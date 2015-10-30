Как избежать потерь при снятии наличных в банке?

Короткий ответ: выбрать банк, где наличные снимаются без комиссии, или использовать другие способы получения кэша.
Длинный ответ.
Многие пользователи банковских услуг полагают, что деньги, которые они принесли в банк, там «хранятся», а сами клиенты остаются их владельцами. А значит, если владелец хочет забрать свои деньги, банк обязан тут же и без каких-либо комиссий эти деньги выдать любым удобным клиенту способом. На самом деле это не так.
Деньги, внесённые на счёт или положенные на депозит, становятся собственностью банка, который в обмен на них даёт клиенту обязательство выдать некую сумму на условиях, прописанных в договоре. Эта сумма может отличаться от внесённой. Если банк платит по счёту процент, то клиент получит больше, чем отдавал. Но может быть и обратная ситуация: в некоторых случаях банк вернёт клиенту меньше денег, чем тот вносил на счёт (или на вклад).
Обычно комиссия взимается (если взимается) только при выдаче денег из кассы банка в отделении. С помощью такой комиссии банки стимулируют клиентов пользоваться более дешёвыми (для банка) методами получения денег - снятием наличных в банкомате или безналичными платежами. Второй распространённый вариант - комиссия за получение в кассе только больших сумм. Комиссия может составлять некий процент от суммы (например, 0,7% или 1%), а также иметь минимальный размер независимо от суммы (скажем, 1%, но не менее 300 рублей). Кроме того, банк может вводить ограничения и комиссии за снятие наличными денег, поступивших на счёт безналичным переводом. Это защита от «обналички», часто в той или иной степени криминальной. Например, банк взимает особую комиссию за обналичивание средств, пролежавших на счёте менее 30 дней.
Избежать взимания комиссии за обналичку можно двумя способами. Во-первых, изначально обратить внимание на соответствующий пункт в тарифах банка и выбирать для открытия счёта банк с нулевой или приемлемой конкретно в вашем случае комиссией. Допустим, у вас на счёте наверняка не будет сумм больше 100 тыс. рублей, а банк берёт комиссию только за снятие более чем 1 млн рублей. При этом надо отслеживать изменения тарифов, чтобы не пропустить возможное ухудшение условий. Во-вторых, если комиссия всё же есть, использовать другие способы снятия наличных - банкоматы данного банка или перевод на счёт в банке, который позволяет снимать деньги в кассе бесплатно.
Эта информация может показаться очевидной опытным клиентам банков, но практика показывает, что люди, не сталкивавшиеся с подобной проблемой, бывают неприятно удивлены необходимостью платить за получение «собственных» денег. Особенно, если речь идёт о крупных суммах, по которым комиссия может оказаться весьма чувствительной. Кроме того, многие привыкли бесплатно снимать деньги в банкомате и «автоматически» распространяют эту бесплатность и на получение сумм в отделениях. Надо понимать, что разница между банкоматами и кассами есть.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 19
Артём, не могли бы Вы пояснить этот пункт более подробно? Меня интересует, где именно это прописано законодательно и в каких формулировках?
Длинный ответ. Вспомните Юниаструм банк, который при окончании вклада принудительно переводил средства вкладчика на текущий счет, а за снятие с текущего счета любым способом брал комиссию 7%.
Артём, не могли бы Вы пояснить этот пункт более подробно? Меня интересует, где именно это прописано законодательно и в каких формулировках?
Присоединяюсь к вопросу, тоже часто слышу это утверждение (в отличие от страховых компаний - где деньги по накопительной остаются собственностью страхователя)
Это прописано в ГК и вашем договоре с банком. Вы заключаете гражданско-правовой договор, по которому вы даете банку деньги, а он вам дает обязательство их вам отдать. Когда-нибудь. Может быть. Если очень попросите (т.е. для начала примените соответствующие процедуры: поход к банкомату или в кассу").
В этом смысле "выдавливание" граждан с наличного на безналичный оборот, включая повальное перечисление з/п на карточки - это в каком-то смысле ухудшение прав граждан.
Впрочем, исторически, бумажные деньги - это тоже было обязательство банка.
Пойти, что-ли, наличных долларов прикупить.
Видел книжки по фин.грамотности, в т.ч. для детей, но там написано как должно быть, а не как есть по факту. Хотя они тоже очень полезны. Материала, если скоординироваться со страховым экспертом Банки.ру, у вас будет более чем достаточно. Оформить только надо, рассортировать по разделам, кое-где уточнить ссылками. Посетители банки.ру прорецензируют, подскажут что-нибудь полезного по форме/содержанию и вот уже польза будет для широких слоев населения.
Неужели с помощью банкомата можно обойти антиотмывочное законодательство???? Наверняка банк в таком случае возьмет "своё" в любом случае - и при снятии в банкомате, и при переводе на другой счет какую-нибудь комиссию ввернет.
Если можно обойти, то это неплохо.
Я вот недавно в аналогичном случае открывал вклад на короткий срок: нашел банк, в котором сумма безналом от сделки попадала сразу прямехонько без промежуточного текущего счета на заранее открытый вклад. Тогда сумма % за месяц немного компенсировала мне бестолковое (для меня, а не для банка!) пролёживание средств на счете. А вот санируемый банк "Рост" хотел за "обнал" 5% от суммы - больше, чем даже Сбер!
Артём, не могли бы Вы пояснить этот пункт более подробно? Меня интересует, где именно это прописано законодательно и в каких формулировках?
И мне интересно. Тут я где-то находил обратное: "Возврат суммы вклада - это обязанность Банка, предусмотренная п. 1 ст. 834 ГК РФ, которая не является самостоятельной банковской услугой."
Разве? Не могли бы Вы привести пример таких банков? Обычно как раз комиссия взимается за другие методы получения денег. Я не могу вспомнить ни один банк который бы дал возможность сделать перевод без комиссии, но при этом брал комиссию за снятие в кассе. По поводу снятие через банкомат, в большинстве банков есть комиссия за использование карты, тем более если вы уже не вкладчик.
Пожалуй, единственный у кого снятие через банкомат и перевод проходит без комиссии - это Тиньков, но там другая история у него вообще нет касс, поэтому в сравнении он не участвует.
Артём, не могли бы Вы пояснить этот пункт более подробно? Меня интересует, где именно это прописано законодательно и в каких формулировках?
И мне интересно. Тут я где-то находил обратное: "Возврат суммы вклада - это обязанность Банка, предусмотренная п. 1 ст. 834 ГК РФ, которая не является самостоятельной банковской услугой."
То, что деньги, внесенные во вклад, собственность банка - это и ёжику понятно. Банк обязан отразить эти деньги на своем балансе в активе как собственное имущество. Одновременно в пассиве появляется обязательство по их выплате - кредитор.
Но я полностью согласен с цитируемым, что выдача денег из вклада это не самостоятельная банковская услуга, и брать за это деньги с вкладчика незаконно. Для ведения банковской деятельности, финансируемой средствами физлиц, банку необходимо арендовать или купить помещения под офисы и хранилища, нанять персонал, завести службу инкассации и много чего еще. Но законом предполагается, что все это расходы, понесенные с целью получить доходы от использования полученных средств: выдачи кредитов и других видов банковской деятельности. И получение дополнительных доходов, вводя сборы со вкладчиков, при расчетах с ними тем же способом, как эти деньги были внесены - это незаконно. Это доход за не оказанную услугу, что противоречит и Гражданскому кодексу, и Закону о защите прав потребителей. Прием денег во вклад и выдача денег из вклада тем же способом, которым они были внесены - это единая операция, а не разные услуги.
Иначе возможна противоестественная ситуация. Вам предлагают внести вклад в USD под 3% годовых. Тариф за получение денег в кассе в этот момент 0%. Через год, когда надо возвращать деньги, банк вводит тариф за получение денег в кассе из вклада 4% (тарифы на РКО с клиентами не согласовываются и в договоре вклада максимум, что вы увидите - это ссылку на данный документ и указание, что банк может менять тарифы на свои услуги в одностороннем порядке). В результате задним числом полностью меняется смысл сделки на противоположный. Вкладчик оказал банку услугу - отдал ему деньги на год, и за эту услугу еще должен платить. Это и абсурдно и противозаконно. Добро пожаловать в суд.
Так что не надо морочить людям головы.
Как верно кем-то выше в комментариях было сказано, редко можно увидеть ситуацию, когда у банка имеется бесплатный межбанк и одновременно возврат вклада через кассу облагается комиссией.
Не отвечает Артем на вопросы. Молчит, как Лига Наций.
Не отвечает Артем на вопросы. Молчит, как Лига Наций.
Занят был )
Любой желающий мог изучить этот вопрос без моей помощи, благо в гугле информации по данной теме полно.
У юристов, как известно, три мнения на двоих, а российские законы написаны не очень тщательно. Поэтому однозначного определения, кому принадлежат деньги на счёте, нет. Есть в разной степени обоснованные мнения:
- деньги на счёте принадлежат банку, а клиент имеет право требования;
- деньги на счёте принадлежат клиенту, но банк может ими распоряжаться;
- деньги на счёте - вообще не собственность (как вещь), а права требования, и принадлежат в конечном итоге ЦБ;
- надо различать понятия "деньги" и "денежные средства" (и дальше ещё несколько цепочек рассуждений);
- природа денег вообще не определена, поэтому однозначного ответа дать нельзя, "давайте это обсудим";
- и т.д.
Мне первый вариант представляется более логичным, т.к. клиент, внося деньги на счёт тем или иным образом, не может требовать от банка возврата тех же самых денег. В случае с наличными при их приёме номера купюр не переписываются, бумажки "растворяются" в общей массе наличных в кассе. Клиент может лишь потребовать возврата "стоимости" этих наличных, а банк может вернуть эту стоимость любыми другими купюрами. В случае с безналичными деньгами вообще нет смысла говорить о "тех же самых" деньгах, тут нет ничего, кроме их "стоимости".
Часто приводится аргумент, что передача денег на вклад/счёт аналогична сдаче их в аренду банку. На самом деле, если уж говорить об аналогии, то ситуация больше похожа на финансовый лизинг. Т.е. клиент передаёт банку деньги "насовсем", рассчитывая со временем получить их "стоимость" (т.е. такую же сумму) плюс проценты. Точно так же, как лизинговая компания передаёт в собственность предпринимателю трактор, рассчитывая получить обратно не трактор, а его стоимость плюс проценты. (Это только аналогия; лизинг, конечно, имеет свои особенности).
Наконец, если ссылаться на документы, то можно вспомнить Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П (пункт 3):
"Статья 128 ГК Российской Федерации относит к числу объектов гражданских прав вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе безналичные денежные средства. Из этого следует, что безналичные денежные средства, будучи разновидностью имущества, не относятся к вещам, а потому не могут являться объектом вещных прав в гражданско-правовом смысле, — по своей природе безналичные денежные средства, существующие в виде записи на банковском счете кредитора (их обладателя), представляют собой его обязательственное требование на определенную сумму к кредитной организации, в которой открыт данный счет".
С деньгами как раз все ясно. Банк, получив деньги во вклад, отражает их в активе своего баланса как собственное имущество. В пассиве отражается обязательство (кредитор, в данном случае вкладчик).
Тема вашей статьи - как избежать потерь при снятии наличных в банке. Или вы не вклады имели ввиду, а расчетно-кассовое обслуживание клиентов?
А люди взволновались по поводу вкладов. И вопрос был: Если я внес вклад в кассу банка наличными деньгами, имеет ли банк право взимать комиссию при возврате вклада наличными деньгами?
Читатели решили, что нет. Основание: внесение и возврат вклада - это единая операция. Поскольку возврат вклада - это не отдельная услуга, вознаграждение за это брать не законно.
Вот об этом спрашивали.
Странный ответ. Мне кажется, тут про другое спрашивали.
Что ж, прямого указания, кто является собственником денег на счете нет, но зато цитата из постановления КС РФ откровенно порадовала. Спасибо, Артём, Вы дали мне хорошую подсказку, хотя, надеюсь, воспользоваться ею не придётся.
Впору задуматься о выпуске брошюры с описанием простых, жизненных ситуаций, связанных с взаимоотношением с банками и страховыми (в привязке к реальной российской специфике) - на какие моменты надо обращать внимание в тех или иных случаях, где и как тебя нахлобучат, как сделать так, чтобы если и нахлобучат, то не сильно. Что обязательно, а что нет, ссылки на решения судов, статьи закона и пр.
Видел книжки по фин.грамотности, в т.ч. для детей, но там написано как должно быть, а не как есть по факту. Хотя они тоже очень полезны. Материала, если скоординироваться со страховым экспертом Банки.ру, у вас будет более чем достаточно. Оформить только надо, рассортировать по разделам, кое-где уточнить ссылками. Посетители банки.ру прорецензируют, подскажут что-нибудь полезного по форме/содержанию и вот уже польза будет для широких слоев населения.
По банку Тинькофф подобная штука тут.