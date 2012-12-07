О пешеходах

Я уже писал об отношении к пьяным водителям. И на фоне последних событий (особенно с участием сотрудников «правоохранительных органов» в качестве виновников ДТП), целиком у полностью за ужесточение наказания за вождение ТС в пьяном виде. Но ведь пьяный пешеход точно такой же участник дорожного движения, как и водитель ТС. И точно так же может стать причиной ДТП. Получается, что по справедливости, надо и за переход дороги по пешеходному переходу в состоянии алкогольного опьянения вводить наказание. Про переход дороги в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте (либо движение по проезжей части - и такое нередко встречается) и вовсе молчу. Некоторое скажут что за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и так согласно КОАПу предусмотрена ответственность. Но я предлагаю ввести дополнительные статьи и разграничивать: пока по тротуару идет пьяный – это одно, как только вылез на проезжую часть либо на переход – это другая (более строгая) статья.Далее. Водители на право управления ТС сдают экзамены, в том числе, на знание ПДД. Нужно и для пешеходов нечто подобное ввести. Пускай и в несколько упрощенной форме. Сдавать, так сказать, экзамен по хождению.А то «пешеходят» кому куда и как вздумается. На светофоры вообще мало кто внимания обращает. Пытаются переходить улицу в местах, где раньше пешеходные переходы были (устраненные в рамках новых требований о частоте энтих самых переходов в черте города). Переходов нет, но память людская толкает на переход. В школах ввести предмет, с практическими занятиями на улицах, с обязательной сдачей экзамена – с детства учить правильно улицу переходить. Для жизни (во всяком случае в городах и близ автотрасс федерального значения) гораздо полезнее чем ЕГЭ будет.Р.S. Во всем мире борьба ведется с разговорами по мобильному телефону за рулем ТС. Необходимо и с разговорами по мобильному телефону и при пересечении дорог пешеходами бороться. Штрафовать, к примеру. Так как пешеход, общающийся по телефону, как правило совершенно не обращает внимание на окружающую действительность. Сам неоднократно наблюдал, как разговаривающие по мобильным телефонам, пешеходы едва не становились причинами ДТП. Заболтается такой разиня, а тут еще и водитель пьяный – вот вам и очередное ДТП с многочисленными жертвами