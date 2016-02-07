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Как не пострадать от новых технологий?

07.02.2016 20:00 3 2 212 просмотров
Короткий ответ: не пользоваться, если нет острой необходимости.

Длинный ответ.

Финансы традиционно были консервативной сферой деятельности, не терпящей резких перемен, высоких рисков и бездумного принятия всего нового. Финансовые инновации обычно внедрялись постепенно, после множества проверок и доходили до «простых потребителей» уже в стабильном и достаточно безопасном виде. Всё изменилось в последние годы, когда сфера финансов соединилась с информационными технологиями, в которых исторически действовали прямо противоположные неписанные правила: постоянные «революции», сырые программы и изделия, множество экспериментов «на живых потребителях», из которых лишь небольшая часть оказывались удачными.

Соединение финансов и информационных технологий создало у многих пользователей впечатление, что скорость перемен в ИТ удачно дополнена надёжностью и качеством финансовых решений, поэтому можно и нужно не задумываясь о последствиях устанавливать на смартфоны новые приложения, получать новые карточки с уникальными возможностями, открывать свои финансовые данные интернет-сервисам для учёта расходов, привязывать кредитки к «интернет-кошелькам» или службам такси и т.п.

В реальности всё ровно наоборот: низкие стандарты качества, надёжности и безопасности, присущие ИТ, размывают консерватизм финансовых решений, делая их ненадёжными и небезопасными. Сервис, которому вы доверили данные своей кредитки, может быть закрыт из-за убыточности, а данные «уплывут» в не самые дружественные руки. Плохо защищённые серверы интернет-магазина падут под ударом хакеров, ворующих личные (в т.ч. финансовые) данные. Новая платёжная система окажется изначально фальшивой. А совершенно нормальное и отлично работающее банковское приложение будет собирать о вас постороннюю интимную информацию, о которой вы и сами не подозреваете.

Как снизить возможные потери от использования финтех-решений? Следовать нескольким простым правилам.

1. Используйте в «рабочем режиме» (т.е. постоянно и с основными счетами/деньгами) только те информационные решения, что вам действительно объективно необходимы. Если вы пользуетесь интернет-банком пару раз в месяц для рутинных не очень срочных операций, нет смысла держать в смартфоне банковское приложение, используйте веб-доступ к интернет-банку через домашний компьютер. Если вы редко вызываете такси, не устанавливайте такси-приложение и не связывайте его со своей картой. Проще иметь в записной книжке в телефоне номер проверенной такси-службы. Откажитесь от получения карты к депозиту «про запас». Не берите в банках лишние кредитные карты. По возможности отключите «точки доступа» к своим счетам, которыми вы не пользуетесь (например, «мобильный банк»).

2. Устанавливайте приложения только из официальных «магазинов» Google и Apple. Это не гарантирует безопасность, но значительно снижает риск получить откровенную фальшивку. Кроме того, при установке приложения внимательно прочитайте его описание и проверьте автора - можно случайно поставить постороннее приложение, похожее по дизайну и названию на то, что вы хотели.

3. Если нет острой необходимости, не связывайте финансовые продукты между собой - например, кошелёк Яндекс.Денег, основную платёжную карту, счёт в Paypal и эккаунт в Uber. Это же касается связи между финпродуктами и эккаунтами почты, соцсетей и т.п. Полезно иметь отдельный «секретный» адрес электронной почты только для привязки к финансовым ИТ-решениям. Вообще не привязывайте к внешним сервисам основную банковскую карту, лучше для этого выпускать отдельные карты с низкими лимитами (которые не жалко потерять) или вовсе виртуальные.

4. Проверьте права установленных приложений и по возможности ограничьте их. Например, можно отключить геопривязку (слежение за вашими перемещениями). В целом, обращайте внимание, какие права хочет получить приложение при установке или обновлении. Часто их так много, что удобство, которое даёт приложение, не стоит того, чтобы рассказывать его владельцам о себе во всех подробностях.

5. Особенно тщательно следите за сервисами, которыми вы пользуетесь по подписной модели оплаты. Вполне может оказаться, что вы продолжаете регулярно платить небольшие деньги за что-то, чем давно не пользуетесь или что давно не работает.

6. Не оставляйте ваши анкетные данные где попало. Речь не только о номерах банковских карт и т.п., но и ФИО, месте жительства, девичьей фамилии матери и т.д. Скажем, владельцам форума, где вы обсуждаете теленовинки, нет небходимости всё это о вас знать. Такая информация в сочетании с другими данными о вас, которые можно получить из других источников, может стать «брешью» в защите ваших финансовых сервисов.

7. Если вы любите всё новое и хотите оставаться «на острие прогресса», создайте для экспериментов отдельную от основной жизни инфраструктуру: купите отдельный недорогой смартфон, откройте отдельный счёт с небольшими деньгами, выпустите отдельные карточки, которыми будете оплачивать свои финтех-развлечения. Установите чёткую границу между ежедневными бытовыми финансовыми операциями и экспериментами с новинками. Переводите решения из второй категории в первую только после длительной проверки, убедившись в том, что они вам действительно нужны, безопасны и предоставляются надёжными солидными поставщиками.

Идеально следовать всем этим правилам тяжело: слишком много соблазнов, слишком часто хочется «срезать угол» и сделать как проще. Но при небольшом самоконтроле и дисциплине можно выполнять по крайней мере основные правила и научиться соотносить получаемые от новых «игрушек» преимущества с возникающими рисками.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 3

lazutov  (lazutov)
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У многих банков в условиях обслуживания (и всяких страхованиях от мошенничества) есть пункт про отказ от рисков, если мобильное приложение установлено на тот же аппарат, а котором стоит симкарта для мобильного банка.
Проверить это из приложения -- пара пустяков, почему банки не сообщают об опасности такой комбинации -- неясно.
Наверное, их всё устраивает.
Ладно пользователи иногда не думают нифига(но это простительно, они не должны быть экспертами во всём), но когда банки по номеру телефона/счёта отдают ФИО (полное, с фамилией), это уже никуда не годится.
Юрий Емельянов  (yvemelyanov)
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Артем, как вы относитесь к этому способу защиты денежных средств:

  • 1. Перевести деньги с карточного счета на дополнительный счет (во многих банках он называется Safe, через карту вывести деньги с дополнительного счета не возможно).
  • 2. Установить лимит использования д\с в день или в месяц.
  • 3. Запрещена установка банковских приложений (из любых источников) на мобильное устройство (не только из-за чтения приватной информацией банком, больше от проблем с потерей мобильника).
  • 4. Не раскидывать персональные данные (фио, адреса, дата рождения, дев. фам. матери)
  • 5. Использовать отдельную операционную систему для доступа к интернет банкам и другой фин. информации (операционные системы windows, linux, mac устанавливаются давно в пару кликов всё на русском.).
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Цитата
Юрий Емельянов пишет:
Артем, как вы относитесь к этому способу защиты денежных средств:


Пятый пункт мне кажется немного чрезмерным, но если не лень заморачиваться, то почему нет. Остальное - совершенно верно.

У некоторых людей возникает реальная необходимость в банковском приложении. На этот случай есть свои методы защиты (другой номер телефона для банковских смс как минимум плюс достаточно сильный пароль на вход в смартфон, чтобы его нельзя было быстро подобрать). Но если реальной необходимости нет, то, конечно, оно не нужно.

Тут есть общий принцип: подобная защита должна защищать в первую очередь от "дурака" или "хакера-школьника". Если кто-то всерьёз захочет украсть именно ваши деньги, он это сделает, как бы вы ни защищались (терморектальные методы никто не отменял). Важно не оказаться случайной лёгкой жертвой.
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