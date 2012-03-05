Скамейка запасных (серия спортинг)

или "отсидеться на рабочем месте"?

Если спортсмен сидит на скамейке запасных и при этом обижается на тренера, не выпускающего его на игровое поле, то у него есть два пути:

первый - сидеть и обижаться, или второй - продолжать тренироваться, совершенствуясь над собой.

Однако, если спортсмену выпадет шанс выйти на поле, то первый путь сыграет с ним злую шутку.



Так и в бизнесе, если тебя недооценивает твой начальник, то необходимо продолжать набирать профессиональный опыт и быть саморазвивающейся и самомотивируемой системой. Не надо ждать оценки со стороны. Иначе, когда наступит момент (новое предложение или новая возможность), то вариант "отсиживания на рабочем месте" не приведет к успеху.

Мне пишут на личный ящик молодыe ребята, начинающие строить карьеру в банковской сфере с просьбой дать советы по разным вопросам. Самая распространенная - недооценивает руководитель. Мой рецепт - продолжать тренироваться как спортсмен со скамейки запасных, а вариант "отсидеться на рабочем месте"- это тупик!



P.S. спортинг-это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе и личностном росте.