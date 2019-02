За последние несколько лет некоторые инвесторы начали подвергать сомнению достоинства глобального распределения активов. Они задаются вопросом, оправдывают ли риски за рубежом инвестирование за пределы Соединенных Штатов - и действительно ли есть преимущества от такой диверсификации. Некоторые из них даже бросили вызов современной портфельной теории, которая подчеркивает долгосрочные преимущества диверсифицированного портфеля.В некотором роде это естественно. Это непредсказуемый мир, и инвесторы беспокоятся о неустойчивости рынка как внутри страны, так и за рубежом. Летом прошлого года все, начиная с политических потрясений после голосования «Брексита» в Великобритании до недавних выборов в США в преддверии повышения ставок Федеральной резервной системы действительно способствовало резким колебаниям рынка.Более того, при инвестировании, как и в спорте, так и в других сферах жизни, люди часто проявляют предвзятость («инвестирование только у себя в стране» в данном случае). Мы склонны верить (прим.автора в диверсификацию) и корни уверенности в том, что мы знаем лучше всего. Хотя это свойственно человеческой природе, пристрастие к своей стране ограничивает доступность всех возможностей инвестора. Хуже того, это не может быть разумным, учитывая характер сегодняшних глобальных рынков. Согласно данным MSCI, примерно половина всех глобальных компаний базируется за пределами Соединенных Штатов, что соответствует показателю глобального валового внутреннего продукта (ВВП).Вы действительно хотите ограничить свои инвестиционные возможности наполовину? Как вы можете преодолеть предвзятость/привычку инвестировать только в своей стране?Как говорится…Такие времена показывают, почему пословица «не кладите все яйца в одну корзину» настолько важна для инвесторов. Инвестиционный сектор, который хорошо работает один месяц или год, может быть неудачным в следующем. Например, как показывает приведенная ниже диаграмма, акции развивающихся рынков были самым высокодоходным классом активов в 2007 году. Тогда как они же были худшим активом в 2008 году, восстановившись к началу 2009 года. Совсем недавно акции компаний малой капитализацией и высокодоходные облигации были лучшими в 2016 году, после того как побывали около дна в 2015 году.В долгосрочной перспективе нет четкой картины ротации среди лучших активов, поэтому не имеет смысла концентрировать все ваши инвестиции в определенном регионе или классе активов. Глобально диверсифицированный портфель - тот, который кладет свои яйца во многие корзины, так сказать, скорее всего, будет лучше позиционировать, чтобы выдерживать большие годовые колебания в годовом исчислении и обеспечивать более стабильный набор доходностей с течением времени.Сравнение ключевых классов активов с диверсифицированным портфелемИсточник: Morningstar Direct and the Schwab Center for Financial ResearchЗачем учитывать глобальное распределение?Короткий ответ заключается в том, что практически невозможно избежать международного воздействия в сегодняшней глобальной взаимозависимой экономике. Почти половина доходов компаний США в индексе Standard & Poor's 500® поступает из-за рубежа. И более половины рыночной капитализации в мире сейчас находится за пределами Соединенных Штатов.Некоторые могут возразить против глобальной диверсификации тем, что все и так взаимосвязано, и зарубежные инвестиции могут просто перекрывать внутренние. Но это не так: компании склонны действовать таким образом, что отражают свою «страну проживания» (штаб-квартиры). Они склонны реагировать на местные экономические и геополитические события больше, чем на события за пределами своих границ. В экономиках разных стран часто имеют место свои особенности по различным секторам рынка или отраслям.Кроме того, определенные обстоятельства - называйте их «новыми рыночными реалиями» - скорее всего, сохранятся в обозримом будущем. Повышенная глобализация и взаимозависимость, повышенная волатильность, более низкие доходности облигаций и более низкие ожидаемые доходности акций, чем в прошлом, свидетельствуют о том, что инвесторам выгодно развиваться глобально. Глобальная диверсификация может помочь в управлении рисками и позиционировании вашего портфеля для долгосрочного роста.Как показывают приведенные ниже данные, есть привлекательные возможности для инвестиций за пределами США. Хотя рынки США в последнее время хорошо зарекомендовали себя, развивающиеся рынки и отдельные страны со временем добились значительных результатов. Канада была самым доходным рынком в 2016 году и самым плохим в 2015 году. На ее результаты в значительной степени повлияли цены на энергоносители. И, конечно, разные страны находятся на разных этапах глобального и экономического роста.Если вы не инвестируете в глобальном масштабе, вы не только ограничиваете свои возможности, но игнорируете важный инструмент, помогающий управлять волатильностью. Хотя и не без риска, глобальное распределение обеспечивает преимущества диверсификации и является одним из основополагающих принципов современного управления капиталом.Почему диверсифицировать сквозь границы?Источник: Charles Schwab & Co., Inc., with data from FactSet, MSCI as of December 31, 2016Почему диверсификация работает?Диверсифицированный портфель владеет частью многих классов активов, поэтому он может извлечь выгоду из владения лучших по доходности активов без полного влияния владения худшими по доходности активов. Предотвращая экстремальные пики каждого отдельного класса активов, диверсифицированный портфель помогает «сгладить» доходность с течением времени и в целом будет превосходить менее диверсифицированный портфель в долгосрочной перспективе.Чтобы проиллюстрировать ценность диверсификации, давайте сравним рост $ 100 000, инвестированный в три гипотетических портфеля с учетом двух крайних периодов: крах технологического пузыря в конце 1990-х годов и Великая рецессия 2007-2009 годов. Если бы инвестор держал только акции большой капитализации США, представленные индексом S&P 500, их портфель стоил бы более 230 000 долларов. Если бы они инвестировали ту же сумму в более консервативную смесь из 60% акций и 40% облигаций, они бы выдержали рыночные штормы немного лучше, их портфель вырос до более чем 233 000 долларов. Но если бы они были глобально диверсифицированы, а активы были бы достаточно разнообразными, чтобы умерить турбулентность на рынке и позиционировать, чтобы воспользоваться возможностями за рубежом, их доля в 100 000 долларов выросла до 280 609 долларов.Единственный «бесплатный обед» в финансахНобелевский лауреат-экономист Гарри Марковиц, отец современной портфельной теории (СПT), первым продемонстрировал, что диверсифицированный портфель может обеспечить более высокую доходность и снизить риск по сравнению с отдельными классами активов. Это представление о том, что вы получите что-то даром, почти неслыханно в экономике. И именно поэтому Марковиц назвал диверсификацию «единственным «бесплатным обедом» в сфере финансов».Ключевой концепцией «бесплатного обеда» является корреляция или, скорее, ее отсутствие. Как правило, доходность отдельных классов активов не совсем коррелирует. Если стоимость активов не движется вверх и вниз в идеальной гармонии, то диверсифицированный портфель будет иметь меньший риск, чем средневзвешенный риск его частей.К сожалению, по мере того как мы столкнулись с растущими приступами волатильности во всем мире, корреляции росли в течение последних нескольких лет, проверяя заповеди СПT. Мы живем в более сложном мире, чем когда Марковиц написал свою работу, с расширенным числом классов активов и рынков, которые более взаимосвязаны, чем когда-либо в нашей истории.Однако важно понимать, что даже в периоды рыночного стресса, когда корреляции, как правило, возрастают, диверсификация по-прежнему обеспечивает выгоды, пока активы не двигаются в идеальной корреляции. Также важно признать, что стратегии распределения активов могут быть динамичными - как при выборе классов активов, так и в тактических корректировках, чтобы отражать изменения на рынке, мировой экономике и даже в ваших личных обстоятельствах.Как выглядит глобально диверсифицированный портфельСегодня распределение активов развилось далеко за пределы местных акций, облигаций и денежных средств, включая глобальную диверсификацию по акциям, инструментам с фиксированным доходом и нетрадиционные инвестиции.Акции: большой капитализации, малой капитализации и международные, включая развивающиеся рынкиИнструменты с фиксированным доходом: казначейские облигации, корпоративные облигации, муниципальные облигации, международные облигации, облигации развивающихся стран, облигации с высокой доходностьюНетрадиционные инвестиции: сырьевые товары, инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и другиеСтратегическое распределение активов требует долгосрочного подхода, и на него не должно оказывать неоправданное влияния краткосрочные соображения. Это инвестиционная стратегия для долгого пути, требующая терпения и дисциплины. Правильное сочетание активов для вас и ваших целей должно основываться на вашей толерантности к риску, потребностях в денежных потоках, инвестиционном опыте и временном горизонте, среди прочих факторов. И вы должны периодически пересматривать свое распределение, если есть изменения в ваших обстоятельствах или когда ваши цели меняются.Источник Anthony Davidow Charles SchwabПеревод Игорь Париков WALLET