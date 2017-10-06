Какая реклама лучше всего работает?
Та, что подкреплена реальными результатами. Особенно воодушевляет реклама, показывающая рост благосостояния. Более того, считать чужие деньги, особенно в России, любят почти все.
Может, потому что своих нет?
Не знаю, но деньги любят считать даже те, у кого они есть – западные консалтинговые компании.
Отчеты о благосостоянии богатых людей составляет множество компаний. Недавно консалтинговая компания Capgemini выпустила отчет World Wealth Report 2017, посчитав деньги HNWI.
HNWI (High Net Worth Individual) – это люди, которые могут свободно инвестировать $1 млн., не включая стоимость своей недвижимости, товаров потребления и так далее.
Отчет затрагивает 71 страну и по доходам 96%, а по капитализации 99% состояний. Посчитали почти всех). Посмотрим и мы детально данный отчет.
Первый график показывает, что количество миллионеров выросло на 51% в период с 2010 по 2016 годы:
В настоящее время насчитывается 16,5 миллионов человек с состоянием более $1 млн. долларов.
То есть, если собрать их в одном месте, то получится 1 мегаполис, меньше чем Москва. Не так уж и много их.
Второй график отчета показывает рост благосостояния богачей с такой же динамикой –в 1,5 раза за 6 лет:
Быстрее всех богатеют в Азии на 74%, если учитывать период 2010-2016 годы. Хотя фондовый рынок не показывает подобной динамики. Китайцы и азиаты делают деньги в реальном бизнесе, что похвально. За 2016 год разбогатели быстрее всех в Африке – на 10,7%, если учитывать континенты.
Среднегодовой рост состояний по миру 6,5%. Никаких заоблачных цифр: потихоньку, медленно, но верно растет капитал у богатых.
Для интриги немного перескочу на один график и покажу сразу четвертый, который показывает общее количество богачей по странам.
Ни для кого ни секрет, ни сюрприз, что на первом месте США с 4,795 млн.человек. А на втором месте – ни Китай, а Япония – 2,8 млн.человек. Даже в Германии количество толстосумов 1,28 млн. человек больше, чем в Китае – 1,129 млн. человек, хотя ВВП Китая 3,23 раза больше, чем в Германии.
Вопрос читателям: это в Китае так умело прячут свои виолончели? Или как у нас богатство сосредоточено в руках узкого круга лиц?
На четыре лидера приходится 61% от общего количества миллионеров в мире.
По числу миллионеров среди стран мира Россия занимает только 15-е место, обгоняя такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия. В то же время в абсолютных величинах состоятельных людей в России довольно мало — 182 тыс. человек, чье суммарное состояние превышает $1 трлн.
А теперь вишенка на торте! Кто разбогател больше всех в 2016 году?
Конечно же, россияне.
За 2016 год число тех, кто обладает активами на сумму $1 млн и более, в России выросло на 19,7%. Россияне богатели на фоне подъема на фондовом рынке в 2016 году. Индекс РТС c начала 2016 года вырос на 56%! Российские акции делают себе рекламу благодаря своей доходности.
Только пользуются этими возможности очень малое количество людей.
Средний рост капитала по миру составил 7,5%.
Далее, заглянем в состав портфеля миллионеров:
Состав меняется от года к году не сильно, не рывками, а постепенно. Растет доля акций с 26,1% до 31,1%, снижается доля недвижимости с 20% до 14%. Доля наличности и инструментов денежного рынка остается практически неизменной – 27,3%, что достаточно довольно много.
Богачи не знают, куда деть четверть состояния? Деньги не работают… удивительно.
Доля облигаций — 18%. Доля альтернативных инвестиций (вложений в хедж-фонды и сырьевые активы) продемонстрировала по сравнению с четвертым кварталом 2016 года самое существенное падение — c 15,7 до 9,7%.
К сожалению, в таблице разбивки состава портфеля по странам России нет. Но судя, что капитал россиян вырос на 19,7% вместо 56%, можно прикинуть очень приблизительно, что доля акций 30-35%, что совпадает с мировыми показателями.
Поэтому из этого отчета следует, что богатые инвестируют в ценные бумаги большую часть своего капитала, потихоньку его наращивают, и не делают резких движений.
Ведь падение рынка акций в начале 2017 года на 15% заставило понервничать обычных инвесторов (не миллионеров), в то время, когда к настоящему времени большая часть потерь уже отыграна.
Именно поэтому инвесторам нужны знания, чтобы быть морально готовым к таким резким колебаниям фондового рынка (и это без спекуляций), и использовать их только для роста капитала, а не потерю и нервов и денег.
Как это сделать мы поговорим на курсе «Грамотный Инвестор» уже в ноябре.
Оригинал статьи по ссылке https://wallet.livejournal.com/156531.html
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