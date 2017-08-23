Чтобы делать что-то хорошо, нужно научиться этому.
И лучше всего делать это у самых лучших учителей.
В мире финансов – это крупнейшие инвестиционные дома мира.
Поэтому продолжаю свое дело по переводу полезных брошюр и сегодня представляю вашему вниманию 7 принципов инвестирования от Charles Schwab.
Для понимания всего процесса инвестирования ниже приведена шкала последовательности действий.
Именно такая последовательность действий должна в голове у тех, кто собирается приступить к процессу инвестирования, и никак иначе.
Нельзя перепрыгивать через какие-либо шаги и переходить к последним, а потом возвращаться к первому - цели инвестирования. Это всё равно, что начать строительство дома с крыши, а не с фундамента.
Примеры того, что делать нельзя:
- нельзя набрать инструментов в портфель, не поставив себе конкретную цель, иначе сами инструменты будут определять ваш стиль инвестирования, а не цель,
- нельзя построить диверсифицированный портфель, не зная такие понятия, как «доходность», «корреляция» и «риск»,
- нельзя инвестировать, не имея понятия, какую историческую доходность имеют различные активы,
- нельзя инвестировать с горизонтом планирования до 1 года,
- нельзя начать инвестировать, имея кредиты с % ставками выше, чем доходность активов и портфеля.
И таких «нельзя» может быть миллион, поэтому легче рассказать, как надо делать, чем, что не надо.
Читайте и записывайте себе на жесткий диск.
Источник Charles Schwab
Перевод Игорь Париков WALLET
Прежде чем вы сможете определить свои инвестиционные цели, вам нужно спросить себя, чего вы хотите достичь. Ваша цель - авансовый платеж за дом, оплата за колледж, выход на пенсию или что-то еще?
1. Разработайте финансовый план на основе своих целей
Будьте реалистичны в отношении ваших целей
Просматривайте свой план не реже одного раза в год
Вносите изменения в зависимости от ваших жизненных обстоятельств
Успешное планирование может помочь повысить стоимость вашего капитала.
В одном из экономических исследований американцев старше 50 лет выявили, что успешные планировщики - те, кто придерживался своих планов - достигли среднего общего чистого капитала в три раза выше, чем тех, кто не планировал.
Поставьте себе цели.
Запишите их:
Написание практических и достижимых целей инвестирования делает их более реальными (и помогает держать их в уме).
Чтобы начать работу, используйте нашу таблицу финансовых целей.
Используйте нашу анкету, чтобы разделить свои цели инвестиций или сбережений на краткосрочные, среднесрочные (от одного до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет).
Решите, сколько вам понадобится.
На основе ваших целей выясните, сколько денег вам нужно. Используйте наши калькуляторы, чтобы определить свою целевую сумму.
2. Начните экономить и инвестировать сегодня
Максимизируйте то, что вы можете позволить инвестировать
Время на рынке является ключевым фактором
Не пытайтесь угадать время входа/выхода на рынке - это почти невозможно
Теперь, когда вы знаете свои цели и спланировали свой инвестиционный портфель, следующим шагом будет претворение этих знаний и планирования в действие и начало инвестирования. Для долгосрочного инвестирования, ожидание подходящего момента, чтобы начать инвестировать, редко хорошо срабатывает. Начиная инвестировать с раннего возраста, и вкладывая то, что вы можете, регулярно, как правило, приносит вам гораздо больше выгоды, чем ожидание, потому что вы, не можете компенсировать потерянное время.
Плата за ранее начало инвестирования
Каждый год Мария и Ана инвестировали по 3 000 долларов США каждый год 1 января в течение 10 лет - независимо от того, как вёл себя рынок: взлетал вверх или падал вниз. Но Мария начала инвестировать 20 лет назад, а Ана всего лишь 10 лет назад. Поэтому, хотя каждая из них инвестировала в общей сложности 30 000 долларов, к 2016 году у Марии было на 31 000 долларов больше, потому что она была на рынке дольше.
Рост 30 000$ за 20 лет против 10 лет
Не пытайтесь прогнозировать рыночные максимумы и минимумы
2009 год был очень волатильным для инвестиций, поэтому у многих инвесторов возник соблазн выйти из рынка, но инвесторы пренебрегли этой опасностью. Например, если вы вложили 100 000 долларов США 1 января 2009 года, но пропустили лучшие 10 торговых дней, к концу года у вас было бы на 43 000 долларов меньше, чем, если бы вы все время инвестировали.
Капитал 100 000$ в 2009 году:
полностью оставаясь в рынке и пропуская лучшие дни в году
3. Постройте диверсифицированный портфель на основе вашей толерантности к риску
Знайте свой уровень комфорта из-за временных потерь
Поймите, что разные классы активов ведут себя по-разному
Не преследуйте прошлые результаты
Различные классы активов ведут себя по разному
Инвестиции в размере 100 000$, вложенные в 1995 году, отправились бы в нестабильное путешествие, достигнув почти 500 000$ в 2015 году, если они были инвестированы в акции США.
Если бы они были вложены в денежные эквиваленты или облигации, конечная сумма была бы ниже, но путь был бы более плавным. Инвестирование в портфель с умеренным риском позволит получить некоторый рост от акций и более низкую волатильность в долгосрочной перспективе.
Почти невозможно предсказать, какие классы активов будут лучше всего работать в течение данного года
Продолжение следует...
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/149659.html
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