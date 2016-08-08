Это образец, каждый сверяет и правит сам под свой случай.Разместил в формате docx:По образцу текста, который я стащил из сообщений ув. APK12345Я поправил и внёс некоторые исправления, добавил поля для заполнения.Обратите внимание, что в самом заявлении:- нужно поправить пол заявителя в словосочетании: ... я заключил(а) с АО «Арксбанк»... ;- дважды указаны: 2 приходника (ПКО) и 1 расходник (РКО), свой вариант правьте;- кол-во операций (приходники/расходники) по умолчанию указано в кол-ве трёх штук:были осуществлены **только три** следующие банковские операции:- если какие-то операции были совершены по Уполномочию, Вам нужно будет внести соответствующие правки. Также будет хорого, если Вы приложите не только сканы собственного паспорта, но и сканы паспорта уполномоченного лица (обязательно это или нет, не знаю, но не помешает).- проверяйте и ещё раз перепроверяйте правильность, в т.ч. кол-во приложений и их нумерацию.И напоминаю, что Вы используете этот файл на свой страх и риск, ко мне - никаких претензий! (ну, я должен об этом сказать).Общая инструкция от APK12345:В ящик опускаете большой запечатанный конверт без марки, в котором находятсяСКРЕПЛЕННЫЕ/сшитые / в пачку следующие документы:1) заявление, которое вы сами на соответствующем бланке пишите/ заполняете/;2) ксерокопия паспорта;3) ксерокопии всех дополнительных документов;4) опись вложенных документов.Внимание:1) на каждом листе ксерокопий обязательно надо написать слова "Копия верна" + ФИО+ подпись + дата.2) на запечатанном конверте пишите название банка : АО "АРКСБАНК" + свои: Фамилию Имя Отчество.P.S.: Адрес ВА АО"Арксбанк":105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д. 27Кстати, кто будет ехать "своим пешком" - м.Курская, направление выхода - к Казакова/Гоголю.Подземный вариант - туннель №3 и далее по Нижнему Сусальному переулку до пересечения с ул. Казакова.Потом направо до дома №27 (красного цвета). С обратной стороны увидите небольшую толпу страждущих, топчущихся у крылечка.Выдаёте свою Перетензию и пачку других документов, в ответ через некоторое время получите копию претензии со штампиком. На штампике будет номер.P.P.S.: Также Вы можете ознакомиться, выложенным пользователем Primer212 тут: