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Без форума нам не прожить

03.04.2013 21:19 4 3 515 просмотров
Как-то в поисках информации в интернете,наткнулся на такую интересную статью
И вот что мне там запомнилось
Цитата
– Как скоро вы стали обрастать новыми функциями?
– В течение первого месяца после старта проекта мы поняли, что без форума нам не обойтись, так как у людей возникают вопросы по вкладам, банкам, и нужна площадка, где они могли бы их задать. В форуме стали появляться довольно интересные, взвешенные отзывы об обслуживании в том или ином банке. В первый же год мы поняли, что нам нужно делать народный рейтинг, и мы сделали удобный сервис, благодаря которому люди могли оставлять аргументированные отзывы. Потом к ним подтянулись банки, которые какое-то время просто наблюдали за отзывами клиентов и никак не реагировали. В какой-то момент они поняли, что пора защищаться, оправдываться. Основной переломный момент – создание народного рейтинга. Вокруг рейтинга создалось очень хорошее комьюнити из клиентов и банков.

smile:scratch: Я еще тогда подумал,а зачем нужен он этот форум,ведь у банков и так через КЦ,сайте,в отделениях,а теперь еще и в соц.сетях узнать всю интересующую информацию,наивно полагая что преподнесут ответ на блюдечке с голубой каемочкой
Форум очень и очень даже полезный ресурс точнее сказать это еще один способ узнавать нужную и актуальную информацию
Признаюсь что зарегился я достаточно давно,и вот писать на форуме стал относительно недавно какие то 3 месяца smile:!:
И что интересно-оказывается действительно без форума никуда. Там есть и официальные представители,правда вот только ТКС понял что это очень большой ключ к успеху,далее Ренессанс подтянулся,Банк Русский стандарт иногда дает официальные ответ,а другие только начинают присматриваться. О таких,а точнее о таком банке пойдет речь-встречайте Хоум Кредит.
Есть и представитель на форуме правда факультативно smile:(
Цитата
ivan_artamonov пишет:
прошу иметь в виду, что на банки.ру я сижу факультативно, поэтому могу не успевать прочитывать сообщения. надеюсь на понимание.

Но форум то живет постоянно smile:!: и вопросы однотипные возникают постоянно и решили форумчане FAQ написать и в первый пост поместить посмотрим насколько это поможет......

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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Большое спасибо за ссылку на статью. Было очень интересно узнать больше о сайте, на который я "подсела". В конце 2011 года пользовалась сервисом поиска вкладов. Заходила на форум, но как-то поначалу не зацепило. Потом в середине 2012 года в Интернет-банке Русского Стандарта увидела предупреждение о возможной комиссии при переводе средств на депозитную карту. Стала искать в Интернете информацию об этой комиссии. Сначала попала на сайт "Анти Русский Стандарт", потом сюда на форум. На это раз форум заинтересовал. Прочитала всю ветку про "Банк в кармане", а потом уже стала читать другие ветки и остальные разделы сайта. В марте этого года зарегистрировалась, написала отзыв о Русском Стандарте - и начала писать на форуме, завела блог. Тут масса полезной информации - и должна признаться, что сайт "затягивает". Утром включаю компьютер - и рука сама тянется в Favorites, где несколько ссылок на banki.ru. И хочется поскорее сделать работу и снова сюда на сайт. Сейчас даже на другие свои любимые сайты не всегда успеваю заходить. Но здесь интереснее всего!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Я даже больше скажу,когда сам читаешь инфу на сайте в ТП,взгляд может просто замылится,а на форуме кто то может по другому взглянуть и это важная часть общение живого,хоть и через интернет smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Я на сайтах банков вообще не рискую в эти дебри тарифных планов лезть. Я там ещё больше запутаюсь в их 100 страницах. Хотя на форуме тоже могут туману напустить. Сейчас вот по поводу счёта "Мастер-банк 20 лет" там в ветке и тарифы цитируют, и собственный опыт описывают, но продукт очень замороченный. И такое впечатление, что у него не только название поменяли, но и условия. А у людей ещё старая информация. Два раза написала, какие мне карты недавно выдали - пишут такого не может быть. smile:wall: Ну, третий раз повторять не стала. В общем, на блюдечке там мне пока ничего не преподнесли. Но надежды не теряю. Хотя пока не использую все возможности продукта, потому что боюсь попасть на комиссии. По крайней мере, форум предупреждает, что они там могут быть. Понять бы ещё точно, где.
Mephistophilus  (Desperado17)
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да конечно это слишком громко сказано что все скажут и расскажут,могу сказать только про себя на данный момент я активно читаю 3 ветки это МТС деньги,где всегда стараюсь давать исчерпывающие ответы на вопросы с ссылкой на конкретные цитаты из ТП/условия или официальные ответы банков,Прозрачная карта,а так же Хоум кредит,в составлении FAQ которого я непосредственно участвовал
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