Слабые торговые данные из Китая

Согласно опубликованным сегодня данным, объем экспорта Китая в долларовом выражении в августе текущего года сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Данные оказались несколько лучше, чем ожидалось, поскольку эксперты прогнозировали сокращение более чем на 6%. Однако можно отметить небольшое улучшение показателя после июльского падения на 8,3%. Тем не менее, вялый экспорт Китая объясняется общей тенденцией сокращения экспорта в большинство стран мира, за исключением США. Аналогичная ситуация и со спросом на внутреннем рынке Китая. Объем импорта Китая в прошлом месяце упал на 13,8%, что стало ниже июльских показателей, когда сокращение составило 8.1%, и оказалось хуже ожиданий экспертов.



Опубликованные сегодня торговые данные КНР показали, что китайская экономика продолжает оставаться слабой. Это подтверждается и текущим сокращением импорта. К концу этой недели ряд ключевых макроэкономических показателей из Китая, которые ожидаются к публикации, скорее всего, подтвердят ту точку зрения, что Пекину в дальнейшем необходимо смягчить денежно-кредитную и фискальную политику для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране.



Сьюзан Йохо, экономический аналитик банка Julius Baer