и нужна площадка, где они могли бы их задать. В форуме стали появляться довольно интересные, взвешенные отзывы об обслуживании в том или ином банке. В первый же год мы поняли, что нам нужно делать народный рейтинг, и мы сделали удобный сервис, благодаря которому люди могли оставлять аргументированные отзывы. Потом к ним подтянулись банки, которые какое-то время просто наблюдали за отзывами клиентов и никак не реагировали. В какой-то момент они поняли, что пора защищаться, оправдываться. Основной переломный момент – создание народного рейтинга. Вокруг рейтинга создалось очень хорошее комьюнити из клиентов и банков.
Я еще тогда подумал,а зачем нужен он этот форум,ведь у банков и так через КЦ,сайте,в отделениях,а теперь еще и в соц.сетях узнать всю интересующую информацию,наивно полагая что преподнесут ответ на блюдечке с голубой каемочкой
Форум очень и очень даже полезный ресурс точнее сказать это еще один способ узнавать нужную и актуальную информацию
Признаюсь что зарегился я достаточно давно,и вот писать на форуме стал относительно недавно какие то 3 месяца
И что интересно-оказывается действительно без форума никуда. Там есть и официальные представители,правда вот только ТКС понял что это очень большой ключ к успеху,далее Ренессанс подтянулся,Банк Русский стандарт иногда дает официальные ответ,а другие только начинают присматриваться. О таких,а точнее о таком банке пойдет речь-встречайте Хоум Кредит.
Есть и представитель на форуме правда факультативно
Цитата
|ivan_artamonov пишет:
прошу иметь в виду, что на банки.ру я сижу факультативно, поэтому могу не успевать прочитывать сообщения. надеюсь на понимание.
Но форум то живет постоянно и вопросы однотипные возникают постоянно и решили форумчане FAQ написать и в первый пост поместить посмотрим насколько это поможет......
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