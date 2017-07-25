Как можно сравнивать 2 Центробанка государств, несопоставимых по экономической мощи?
За заседаниями ФРС следит весь мир, тогда как заседаниями ЦБ РФ только редкие энтузиасты. На первый взгляд, нельзя сравнивать слона (ФРС) и моську (ЦБ), но все же я рискну.
С чего начнём?
С любимой темой многих читателей и комментаторов в интернете - долги. Долги США. Они будоражат многие умы своими размерами, а также тем, что многие страны имеют в «заложниках» США. И если Китай и другие страны решат продать долг, то США рухнет…
Озвучил любые страшилки, теперь переходим к цифрам и фактам.
Хотя лучше начать с России:
Ниже приведены цифры номинального объема облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам, и доля нерезидентов на рынке:
Почти треть долга России находится в руках у нерезидентов.
Идем далее и смотрим на ФРС:
Шутить на тему «Денег нет - они в США» не буду, хотя объем облигаций ФРС, которыми владеет Россия за год увеличился на 23,24%. Там надежнее, чем у нас…
Отмечу тот факт, что общий публичный долг ФРС на I квартал 2017 года составляет 19 846,42 млрд.$. Путем нехитрых вычислений 6123,6/19842,6 получаем 30,86% облигаций США владеют нерезиденты. Совпадение с российскими данными вплоть до процентов!
Было бы замечательно, если ЦБ также делал разбивку по странам нерезидентов, как ФРС.
Сравнивать абсолютный размер долгов США 19 842,6 млрд.$ и России - 104,3 млрд.$ нет смысла, так наши экономики несопоставимы по размеру.
А теперь пошли различия: весь мир с замиранием сердца ждет процесс распродажи облигаций с баланса ФРС.
Ведь все эти годы после кризиса 2008-2009 ФРС только и делала, что покупала облигации себе на баланс, поддерживая долговой и фондовый рынок. Теперь они хотят провести обратный процесс. Догадывайтесь о последствиях?
Многие догадываются, но молчат или просто отказываются верить – а вдруг обойдется!
Давайте посмотрим на баланс ФРС:
На 19 июля 2017 года ФРС накопило в общей сложности $2 446 538, 195 млн., что эквивалентно 12,32% от общего долга США. Но если учитывать долги не только по облигациям, а закладные по ипотечным облигациям и прочие обязательства, то соберется на 21,34% или почти пятая часть долгов США на балансе ФРС. Причем от 12,32% они намерены избавится.
Если это пока это только намерения и пугалки ФРС, то на ЦБ уже во всю избавляется от долгов государства. Распродажа идет полным ходом:
На начало июля на балансе ЦБ осталось всего 60 млрд. руб., что составляет всего 0,97% от общего объем номинального долга. Поэтому ФРС может позавидовать ЦБ, который уже успешно провел ту работу, которую ФРС только намеревается сделать.
Стоит отметить, что распродажа ОФЗ от ЦБ не повлияла на рынок в худшую сторону.
Однако, на этом различия ФРС и ЦБ не заканчиваются. И я позволю себе с вашего разрешения похвалить наш ЦБ. У вас в голове, может быть, мелькнул вопрос: это серьезно?! Хвалить ЦБ?
Да-да, это не ошибка или описка, буду хвалить наш ЦБ на фоне той постоянной критики, которой постоянно подвергаю ЦБ.
Напомню о цифрах выше, что ФРС накупил облигаций на 2,4 трлн. баксов или 12,32% от общего объема долгов. Это позволило фондовому рынку США показывать всё новые и новые рекорды, что несомненно порадовало более 52% американцев, которые владеют акциями.
Как видите, довольных политикой ФРС больше, чем обиженных.
А что же сделал ЦБ?
Наш ЦБ не заботится о фондовом рынке России. А зачем?
Ведь большинство населения на вопрос: «Что такое фондовой рынок?» Ответят: «Не знаю».
И действительно, откуда знать, если в него вкладываются менее 1% населения, потому что деньги хранят или под подушкой дома или на депозите - 81%.
Учитывая эти данные, ЦБ РФ решил не играть с огнем и поддерживать падающие банки в стране через кредиты АСВ.
Напомню, что долг АСВ на конец 2016 года был 1,6 трлн. рублей, и это еще далеко не последняя цифра. Скорей всего, данная сумма увеличится, так не учтены проблемы банка «Югра».
Берем калькулятор в руки и прикидываем, что 1,6 трлн.руб. – это 25,96% от общего номинального долга по ОФЗ. И что у нас получается?
Центробанк потратил в 2 раза больше средств на поддержание 81% населения, чем ФРС 52% в относительном размере от государственного долга, конечно же. Видите различие?
ЦБ РФ в 2 раза больше заботится о россиянах, чем ФРС об американцах. Возможно, скоро заботится ЦБ РФ придется еще больше. Сегодня проходят слушания ФРС по поводу санкций по отношению к России. Если их одобрят, а президент подтвердит вариант с запретом владения нерезидентам облигаций ОФЗ, то ЦБ придется покупать эти облигации самому.
Посмотрим, что будет. А вы как думаете: Трамп одобрит эти санкции или нет?
P.S. Если учитывать полный баланс ФРС с ипотечными облигациями - 21,34%, то ФРС почти также заботится как ЦБ РФ. Еще одно поразительное сходство.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/146518.html
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