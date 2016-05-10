Как поступить с купюрами 500 евро?

Короткий ответ: избавляться, но без паники.



Длинный ответ.



Посреди майских праздников Европейский Центральный банк опубликовал пресс-релиз о скором прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро и выведении их из оборота. Подробности решения и процедура пока неизвестны, но ЕЦБ обещает, что разового обмена с последующим обнулением стоимости купюр не будет, всё произойдёт плавно, до конца 2018 года. Но даже и после этого срока ещё какое-то время банкноты сохранят свою стоимость. Правда, скорее всего, начиная с 2019 года, их придётся только сдавать в банк, т.к. из торгового оборота они будут выведены.



Что делать сейчас россиянам, держащим свои сбережения (или их часть) в наличных 500-евровых бумажках?



Во-первых, не паниковать. У вас есть ещё как минимум полтора года, чтобы решить этот вопрос без особых сложностей.



Во-вторых, всё-таки не слишком тормозить и при возможности избавиться от «слишком крупных» денег. Как это лучше сделать с минимальными потерями?



- если купюр в 500 евро у вас мало (несколько штук), а вы собираетесь в обозримом будущем в страну еврозоны, возьмите их с собой и попробуйте «сбыть» обычным образом - в магазинах, кассах и т.п. Это не очень просто - многие продавцы не принимают к оплате крупные купюры, придётся поискать вариант. Небольшой лайфхак: пытайтесь расплачиваться пятисоткой в туристических местах и в государственных или около-государственных организациях. Например, в кассах популярных музеев, местных транспортных компаниях и т.п. Туристы с крупными купюрами встречаются намного чаще, чем местные жители, а кассирам подобных организаций не так важно, чем клиент платит. Другой вариант - магазины для богатых. В обычные супермаркеты соваться точно смысла нет;



- если вы намерены в ближайший год тратить валютные сбережения, в первую очередь продавайте пятисотки. Но не забывайте, что чем дальше, тем сложнее будет сдать их в обменник или в банк;



- если вы готовы потерять ради спокойствия 1-2% от суммы 500-евровых купюр, продайте их за рубли в обменнике или банке и тут же купите евро в другом обменнике с максимально выгодным курсом. Этот совет актуален для Москвы и нескольких крупных городов с большим выбором обменных пунктов и курсов, в провинции потери будут слишком большими;



- если вы не боитесь показать свои сбережения государству, откройте евровый счёт и положите на него пятисотки. При желании, через какое-то время счёт можно закрыть и забрать евро-кэш другими купюрами. Есть риск, что банк попросит вас доказать легальное происхождение денег, но при относительно небольшой сумме (до 500-600 тыс. рублей в пересчёте) этот риск не очень велик. Если вы вносите десятки тысяч евро, требование справки на том или ином этапе отношений с банком практически неизбежно;



- крупную сумму наличных на счёт можно положить в иностранном банке, но для этого придётся выбрать как можно более «экзотичную» страну, скорее всего, не входящую в зону евро. В крупных европейских странах банки очень настороженно относятся к внесению денег на счёт наличными вообще, а уж к пятисоткам - особенно. Сочетание «новый клиент - русский - много наличных - пятисотки евро» в Германии или Финляндии не менее подозрительно, чем если бы в банк пришёл лично Бен Ладен (будь он ещё жив). В Чехии можно попытаться договориться с менеджером банка, на Балканах, вероятно, всё будет ещё проще. Но там свои риски. И не забывайте, что об открытии счёта и движении денег по нему придётся отчитаться в российской налоговой.



Чем ближе срок окончания хождения 500-евровых купюр, тем больше будет появляться предложений по их размену от более или менее тёмных личностей. Начиная с анонимных «дельцов» в интернете, заканчивая вполне легальными обменниками с «услугой размена» за несколько процентов от суммы. Не стоит вестись на подобные предложения: наверняка вас либо обманут, либо возьмут деньги за операцию, которую вы сможете провести и сами. Поэтому не спешите, следите за ситуацией и спокойно используйте наиболее подходящий вам вариант, когда появится соответствующая возможность.



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