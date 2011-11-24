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Черепаха Part II

24.11.2011 14:15 33 1 410 просмотров
Тем временем, животное заботливо переехало в 20-ти литровый аквариум, принесенный Филиппом, за что ему отдельное спасибо. Фото ниже.





Фотобанк Banki.ru
Фотограф: http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=110914

P.S.
Попутно увеличили размер загружаемых фоток в бложек до 2 Mb.

Комментарии 33

Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Монстер! Он больше нашей черепахи в 100500 раз.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Смешной какой. Стильная зверюга. А размеры "утконоса" каковы?
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
около 18 см в ширину, 20 в длину, и еще сантиметров 15 шея с головой.
Виктор Пряжников  (victorp)
#
Если бы у нас такой был, пришлось бы кого-нибудь из сотрудников выселять smile:-)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Оооо. Фото в срединке - прям мимимимимими))) Как хоть назвали? (пысы: про размер фото - это хрошо, что увеличили))
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Да, вторая фотка - зачет, греется под лампой. Виктор у нас знатный фотограф.

С именем до сих пор не определились(
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Tomcat!) А можно устроить конкурс среди отделов Победителям - полугодовое обслуживание проблем по тарифу "Горит!" ))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
О! Точняк!
Кинь задачу в мегаплан по техотделу: "Придумать обзывательство черепашке"!!!
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
А что, удаление комментов так и не функционирует (в смысле хозяину блога)? Или только модераторамтакие блага?
Andru  (56318)
#
Смешной черепах! )))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А я им говорил, что вискарь в аквариум добавлять не надо, а они: "витамины, витамины..." smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
От компетентного специалиста получены комментарии по безвременной кончине черепашки: надо было промывать глаза, в случае их закисания, и поставить ультрафиолетовую лампу над оквариумом. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Болячка у них такая есть - слипаются и баста
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