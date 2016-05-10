Как поступить с купюрами 500 евро?

Короткий ответ: избавляться, но без паники.
Длинный ответ.
Посреди майских праздников Европейский Центральный банк опубликовал пресс-релиз о скором прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро и выведении их из оборота. Подробности решения и процедура пока неизвестны, но ЕЦБ обещает, что разового обмена с последующим обнулением стоимости купюр не будет, всё произойдёт плавно, до конца 2018 года. Но даже и после этого срока ещё какое-то время банкноты сохранят свою стоимость. Правда, скорее всего, начиная с 2019 года, их придётся только сдавать в банк, т.к. из торгового оборота они будут выведены.
Что делать сейчас россиянам, держащим свои сбережения (или их часть) в наличных 500-евровых бумажках?
Во-первых, не паниковать. У вас есть ещё как минимум полтора года, чтобы решить этот вопрос без особых сложностей.
Во-вторых, всё-таки не слишком тормозить и при возможности избавиться от «слишком крупных» денег. Как это лучше сделать с минимальными потерями?
- если купюр в 500 евро у вас мало (несколько штук), а вы собираетесь в обозримом будущем в страну еврозоны, возьмите их с собой и попробуйте «сбыть» обычным образом - в магазинах, кассах и т.п. Это не очень просто - многие продавцы не принимают к оплате крупные купюры, придётся поискать вариант. Небольшой лайфхак: пытайтесь расплачиваться пятисоткой в туристических местах и в государственных или около-государственных организациях. Например, в кассах популярных музеев, местных транспортных компаниях и т.п. Туристы с крупными купюрами встречаются намного чаще, чем местные жители, а кассирам подобных организаций не так важно, чем клиент платит. Другой вариант - магазины для богатых. В обычные супермаркеты соваться точно смысла нет;
- если вы намерены в ближайший год тратить валютные сбережения, в первую очередь продавайте пятисотки. Но не забывайте, что чем дальше, тем сложнее будет сдать их в обменник или в банк;
- если вы готовы потерять ради спокойствия 1-2% от суммы 500-евровых купюр, продайте их за рубли в обменнике или банке и тут же купите евро в другом обменнике с максимально выгодным курсом. Этот совет актуален для Москвы и нескольких крупных городов с большим выбором обменных пунктов и курсов, в провинции потери будут слишком большими;
- если вы не боитесь показать свои сбережения государству, откройте евровый счёт и положите на него пятисотки. При желании, через какое-то время счёт можно закрыть и забрать евро-кэш другими купюрами. Есть риск, что банк попросит вас доказать легальное происхождение денег, но при относительно небольшой сумме (до 500-600 тыс. рублей в пересчёте) этот риск не очень велик. Если вы вносите десятки тысяч евро, требование справки на том или ином этапе отношений с банком практически неизбежно;
- крупную сумму наличных на счёт можно положить в иностранном банке, но для этого придётся выбрать как можно более «экзотичную» страну, скорее всего, не входящую в зону евро. В крупных европейских странах банки очень настороженно относятся к внесению денег на счёт наличными вообще, а уж к пятисоткам - особенно. Сочетание «новый клиент - русский - много наличных - пятисотки евро» в Германии или Финляндии не менее подозрительно, чем если бы в банк пришёл лично Бен Ладен (будь он ещё жив). В Чехии можно попытаться договориться с менеджером банка, на Балканах, вероятно, всё будет ещё проще. Но там свои риски. И не забывайте, что об открытии счёта и движении денег по нему придётся отчитаться в российской налоговой.
Чем ближе срок окончания хождения 500-евровых купюр, тем больше будет появляться предложений по их размену от более или менее тёмных личностей. Начиная с анонимных «дельцов» в интернете, заканчивая вполне легальными обменниками с «услугой размена» за несколько процентов от суммы. Не стоит вестись на подобные предложения: наверняка вас либо обманут, либо возьмут деньги за операцию, которую вы сможете провести и сами. Поэтому не спешите, следите за ситуацией и спокойно используйте наиболее подходящий вам вариант, когда появится соответствующая возможность.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 23
Читаем пресс-релиз ЕЦБ от 4 мая
ECB has decided to discontinue production and issuance of €500 banknote
Europa series of euro banknotes will not include the €500
€500 banknote remains legal tender and will always retain its value
In view of the international role of the euro and the widespread trust in its banknotes, the €500 will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value
The €500 banknote, like the other denominations of euro banknotes, will always retain its value and can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time.
Зачем распространять заведомую ложь?
Читаем пресс-релиз ЕЦБ от 4 мая
ECB has decided to discontinue production and issuance of €500 banknote
Europa series of euro banknotes will not include the €500
€500 banknote remains legal tender and will always retain its value
In view of the international role of the euro and the widespread trust in its banknotes, the €500 will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value
The €500 banknote, like the other denominations of euro banknotes, will always retain its value and can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time.
Естественно, я читал пресс-релиз (и не только его первые строки), тем более, что кроме него официальной информации нет. Не понял, где вы увидели "ложь".
Банкноты, по текущей информации (это важно), безусловно сохранят свою "ценность", но это не значит, что их можно будет легко использовать в торговых операциях. Обратите внимание на фразу "can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time" в сочетании с "€500 will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value". В первом случае есть выражение "unlimited period of time", во втором - нет. ЕЦБ никогда ничего случайно не вставляет и не теряет в своих сообщениях. Обменять банкноты вы сможете когда угодно, но вот платить ими в магазинах - совсем не факт. Учитывая практику замен бумажных денег в других европейских странах (и введения евро в прошлом), очень вероятно, что в какой-то момент останется только возможность замены, но не платежей.
ЕЦБ давно и открыто говорит об изъятии 500-евровых банкнот из оборота, это их твёрдая позиция. Поэтому, хоть это и не сказано в пресс-релизе, очевидно, что попавшие в банки банкноты не будут возвращаться в оборот, а будут изыматься, как и другие банкноты первой серии (которые сейчас заменяются на новую серию "Европа").
Даю лайфхак. Магазины сети С&А в ФРГ принимают до сих пор 1000 ДМ купюру к оплате, равно как и другие номиналы немецкой марки. И это спустя 14 лет после официального введения в обращение евро. Не говоря о том, что в любом отделении Бундесбанка вам безо всяких комиссии поменяют ДМ на евро 1000/1,95583=~511 евро.
Касаемо 500 евро. Предъявление к оплате в любой крупной торговой сети не вызовет ни малейшего ажиотажа среди обсл. персонала. Даже если вы купили на 20 евро.
В булочной не примут. Не примут и на бензоколонке. Во всех остальных местах вы можете свободно предъявлять к оплате.
Срок окончания обращения 500-евровых купюр не определен даже ЕЦБ.
В булочной не примут. Не примут и на бензоколонке. Во всех остальных местах вы можете свободно предъявлять к оплате.
Свободно предъявить, конечно, можете, кто ж вам запретит. Но возьмут очень вряд ли. Пожалуйста, не рассказывайте сказки человеку, который живёт в Европе и регулярно ездит по странам еврозоны. В туристических местах и крупных (опять же, ориентированных на туристов) магазинах - да, я об этом и пишу. В обычных, где обслуживаются местные - очень маловероятно.
Немецкие марки не являются законным платёжным средством в Германии с 2002 года. Если какой-то магазин их принимает, то это либо рекламная акция, либо кассир их коллекционирует ) Точно так же в магазинах принимают различные купоны, скидочные карты и т.п. Это не говорит о том, что все они являются легальной валютой.
В булочной не примут. Не примут и на бензоколонке. Во всех остальных местах вы можете свободно предъявлять к оплате.
Свободно предъявить, конечно, можете, кто ж вам запретит. Но возьмут очень вряд ли. Пожалуйста, не рассказывайте сказки человеку, который живёт в Европе и регулярно ездит по странам еврозоны. В туристических местах и крупных (опять же, ориентированных на туристов) магазинах - да, я об этом и пишу. В обычных, где обслуживаются местные - очень маловероятно.
Немецкие марки не являются законным платёжным средством в Германии с 2002 года. Если какой-то магазин их принимает, то это либо рекламная акция, либо кассир их коллекционирует ) Точно так же в магазинах принимают различные купоны, скидочные карты и т.п. Это не говорит о том, что все они являются легальной валютой.
Пожалуйста, не рассказывайте человеку, который ну очень часто бывает там.
Reichelt, Karstadt, C&A, H&M, Peek& Cloppenburg, Rewe, Edeka...
Список можно продолжать долго. Во всех этих и многих других заведениях никто не станет устраивать шоу и рвать на себе волосы при виде банкноты. И речь о самых обыкновенных жилых районах, а не каких-то "туристических зонах".
Поинтересуйтесь на досуге, что из себя представляют коллекционеры из С&А.
Так же поинтересуйтесь, какие коллекционеры из Дойче Телеком до сих пор принимают DM-монеты в таксофонах. Поинтересуйтесь, жилец.
При внесении физическим лицом наличных денег во вклад (или на текущий счет с последующим открытием вклада) никто никакую справку не требует и по закону не имеет права требовать. При закрытии вклада тоже. Следует озаботиться только тем, чтобы выбрать банк, у которого в обозримом будущем гарантированно не отзовут лицензию.
Все выкрутасы Югры и кого бы то ни было ещё насчёт требования справок о происхождении денег имели целью затруднить приём допвзносов на высокодоходные вклады либо, напротив, затруднить отток средств физлиц со вкладов после окончания срока высокодоходных вкладов. ЦБ никогда не обязывал банки проверять законность происхождения средств, вносимых физлицами во вклады! Ни в валюте, ни в рублях!
При внесении физическим лицом наличных денег во вклад (или на текущий счет с последующим открытием вклада) никто никакую справку не требует и по закону не имеет права требовать. При закрытии вклада тоже. Следует озаботиться только тем, чтобы выбрать банк, у которого в обозримом будущем гарантированно не отзовут лицензию.
Все выкрутасы Югры и кого бы то ни было ещё насчёт требования справок о происхождении денег имели целью затруднить приём допвзносов на высокодоходные вклады либо, напротив, затруднить отток средств физлиц со вкладов после окончания срока высокодоходных вкладов. ЦБ никогда не обязывал банки проверять законность происхождения средств, вносимых физлицами во вклады! Ни в валюте, ни в рублях!
Извините, вы не в теме. Этот вопрос активно обсуждался примерно месяц назад. Банки могут требовать такие справки и требуют, в т.ч. Сбер и другие крупные, по закону об отмывании. ЦБ разъяснил, что банки не могут не отдавать деньги со счёта, но при этом обязал их при некоторых не называемых публично условиях проверять происхождение денег. В результате получается "серая зона": банки в некоторых случаях формально не могут ни отдать, ни не отдать деньги. Клиенты же бегают за справками.
Пожалуйста, не рассказывайте сказки человеку, который живёт в Европе...
Артём извините, но смешно читать такое высказывание от человека который частенько пишет "сказки" про страну в которой не живет
А Вы "сказочник" ещё тот
Что касается заметки в целом, - за минусом некоторых моментов весьма познавательно, спасибо.
Так вроде эмиссию заканчивают. А принимать будут. Если в магазине размена не найдется, то можно же в банке каком поменять на мелкие. Собственно в чем драма ситуации? Нипанятна....
Так я и говорю, что никакой драмы, всё в рабочем порядке. Есть некоторый риск, что через некоторое время избавиться от этих купюр в России будет немного проблематично или немного дорого. Для избавления от этого риска желательно при удобном случае поменять купюры. Только и всего лишь. Я тоже не понимаю, как люди вычитывают из этого текста существование драмы или "раздувание паники".
ОК, не буду спорить с человеком, у которого кошелёк набит 500-евровыми и 1000-марковыми банкнотами, которыми он постоянно расплачивается во всех магазинах. У каждого своя реальность.
Главное, не распространять содержимое своей непонятно чем набитой головы и свою второсортно европейскую реальность на всю зону евро.