Как избежать потерь при снятии наличных в банке?

Короткий ответ: выбрать банк, где наличные снимаются без комиссии, или использовать другие способы получения кэша.



Длинный ответ.



Многие пользователи банковских услуг полагают, что деньги, которые они принесли в банк, там «хранятся», а сами клиенты остаются их владельцами. А значит, если владелец хочет забрать свои деньги, банк обязан тут же и без каких-либо комиссий эти деньги выдать любым удобным клиенту способом. На самом деле это не так.



Деньги, внесённые на счёт или положенные на депозит, становятся собственностью банка, который в обмен на них даёт клиенту обязательство выдать некую сумму на условиях, прописанных в договоре. Эта сумма может отличаться от внесённой. Если банк платит по счёту процент, то клиент получит больше, чем отдавал. Но может быть и обратная ситуация: в некоторых случаях банк вернёт клиенту меньше денег, чем тот вносил на счёт (или на вклад).



Обычно комиссия взимается (если взимается) только при выдаче денег из кассы банка в отделении. С помощью такой комиссии банки стимулируют клиентов пользоваться более дешёвыми (для банка) методами получения денег - снятием наличных в банкомате или безналичными платежами. Второй распространённый вариант - комиссия за получение в кассе только больших сумм. Комиссия может составлять некий процент от суммы (например, 0,7% или 1%), а также иметь минимальный размер независимо от суммы (скажем, 1%, но не менее 300 рублей). Кроме того, банк может вводить ограничения и комиссии за снятие наличными денег, поступивших на счёт безналичным переводом. Это защита от «обналички», часто в той или иной степени криминальной. Например, банк взимает особую комиссию за обналичивание средств, пролежавших на счёте менее 30 дней.



Избежать взимания комиссии за обналичку можно двумя способами. Во-первых, изначально обратить внимание на соответствующий пункт в тарифах банка и выбирать для открытия счёта банк с нулевой или приемлемой конкретно в вашем случае комиссией. Допустим, у вас на счёте наверняка не будет сумм больше 100 тыс. рублей, а банк берёт комиссию только за снятие более чем 1 млн рублей. При этом надо отслеживать изменения тарифов, чтобы не пропустить возможное ухудшение условий. Во-вторых, если комиссия всё же есть, использовать другие способы снятия наличных - банкоматы данного банка или перевод на счёт в банке, который позволяет снимать деньги в кассе бесплатно.



Эта информация может показаться очевидной опытным клиентам банков, но практика показывает, что люди, не сталкивавшиеся с подобной проблемой, бывают неприятно удивлены необходимостью платить за получение «собственных» денег. Особенно, если речь идёт о крупных суммах, по которым комиссия может оказаться весьма чувствительной. Кроме того, многие привыкли бесплатно снимать деньги в банкомате и «автоматически» распространяют эту бесплатность и на получение сумм в отделениях. Надо понимать, что разница между банкоматами и кассами есть.



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