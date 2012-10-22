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Манящий банк

22.10.2012 19:20 3 1 111 просмотров
Возвращаясь к вопросу клиентоориентированности. Нашел таки клиентоориентированный банк smile:D Правда на довольно целевую группу smile:drink: (но все равно приятно) smile;)

Во всяком случае креативно получилось smile:D

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну сберу просто везет.
Год назад в чьем-то блоге фотку видел, рядом с отделением Сбера вывеска красного цвета с сохранением начертаний Сберовского шрифта гласила:
"СБЕРБАР - еда рядом"
Обслуживание физ.лиц с 12:00 до 04:00
Vlad3256  (Vlad3256)
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тут еще аптека с левой стороны.....
(не все себе пиво могут позволить smile:drink: - некоторые только боярышник... smile:crazy: )
опять же внимательно прочитав кредитный договор можно и валидольчиком "закинуться" :klizma:
Vlad3256  (Vlad3256)
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не знаю, повлиял ли блог, но пивнушку убрали оттуда smile:scratch:
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