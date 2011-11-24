Черепаха Part II

Тем временем, животное заботливо переехало в 20-ти литровый аквариум, принесенный Филиппом, за что ему отдельное спасибо. Фото ниже.
Фотобанк Banki.ru
Фотограф: http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=110914
P.S.
Попутно увеличили размер загружаемых фоток в бложек до 2 Mb.
Комментарии 33
это не мой.. но мой практически такой же. прожорливая зверюга, склонная к тотальному разрушению
С именем до сих пор не определились(
P.S. Tomcat - это же имя для кота...
Кинь задачу в мегаплан по техотделу: "Придумать обзывательство черепашке"!!!