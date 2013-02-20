Наследие предков

Вчера вечером, невзирая на мировой финансовый кризис, затянувшееся совещание, коварные замыслы вероятного противника и жуткий по своей сути гололед, принял участие в акте, так сказать, сакральной передачи завета предков потомкам. Говоря проще, принял участие в транспортировке дара музею, выразившейся в прогулке с санками через половину района. (Ничто так не бодрит в наше время как дикие взгляды прохожих. ). Музею, товарищем Андреем, были переданы следующие памятные предметы: электрофоны «Электроника-001» и «Электроника-404» соответственно и радиоприемник «Радиотехника» . Своего рода предметы радиоархеологии, электронные окаменелости, можно сказать. Артефакты советского технического прогресса. Было же время, когда в этой стране (если все твердят про преемственность. Хотя единственную преемственность я наблюдал только с Б.Н. Ельциным и ЕГО «преемником») умели делать хоть что-то. Хотя бы приемники и то сами делали, а не китайскую дрянь с гарантированным сроком выхода из строя завозили. Было время когда-то…Без всякого, прошу заметить, нано.Вознагражден же был объявлением следующего содержания, висящим на двери: «Ув. родители! (чьи дети занимаются у Татьяны Генадьевны) кто не Здал деньги – 200 р. На подарок к 8 Марта – просьба сдать на этой неделИ. Родители» Родители видимо вышеупомянутой Татьяны Генадьевны;-) может быть даже сам папа Генадий писал. Хотя вполне допускаю, что действительно имя такое. Вот у моего дядьки двоюродного имя в паспорте Сережа написано – еще один индикатор грамотности наших паспортистов. Вот интересно, когда дети его паспорта будут получать им какое отчество напишут? Сережевичи или все-таки Сергеевичи?). Впрочем, я отвлекся. Сосчитав количество ошибок и оценив стиль, понял, дети в надежных руках. А ведь это уровень еще до прихода в министерство образования «Свидетелей ЕГЭовы» (с). Что же через пару лет будет? Вообще страшно представить.