Как и для чего создавалось «китайское экономическое чудо»?

Китай продолжает удивлять весь мир своими экономическими успехами. ВВП КНР даже в кризис растет такими темпами, о которых России остается только мечтать. Несмотря на мощный отток инвестиционного капитала, Китай был и остается мировой фабрикой, куда перенесены высокотехнологичные производства и современные исследовательские центры. Большинство вещей, которые окружают нас в повседневной жизни, сделаны в Поднебесной. Есть ли у всего этого великолепия обратная сторона?





Самый крупный сосед Российской Федерации давно вызывает у нас незаурядный интерес. Каких-то сорок лет назад заработную плату в Китае выдавали ситцем, суточная норма продуктов на душу населения составляла полчашки риса в день, а спали большинство наших «социалистических братьев» преимущественно на полу.



Несколько десятилетий пронеслись вихрем, и сегодня дотянуться до Шанхая и Пекина, с их сверкающими небоскребами, фактически невыполнимая задача. Экономика КНР активно развивается. Даже в кризисные времена никто не говорит об отрицательных показателях – снижение темпов роста это все, что способны сделать с Китаем мировые финансовые катаклизмы.



Прилавки магазинов всего мира буквально завалены продукцией из Поднебесной. И о пресловутых контрафактных товарах уже практически забыли. Покупатели из США, Европы и России охотно приобретают электронику, одежду и обувь вполне приличного качества с надписью «made in Chaina».



Все это произошло без какой-либо демократической революции. У руля государства по-прежнему находится Коммунистическая партия, которая благополучно пережила СССР и трансформировалась в совершенно особую форму власти. Золотовалютные резервы Китая самые большие в мире. Цифра 850 миллиардов долларов говорит о могуществе и процветании государства. К примеру, золотовалютные резервы Российской Федерации ровно в четыре раза меньше. Неужели у Китая действительно есть какая-то формула успеха?



«Китайская нефть» - главный секрет успеха



Стоит посмотреть всего несколько фотографий Шанхая и этого вполне хватит, чтобы остаться под впечатлением. Поездка в гигантский мегаполис может вызвать состояние культурного шока и гарантированно оставит яркие воспоминания на всю жизнь. Город заполонили шикарные небоскребы, которые сверкают ночью миллионами современных огней. Повсюду разбросаны основательные торгово-развлекательные центры, которые, нужно отдать должное, редко бывают заполненными до отказа. Секрет экономического чуда начинает проясняться, когда глаз замечает первых рабочих на строительных площадках. Благополучие страны во многом базируется на дешевом труде нелегальных мигрантов из сельской местности.



Крестьяне едут в Шанхай и другие мегаполисы миллионами. Они заранее знают, что будут работать по 18 часов в сутки, принимать пищу и отдыхать придется прямо на рабочем месте, а оплата за титанический труд составит не более 150 долларов в месяц. Большинство трудовых мигрантов не имеют официального разрешения на работу, поэтому выходить за пределы территории работодателя им запрещено. Встреча с полицией чревата депортацией «по месту фактического проживания».



Достижение экономического успеха стало возможным благодаря практически бесплатному труду миллионов китайцев, а также их уникальной работоспособности. Любой производственный проект удается запустить и раскрутить с минимальными финансовыми вливаниями. Международные экономические эксперты даже придумали термин для этого явления – «китайская нефть». Тенденцию к востребованности бесплатного труда не могут прекратить даже солидные иностранные инвесторы. В стране активно работают мировые корпорации, производится все, что вообще возможно производить, но дешевого труда не хватает большинству китайцев.



Пока простые граждане десятилетиями трудятся без выходных и отдыха ради благополучия своей страны, государство принимает беспрецедентные меры по экономии. Социальные льготы полностью отменили, пенсии стали прерогативой исключительно государственных служащих, а на улицах городов КНР начали появляться первые нищие, что не было характерным для Китая на протяжении долгих лет.



Как власти страны добиваются финансового успеха?



Заниженный курс национальной валюты. Начиная с 1994 года курс юаня не изменялся, и составляет 8.27 единиц национальной валюты КНР за один доллар. Официальный Пекин не обращает внимания на обвинения Запада в искусственном занижении котировок. Взамен государство получает возможность накапливать большие золотовалютные резервы, товары с дополнительными преимуществами перед конкурентами, а также стабильный рост объемов экспортных поставок.



Национальный рынок в обмен на технологии



Этой фразой можно было бы охарактеризовать политику Коммунистической партии Китая в первой половине 90-х годов. Власти предложили солидный кусок отечественного рынка транснациональным корпорациям, в обмен на передачу в пользу КНР прогрессивных зарубежных технологий. В результате в стране как грибы после дождя начали появляться производственные компании, а в скором времени и научно-исследовательские центры, работающие при них.



Стабильная политическая система



В Китае уже много лет подряд правит Коммунистическая партия, которая активно внедряет и всячески поощряет политику экономического развития государства. Благодаря идеальной организации преемственности власти стратегические цели удается обозначать на десятилетия вперед.



Реформы по градуалистическому принципу



Все изменения в стране начинаются с трансформации процессов в экономике. Политические риски сведены к минимуму или вообще отсутствуют. Свободная рыночная среда развивается под неусыпным контролем авторитарной власти.



Промышленная политика, ориентированная на экспорт



Китайская экономика растет благодаря фантастическим объемам экспорта. Но одних конкурентных товаров здесь не достаточно – без четкой, тщательно продуманной стратегии не обойтись. Государство ведет активную политику налоговых, таможенных и кредитных преференций, которые предоставляются всем компаниям, ориентирующимся в своей деятельности на внешние рынки.



Интересные статистические данные



В руках 10% населения сконцентрировано 50% дохода всех граждан, в то время как другие, самые бедные 10% населения, аккумулируют лишь 1.4% от той же суммы.



Известный во всем мире коэффициент Джини, который определяет разрыв между бедными и богатыми, в Китае увеличивается ежегодно и давно превысил допустимое значение 0.3, при максимально возможной единице.



По уровню ВВП в перерасчете на душу населения Китай не входит даже в первую сотню мировых государств.



В соответствии с исследованиями McKinsey & Company только 1% семей в КНР получают доход аналогичный или более чем у среднестатистической американской семьи.



Как видим, китайское экономическое чудо действительно существует, но плата за достижение поставленных целей достаточно высока. И взвалить на себя это бремя, к сожалению, вынуждены обычные люди.