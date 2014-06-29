Сбербанк и несанкционированная замена сим-карт

Сбербанк Онлайн: часто задаваемые вопросы



Что делать, если при совершении операции система вывела сообщение о том, что моя SIM-карта была заменена и мне необходимо позвонить в Контактный Центр для подтверждения информации?



В целях безопасности Сбербанк приостанавливает отправку SMS-паролей в связи с заменой SIM-карты до момента обращения клиента в Контактный Центр Сбербанка по телефону 8-800-555-5550.

Вам потребуется назвать паспортные данные, а также данные с чека по любой операции, совершенной в банкомате или торговой точке по Вашей банковской карте. После подтверждения информации Вы сможете завершить процедуру регистрации мобильного приложения.