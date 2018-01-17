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О наведении "чистоты" на форуме "Горячие новости банков"

17.01.2018 00:00 13 1 482 просмотра
Становится в тренде цитировать сообщения, которые Максим Осадчий удаляет в разделе "Горячие новости банков" при наведении так называемой "чистоты".

Максим с 25 декабря удаляет не только все мои сообщения в режиме online, но и сообщения многих посетителей о причинах отсутствия моего постинга — например, сообщение Zmey18 ( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Ug6aQLRLcEJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dmessage%26FID%3D83%26TID%3D338674%26­MID%3D6183946+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6183946 , #131, 12.01.18 00:15 ) , и другие.


Некоторые сообщения, удалённые Максимом без объяснения причин:

О санации банка Открытие
( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7YwpcvYkhNQJ:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6149501#message6149501 , #7840, 25.12.17 08:00 ) ;

О результатах оздоровления БС по итогам 2017 года и прогнозах на будущее
( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bb6MqOqZs3UJ:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=202894&MID=6158592#message6158592 , #8078, 28.12.17 05:00 ) ;

О сбывшихся прогнозах в части регулирования БС
( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-hHyqt-agPAJ:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6161529#message6161529 , #8218, 29.12.17 12:00 ) ;

О мнении Президента клуба банковских бухгалтеров по методике Банка России о формировании отчётности кредитных организаций
( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:palZyBEA4_4J:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID­%3D6162722+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6162722 , #8258, 29.12.17 18:00 ) ;

О финансовом положении Совкомбанка и рейтингах Forbes
( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ja8O3PwxbxUJ:www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6165053#message6165053 , #8298, 30.12.17 23:00 ) ;

и т.д.


Кроме того, Максим в нарушение своего же запрета обсуждать банки с отозванными лицензиямисохраняет посты о Внешпромбанке, обсуждаемом 2 года с момента отзыва лицензии; в нарушение своего же запрета обсуждать банк Юграпродолжает обсуждение банка.

Запрет обсуждать банки с отозванными лицензиями оказался невыполнимым даже самим его инициатором. Это произошло по причине того, что данное обсуждение относится непосредственно к общей ситуации в БС, а также является незаменимым для банковского анализа.

Победитель конкурса "Человек года Banki.ru 2016" Дай не случайно посвящает банкам с отозванными лицензиями важнейшие посты:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5298643 ;
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5300306 ;
и т.д.

5 января Максим написал о сравнении Совкомбанка с Югрой, Бином и другими банками по росту активов. Но это чужое мнение, а не Максима. Это мнение экспертов Forbes, опубликованное в статье от 29 декабря. 31 декабря Максим удалил пост с этой статьёй, размещённый 30 декабря в качестве ответа на вопрос посетителя о ситуации в Совкомбанке, а 5 января написал это же мнение от своего имени.

9 января Максим удалил сообщение, содержащее просьбу помочь с выбором банка, от посетителя выбиравшего между Кредит Европа Банком и ПСБ ( кэш: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sTPFkCpi6PgJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dread%26FID%3D83%26TID%3D202894%26MID­%3D6175982+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6175982 , #8474, 09.01.17 10:57 ) . Тем не менее, профессиональные консультации были всегда главной ценностью ветки "Сводки с театра военных действий" — о чём 3 января написал Гектор, и его многие поддержали. Новая политика модерации лишает возможности делиться знаниями с менее опытными коллегами, в том числе благодаря которой ветка стала уникальной и одной из наиболее полезных.

Также Максим удалил сообщение, из количества лайков на котором следует что многие участники поддерживают мнение об относимости к теме ветки "Сводки с театра военных действий" обсуждения банков с отозванными лицензиями: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gZkolAB54foJ:www.banki.ru/forum/%3FPAGE_NAME%3Dmessage%26FID%3D83%26TID%3D202894%26­MID%3D6151532+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#message6151532 , #7930 , 25.12.17 20:00 .



Новая политика модерации на форуме "Горячие новости банков" напоминает анекдот: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружьё."

Комментарии 13

Nataly  (sun152)
#
Это чем же ты ему так насолила, Юль?

Я - человек посторонний, ко всем этим "разборкам" не имею отношения, но даже мне стала интересна подоплёка действий Осадчего.

Раньше производил хорошее впечатление, а теперь испортил о себе мнение, думаю, у многих людей.

Взрослому мужику так поступать - не комильфо smile:|
Nataly  (sun152)
#
Вот это да! Неужели на ресурсе стали "шерстить" не только посты в ветках, но и комменты в личных блогах?? smile:o

Любопытно видеть свой комментарий в "слегка сокращенном" варианте! )))))
Хотя ничего "недозволенного цензурой" в нем не было - непечатных слов я, в принципе, не употребляю, никаких грубостей в адрес Максима там не было...

Ничего личного, просто наблюдения о психологических причинах поведения мужчин в целом ))))
kissed by fire  (cat in the rain)
#
Наташа, согласна. smile:{} В адрес Максима — только ласковые слова. smile:{}
Nataly  (sun152)
#
Хах, а нас с Кошкой опять отмодерировали в комментах к блогу! )))))
Это уже реально смешно! smile:D
ВВП  (openid.mail.ru/mail/VVP)
#
Я редко пишу комментарии в блогах, скорее всего это даже исключение...
Юлия, я не являюсь вашим поклонником (вы видимо в курсе) и не следил последние месяцы за вашей судьбой, но сегодня случайно наткнулся на выложенную М.О. вашу с ним "переписку".
Ваше поведение мне хоть как-то понятно, но реакция на всё это 55-летнего (или около того) мужика... smile:o
Честно говоря я и раньше был не особо высокого мнения о нем (не как профессионала своего дела, а как личности), но теперь он совсем опустился в моих глазах...
Azrgg rggg  (Azrgg rggg)
#
Реально не понимаю смысла что то тут доказывать. В сети полно сайтов и с более вменяемой администрацией и более крупной аудиторией, кто мешает писать там?
Прям на этом сайте свет клином сошелся, настолько что приходится предлагать модератору взятки. smile:omg:
Либо тут реально чисто коммерческий интерес. Но с трудом понимаю смысл нагнетать на сайте на котором сидит небольшая аудитория вкладчиков. Для общественно резонанса нужно идти опять таки на сайты с более крупной посещаемостью.
kissed by fire  (cat in the rain)
#
Пушистичек, а ты-то что всё время возвращаешься и регишь новые страницы, если свет не сошёлся клином? smile:)
Я предлагаю Максиму не взятку, а вознаграждение (премию) за корректное выполнение работы smile:{}
Azrgg rggg  (Azrgg rggg)
#
Цитата
kissed by fire пишет:
Пушистичек, а ты-то что всё время возвращаешься и регишь новые страницы, если свет не сошёлся клином? smile:)
Я предлагаю Максиму не взятку, а вознаграждение (премию) за корректное выполнение работы smile:{}

Не поверишь, мне тупо скучно, тут хоть по флудить можно и идиотов не так много, как на других сайтах. smile:D
Сами банки сейчас уже и не интересны. Перевожу не спешно все в валюту с перспективой матрас банка. Плохие времена нужно переживать в вечных ценностях. smile:bonk:
Стоило оно того? Зачем платить, если можно не платить? Кому ты тут что планируешь доказать?

Кстати, страницы я не регаю, захожу через эл почту, кто же виноват что на данный момент открыта такая почта.
kissed by fire  (cat in the rain)
#
Цитата
AZrgg rggg пишет:
Не поверишь, мне тупо скучно, тут хоть по флудить можно и идиотов не так много, как на других сайтах. smile:D
Сами банки сейчас уже и не интересны. Перевожу не спешно все в валюту с перспективой матрас банка. Плохие времена нужно переживать в вечных ценностях. smile:bonk:
Стоило оно того? Зачем платить, если можно не платить? Кому ты тут что планируешь доказать?

Кстати, страницы я не регаю, захожу через эл почту, кто же виноват что на данный момент открыта такая почта.

Но ты возвращаешься же. Неважно с какой мотивацией. Причина одна: Banki.ru — лучший финансовый сайт в Сети, как бы не пытались некоторые обиженные посетители убедить себя в обратном. smile:D
Электронную почту в сад. Лучше напиши Админам разблокировать страницу Пушистика. Мы скучаем... smile:{}
Azrgg rggg  (Azrgg rggg)
#
Цитата
kissed by fire пишет:

Но ты возвращаешься же. Неважно с какой мотивацией. Причина одна: Banki.ru — лучший финансовый сайт в Сети, как бы не пытались некоторые обиженные посетители убедить себя в обратном. smile:D
Электронную почту в сад. Лучше напиши Админам разблокировать страницу Пушистика. Мы скучаем... smile:{}

Думаю сайт по тематике вкладов лучший, но по инвестированию денежных средств отличному от банковской сферы, тут мало что есть.
Как мы понимаем, вклады на текущий момент мало кому интересны, т.е по сути на текущий момент ни чего тут полезного нет.
Думаю, что все кончится большим кидком вкладчиков на гос уровне (115 ФЗ в помощь), поэтому вклады, это целиком прерогатива тех кто мечтает расстаться с денежными средствами.
Смысл разблокировать, если меня забанять уже спустя пару дней за длинный язык. smile:D
А модератора я лично понимаю, по сути человек почти безработный, ни кому не нужный, где то нужно самовыражаться, вот и устроил Содом и гоморру. Проявляет служебное рвение, так сказать, глядишь и в штат зачислят. smile:D
А взятку не взял, так кто тебя знает, вдруг ты в погонах (чистая подстава) или предлагал мало. smile:cry:
Azrgg rggg  (Azrgg rggg)
#
Виртуальная реальность видимо не мое, надо в реале решать проблемы. Жаль что Москва далеко, так бы и в БКФ наведался, заключил бы договор и начал планомерно заваливать банк претензиями и жалобами в контролирующие организации. Повод думаю найти не проблема.

http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10128167/
Нужно же как то человека не много на землю спустить, иначе зазвездится совсем.
Ни на одном сайте такого издевательства нет, что пишешь вопрос по банковской тематике, который удаляется уже через минуту. При том что человек, который этим занимается, даже не скрывает кто он и чем занимается. Бесстрашие, наравне с глупостью какое то. smile:D
Nataly  (sun152)
#
Цитата
ВВП пишет:
случайно наткнулся на выложенную М.О. вашу с ним "переписку".
Ваше поведение мне хоть как-то понятно, но реакция на всё это 55-летнего (или около того) мужика... smile:o
Честно говоря я и раньше был не особо высокого мнения о нем (не как профессионала своего дела, а как личности), но теперь он совсем опустился в моих глазах...


ВВП, всегда считала вас антагонистом, поскольку наши взгляды по всем вопросам кардинально расходились до сегодняшнего дня,
а сейчас, впервые за пару лет, готова подписаться под каждым словом и пожать руку smile:drink:
Nataly  (sun152)
#
Цитата
Azrgg rggg пишет:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10128167/
Нужно же как то человека не много на землю спустить, иначе зазвездится совсем.
Бесстрашие, наравне с глупостью какое то. smile:D


Хороший был пост, поддержала комментарием:

sun152
23.01.2018 09:33 #
Для троллинга он слишком обидчивый ))))))
Если уж встаёшь на эту скользкую дорожку, то должен быть готов к ответному глуму,
иначе это как-то не "по-спортивному" –
троллить других участников форума и тут же подтирать всё, что "прилетело в ответку",
используя должностные полномочия модератора smile:crazy:

Жаль, недолго провисел ))))))))
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