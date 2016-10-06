Пример расчёта процентов по вкладу. "Росинтербанк", страховка АСВ.

Теперь я напишу для простых вкладчиков, НЕ МАТЕМАТИКОВ, НЕ БУХГАЛТЕРОВ/ЭКОНОМИСТОВ и т.д.



Если у кого-то ЕСТЬ СОМНЕНИЯ в правильности подсчёта процентов, есть очень простой способ проверить. Возьмите два-три предшествующих месяца и посчитайте проценты за целый месяц. Сравните с начислениями.

Кстати, помним, что 2016 - високосный и дней в нём 366.

Июнь - 30 дней.

Июль - 31 день.

Август - 31 день.

Сентябрь - 18 дней (т.к. 19-го у "Росинтербанка" отозвали лицензию, день отзыва лицензии при расчёте процентов не учитывается).



Формула предельно проста.

X - сумма вклада (если не было пополнений в текущем месяце);

Y - годовые проценты проценты по вкладу (см. договор);

N - кол-во дней в месяце;



N * X * Y / 100 / 366 = ваши проценты по вкладу.

Сошлись суммы за прошлые месяцы? Бывает, туда-сюда вылезает копейка из-за особенностей банковского округления, это не страшно.

А теперь посчитайте сентябрь.



Если в каком-то месяце прошли пополнения, то для простоты считайте по отдельности (потом сложите) :

- часть старой суммы, которая лежала полный месяц;

- часть новой суммы, которая отлежала неполный. Помните, что начисление процентов при пополнении вклада начинается на след день.



Например, возьмём июль 2016 (31 день)

Пусть у нас был 1 млн, который давно лежит на вкладе и вылежал весь месяц и 5 июля мы пополнили ещё на 50 тыс. (ага, начисление с 6-го, т.е. вылежал 26 дней).

Пусть процент был 12% годовых.

Считаем по отдельности:

1. Старый вклад: 31 * 1 000 000 * 12 / 100 / 366 = 10 163, 9344... руб.

2. Новый вклад: 26 * 50 000 * 12 / 100 / 366 = 426, 2295... руб.

Итого: 10 590 руб. 16 коп.