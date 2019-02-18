нулевую доходность

Отметим, что для объективной оценки качества работы негосударственного пенсионного фонда необходимо учитывать показатели его деятельности не за несколько месяцев, а за несколько лет. Накопленная доходность Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 2005 по 2017 годы составила 175,10 %. В ближайшие годы Фонд также ожидает положительную динамику показателей деятельности.

Сразу к делу: заявление на перевод накопительной части пенсии из ПФР в АО «НПФ РГС» было подано мною 24.09.2015.Согласно табличке, которую мне прислал по email мой личный менеджер в фонде, заявление передано в ПФР 14.10.2015, договор передан 16.10.2015, договор принят в ПФР 19.10.2015.Согласно выписке от 29.01.2019 АО «НПФ» «Открытие» средства из ПФР на счет в АО «НПФ РГС» поступили 28.03.2016 (позже станет понятно, при чем здесь АО «НПФ» «Открытие»).В течение 2015, 2016, 2017 и 2018 годов я периодически заходил в личный кабинет АО «НПФ РГС» и проверял состояние своего счета. Уведомлений от фонда никаких не получал в течение всего времени ни по каким каналам связи.В начале декабря 2018 года я в очередной раз попытался зайти в личный кабинет АО «НПФ РГС» по адресу mynpf.rgs.ru и обнаружил, что он не доступен. Я выяснил в интернете, что фонд реорганизован и мои пенсионные накопления уже в фонде «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В личном кабинете по адресу lk.lukoil-garant.ru (пароль и логин подошел от старого личного кабинета) «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» я прочитал следующее:«Если в этом году Вы подали заявление о досрочном переходе в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Вы потеряете инвестиционный доход в размере 12299.98 рублей.Чтобы остаться клиентом АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию и не потерять инвестиционный доход, необходимо до 31.12.2018 года подать в ПФР заявление о досрочном переходе в АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» одним из удобных для Вас способов:- лично в территориальном отделении ПФР по месту жительства или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;- через Личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru;- через Интернет-портал «Госуслуги»;- оператором почтовой связи.»Через личный кабинет я сделал запрос в фонд о том, нужно ли мне предпринимать какие-нибудь действия в связи с реорганизацией фонда и что будет с моим инвестиционным доходом.11.12.2018 мне прислали ответ на электронную почту:«В результате реорганизации АО «НПФ РГС» в форме присоединения к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с одновременным присоединением АО «НПФ электроэнергетики» с 17.08.2018 (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПФ РГС») универсальным правопреемником АО «НПФ РГС» является АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».В настоящий момент Вы являетесь клиентом АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по договору об обязательном пенсионном страховании от 14.10.2015 № ***. Ваша накопительная пенсия формируется в нашем Фонде.Для продолжения формирования накопительной пенсии в АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» дополнительных действий от Вас не требуется. Обращаться в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) необходимо только в случае, если Вы решите перевести пенсионные накопления обратно в ПФР или в другой негосударственный пенсионный фонд.Благодарим Вас за сотрудничество с Фондом.Просим обратить внимание, что в соответствии со ст. 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» инвестиционный доход фиксируется на счетах клиентов по истечении каждых 5 лет, прошедших с даты вступления в силу договора об ОПС. При переходе в другой фонд до истечения 5 лет с даты последней фиксации Вы можете потерять доход, отраженный на Вашем счете в Фонде.»Уже в январе 2019 года при попытке войти в личный кабинет на сайте «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» я узнаю, что тут снова перемены. Теперь мои накопления в фонде АО «НПФ «Открытие». После авторизации в личном кабинете, я вижу сообщение: «В настоящее время Фонд ведет работы по объединению баз данных и созданию новой технологичной платформы Личного кабинета.В связи с этим сведения по Вашему договору об обязательном пенсионном страховании актуальны на 16.08.2018.После завершения технических работ Вам будет доступна полная информация о состоянии Вашего пенсионного счета.Приносим извинения за временные неудобства!».К слову, данное сообщение висит до сих пор. Я делаю запрос в личном кабинете, когда конкретно данные станут актуальными и запрашиваю выписку о состоянии счета.Проходит несколько дней и, не получив ответа, я пишу еще одно письмо:«Здравствуйте!У вас на сайте указано: "Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» - один из крупнейших и надежных фондов страны, работающий на пенсионном рынке 24 года."А в разделе "Показатели деятельности" есть много чего, но нет доходности по годам за эти 24 года.Можете предоставить эту информацию? Почему ее нет на сайте?Ранее я просил предоставить мне актуальную информацию о состоянии моего пенсионного счета - номер договора ***. Я его еще не получил. Долго его ждать?В связи с тем, что я его пока не получил, то я хочу, чтобы в информации о состоянии моего пенсионного счета было указано:1) конкретные периоды нахождения моих накоплений в каждом нпф в цепочке - НПФ РГС - НПФ Лукойл Гарант - НПФ Открытие;2) по каждому периоду я хочу видеть информацию о состоянии счета страховых взносов из ПФР и инвестиционного дохода с указанием годовой доходности нпф;3) фактическую дату, когда я могу сменить "НПФ Открытие" на другой фонд без потери инвестиционных накоплений.И еще я хочу получить разъяснения по поводу того, что при реорганизации НПФ РГС и НПФ Лукойл Гарант я не был уведомлен о том, что такая реорганизация проводится, хотя фонды должны это делать по закону РФ. Так как я не был уведомлен, могу ли я сейчас перейти в другой фонд без потери инвестиционного дохода?Исходя из вашего ответа, я приму решение о дальнейших действиях. В случае необходимости готов написать жалобу на сайт ЦБ на действия фондов и подать иск в суд.»29.01.2019 получаю ответ:«Добрый день!Спасибо за Ваше обращение в АО «НПФ «Открытие» (далее – Фонд).В результате реорганизации АО «НПФ РГС» в форме присоединения к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с одновременным присоединением АО «НПФ электроэнергетики» с 17.08.2018 (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПФ РГС») универсальным правопреемником АО «НПФ РГС» является АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».27.12.2018 наименование АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» изменено на АО «НПФ «Открытие».Выписка о состоянии счета по договору об обязательном пенсионном страховании от 14.10.2015 № *** во вложении данного письма.Если у Вас появятся вопросы, Служба качества Фонда поможет их решить. Мы также будем рады ответить Вам по электронной почте cc@open-npf.ru или по телефону горячей линии: 8-800-200-5-999 (с 08:00 до 20:00 по московскому времени по рабочим дням, звонок по России бесплатный).И 31.01.2019 приходи другое письмо:«Добрый день!Спасибо за Ваше обращение в АО «НПФ «Открытие» (далее – Фонд).Направляем Вам выписку во вложении в архиве с паролем для ознакомления с начисленным инвестиционным доходом и финансовой информацией по договору обязательного пенсионного страхования.Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионных счетах застрахованных лиц Фонда составила:· 2007 - 9,53 %· 2009 - 20,07 %· 2010 - 10,55 %· 2011 - 1,99 %· 2012 - 7,57 %· 2013 - 6,65 %· 2014 - 6,49 %· 2015 - 8,75 %· 2016 - 8,22 %Информация об итогах деятельности Фонда в 2017 году раскрыта на нашем сайте.Ситуация в российском банковском секторе в третьем квартале 2017 года оказала существенное влияние на результаты Фонда в отчетном финансовом периоде.Благодаря корректировке инвестиционной стратегии и проведенной докапитализации Фонд сохранил пенсионные средства своих клиентов, отразив на счетахОтметим, что для объективной оценки качества работы негосударственного пенсионного фонда необходимо учитывать показатели его деятельности не за несколько месяцев, а за несколько лет. Накопленная доходность Фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений за период с 2005 по 2017 годы составила 175,10 %. В ближайшие годы Фонд также ожидает положительную динамику показателей деятельности.Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2018 год для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений на пенсионных счетах застрахованных лиц Фонда будет известна после 31 марта 2019 года (после подведения итогов финансового года).Информация о деятельности нашего Фонда размещена на нашем сайте в разделе «О фонде».Обращаем Ваше внимание, что уведомление о реорганизации было Вам направлено 14.03.2018 на адрес, имеющийся в учетной системе Фонда.С документами, подтверждающими проведение реорганизации, Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Раскрытие информации» - «Прочее».Срок, в течение которого Вы могли воспользоваться правом на переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации без потери инвестиционного дохода в связи с реорганизацией, истек (в соответствии с п. 15 ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах, далее – Федеральный закон № 75-ФЗ).Для перевода пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда в ПФР Вам нужно до 01 декабря текущего года обратиться в территориальное отделение ПФР по месту жительства с заявлением о переходе в ПФР или направить указанное заявление через интернет-портал государственных услуг «Госуслуги». Подробную информацию о способах подачи заявления Вы также можете получить на сайте ПФР www.pfrf.ru или по телефону горячей линии ПФР: 8-800-302-2-302.Для перевода пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд Вам необходимо заключить договор с выбранным Вами фондом и до 01 декабря текущего года подать в ПФР заявление о переходе в данный фонд одним из вышеуказанных способов.Вместе с тем мы предлагаем Вам продолжить сотрудничество с нашим Фондом. В 2018 году Фонд прошел процедуру реорганизации, в результате которой становится одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов, объединяющим активы и опыт трех надежных и стабильных участников рынка. Приоритетом деятельности Фонда является сохранение и усиление позиций в сфере пенсионного бизнеса, а также высокий уровень клиентского обслуживания.Просим также обратить внимание, что на размер Вашей пенсии влияет доход от инвестирования Ваших пенсионных накоплений. В соответствии со ст. 36.6-1 Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» инвестиционный доход фиксируется на счетах клиентов по истечении каждых 5 лет, прошедших с даты вступления в силу договора об ОПС. При переходе в другой фонд до истечения 5 лет с даты последней фиксации Вы можете потерять доход, отраженный на Вашем счете в Фонде.Дополнительно сообщаем, согласно ст. 36.6-1 Федерального закона № 75-ФЗ инвестиционный доход фиксируется на счетах клиентов по истечении каждых 5 лет, прошедших с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании.Ваш договор об обязательном пенсионном страховании с Фондом вступил в силу в 2016 году, фиксация инвестиционного дохода на Вашем счете состоится в 2020 году. Таким образом, в случае подачи в текущем году заявления о досрочном переходе в иной фонд Вы можете потерять инвестиционный доход за 2016, 2017, 2018, 2019 годы. В случае подачи в 2020 году заявления о досрочном переходе в иной фонд, Вы не теряете инвестиционный доход, начисленный на Ваш счет в Фонде, и в 2021 году средства поступят новому страховщику с учетом инвестиционного дохода.Если у Вас появятся вопросы, Служба качества Фонда поможет их решить.Информируем о переименовании АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в АО «НПФ «Открытие».Для обращения в Фонд просим Вас использовать новый адрес cc@open-npf.ru.Мы также будем рады ответить Вам по телефону горячей линии: 8-800-200-5-999 (в рабочие дни с 08:00 до 20:00 по московскому времени, звонок по России бесплатный).»14.02.2019 я отправил письмо следующего содержания:«Вы пишите:так вот объективно - в течение 3-х лет, которые я являюсь вашим клиентом, доходность фонда составляла 2% годовых! Ниже рынка в разы! А на сайте у вас все радужно. Еще обманули, не сообщив о реорганизации.Постараюсь всесторонне донести эту ситуацию своему окружению. Надеюсь, люди не повторят моих ошибок.И последнее: когда доступна будет информация по счету в личном кабинете? Укажите сроки.»Вывод: данный случай хорошо иллюстрирует "процесс очищения и оздоровления" рынка нпф в России. Что будет с этими пенсионными деньгами? Регулятор является частью этой непрозрачной и по моему мнению псевдозаконной схемы, а значит с пенсионными деньгами может случится всякое.