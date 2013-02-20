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Наследие предков

20.02.2013 18:26 6 1 196 просмотров
Вчера вечером, невзирая на мировой финансовый кризис, затянувшееся совещание, коварные замыслы вероятного противника и жуткий по своей сути гололед, принял участие в акте, так сказать, сакральной передачи завета предков потомкам. Говоря проще, принял участие в транспортировке дара музею, выразившейся в прогулке с санками через половину района. (Ничто так не бодрит в наше время как дикие взгляды прохожих. ). Музею, товарищем Андреем, были переданы следующие памятные предметы: электрофоны «Электроника-001» и «Электроника-404» соответственно и радиоприемник «Радиотехника» . Своего рода предметы радиоархеологии, электронные окаменелости, можно сказать. Артефакты советского технического прогресса. Было же время, когда в этой стране (если все твердят про преемственность. Хотя единственную преемственность я наблюдал только с Б.Н. Ельциным и ЕГО «преемником») умели делать хоть что-то. Хотя бы приемники и то сами делали, а не китайскую дрянь с гарантированным сроком выхода из строя завозили. Было время когда-то…Без всякого, прошу заметить, нано.

Вознагражден же был объявлением следующего содержания, висящим на двери: «Ув. родители! (чьи дети занимаются у Татьяны Генадьевны) кто не Здал деньги – 200 р. На подарок к 8 Марта – просьба сдать на этой неделИ. Родители» Родители видимо вышеупомянутой Татьяны Генадьевны;-) может быть даже сам папа Генадий писал. Хотя вполне допускаю, что действительно имя такое. Вот у моего дядьки двоюродного имя в паспорте Сережа написано – еще один индикатор грамотности наших паспортистов. Вот интересно, когда дети его паспорта будут получать им какое отчество напишут? Сережевичи или все-таки Сергеевичи?). Впрочем, я отвлекся. Сосчитав количество ошибок и оценив стиль, понял, дети в надежных руках. А ведь это уровень еще до прихода в министерство образования «Свидетелей ЕГЭовы» (с). Что же через пару лет будет? Вообще страшно представить.

Комментарии 6

К  (shlomo_chavez)
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Могу ошибаться, но по виду с фото кажется нижний проигрыватель(к саням smile;) ) марки "Электрон" а не "Электроника"...
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: марки "Электрон" не встречал проигрывателей, но товарищ Андрей сказал что "Электроника-404" производства нашего города. Ему же, вроде как, виднее smile:pardon:
Впрочем, у него еще партия заготовлена для музея smile:shuffle:
К  (shlomo_chavez)
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Тогда пардон smile:)
...Был у меня "Электрон" на ваш очень похожий по виду, года наверное 78-83 выпуска. Тоже сбагрил отдал людям, с доставкой smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:thumbsup: это благое дело, уважаемый Костян (я имею в виду Ваш поступок). "Да не оскудеет рука дающего" (с)
smile:oops: только Вы читали пост не совсем внимательно - пожертвователем выступал не я smile:notiam: , а товарищ Андрей
Я -тягловая сила только был smile:jokingly:
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Nemnogo popravlju tovaricsha Vladimira. Elektronika 001 - brjanskogo proizvodstva, a elektrofon - ''Elektron - 404". Tovarisch Andrei.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) спасибо за уточнение товарищ Андрей smile:uncap:
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