Манящий банк

Шарухин Антон (toshik80) 23.10.2012 01:01 # Ну сберу просто везет. Год назад в чьем-то блоге фотку видел, рядом с отделением Сбера вывеска красного цвета с сохранением начертаний Сберовского шрифта гласила: "СБЕРБАР - еда рядом" Обслуживание физ.лиц с 12:00 до 04:00 0
Комментарии 3
Год назад в чьем-то блоге фотку видел, рядом с отделением Сбера вывеска красного цвета с сохранением начертаний Сберовского шрифта гласила:
"СБЕРБАР - еда рядом"
Обслуживание физ.лиц с 12:00 до 04:00
(не все себе пиво могут позволить - некоторые только боярышник... )
опять же внимательно прочитав кредитный договор можно и валидольчиком "закинуться" :klizma: