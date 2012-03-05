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Скамейка запасных (серия спортинг)

05.03.2012 09:11 26 5 042 просмотра
или "отсидеться на рабочем месте"?
Если спортсмен сидит на скамейке запасных и при этом обижается на тренера, не выпускающего его на игровое поле, то у него есть два пути:
первый - сидеть и обижаться, или второй - продолжать тренироваться, совершенствуясь над собой.
Однако, если спортсмену выпадет шанс выйти на поле, то первый путь сыграет с ним злую шутку.

Так и в бизнесе, если тебя недооценивает твой начальник, то необходимо продолжать набирать профессиональный опыт и быть саморазвивающейся и самомотивируемой системой. Не надо ждать оценки со стороны. Иначе, когда наступит момент (новое предложение или новая возможность), то вариант "отсиживания на рабочем месте" не приведет к успеху.
Мне пишут на личный ящик молодыe ребята, начинающие строить карьеру в банковской сфере с просьбой дать советы по разным вопросам. Самая распространенная - недооценивает руководитель. Мой рецепт - продолжать тренироваться как спортсмен со скамейки запасных, а вариант "отсидеться на рабочем месте"- это тупик!

P.S. спортинг-это взгляд на экономику и бизнес глазами спорта, применение логики спортивных моделей в бизнесе и личностном росте.

Комментарии 26

Савин Дмитрий  (killerice)
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Опять же спорт это совсем не бизнес, в спорте есть случайности которые приводят к победе, а в бизнесе как и в рабочей карьере, надо все четко рассчитывать и много раз думать. Для того что бы сделать не очередной шаг к успеху! Но единственное что правильно сидя на месте ничего не добьешся и нужно постоянно совершенствоваться! smile:thumbsup:
Евгений  (Адреналин1)
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В бизнесе и карьере тоже есть случайности, они есть везде!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Евгений, каков же ваш совет начинающим и молодым специалистам?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Согласен с Евгением!
Случайности в бизнесе бывают. Совершенно случайно может состояться такая встреча, которая поднимет тебя очень очень высоко.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Если адекватный руководитель "недооценивает", то здесь возможны два варианта:

1) У руководителя недостаточно информации для объективной оценки. Решение простое - попросите задание, которое покажет ваши сильные стороны. Или как сказал Брайан Трейси - "съешьте лягушку"!

2) Руководитель намеренно занижает ваши успехи. Эта тактика также довольно популярна среди современных Российских руководителей, считающих, что занижение достоинств сотрудников будет их (сотрудников) сильнее мотивировать. Решений два:
а) Если вы хотите остаться в данной компании, то "съешьте лягушку" ради своей карьеры.
б) Если вам безразлична данная компания, то "съешьте лягушку" ради своего профессионализма.

Если руководитель неадекватен, то решение только одно - другая команда. И никаких скамеек запасных. Никакой "бесценный профессиональный опыт" не компенсирует вам необходимость общения с негативными людьми.

А в целом, гораздо лучше, проще и правильнее просто задуматься над вопросом: "А зачем мне оценка руководителя?" Ведь любая оценка - не более чем субъективная ментальная модель человека, которого случай поставил над вами начальником.

Согласен, Надия, надо просто оставаться собой, растить себя, "тренировать себя", но при этом всегда помнить, что жизненная энергия уходит безвозвратно, и тратить ее на "скамейки запасных", пожалуй, не самое лучшее решение.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Абсолютно согласна с Алексеем. У меня, буквально недавно в голове возникла идея написать в своем блоге что то подобное, вот Надия и Алексей выразили полностью мои мысли. Вопрос только в том, как долго находиться на этой самой скамейке и понимать для себя, для чего ты это делаешь. Если речь идет о начинающем специалисте, то безусловно, стремительные взлеты бывают очень редко, без теории и практики, наработанной годами сложно быть признанным. На начальном этапе главным является усиленное изучение нормативной базы по вашей специальности, а также впитывание практики от более опытных коллег. Чрезмерные амбиции молодых бывают зачастую лишними на первоначальном этапе становления карьеры. Поэтому в этой ситуации просто отсиживаться было бы глупо и недальновидно.

Но как быть более опытным банковским работникам. Вот, предположим, работает сотрудник в одной организации год, два, пять.. и вроде бы все устраивает, зарплату хотелось бы побольше, но, руководство уже не ждет от тебя гиперподвигов, да и работнику необходимо отсидеться, например, до рождения ребенка, свадьбы, еще чего-либо.. к чему я все это, каждый человек, который отсиживается на скамейке, делает это сознательно, преследуя свои цели, значит в данный момент ему это удобно.. но это видно руководителю, и не стоит ждать в свою очередь от руководства повышения, предложения каких-либо новых проектов. Словом, в этой ситуации все должно устраивать две стороны.

Если говорить лично про меня, отсиживание на скамейке точно не моя история, и уж тем более скамейке запасных.. В случае недооцененности предпочла бы не тратить на отсиживание свое время, а развиваться активно, стремиться к постижению новых высот.
fulltime  (fulltime)
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Хочу заметить, что некоторых спортсменов и не только их, кстати, абсолютно устраивает роль запасного. Про таких один из основателей Спартака - Николай Петрович Старостин говорил: "Крутись семнадцатым". Ибо раньше футболисты хорошо получали при поездках за границу. А туда везли обычно 16 основных игроков. Ну и кто-то один обязательно отсеивался - травма, дисквалификация, еще что-то. И ты, семнадцатый, - тут как тут. Там тоже не играешь - но суточные у всех одинаковые.
Tano  (Tano)
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smile:)
Я предлагаю вообще не оглядываться на оценки руководителей - начальников. Почему?
Развивается зависимость от чужого мнения - прямой путь к лизоблюдству.
Надо работать, если хочется работать. Не хочется - уходи. Начальник в неадеквате - иди в другое место. Работать, делать, учиться - все исключительно только для самого себя. А к руководителю приходить только с одной фразой - предложением: "Я могу БОЛЬШЕ, чем я делаю!". И вот это вот будет настоящей проверкой на вшивость для руководителя. Ведь, что означает данная ситуация для начальника, к которому пришел подчиненный? Она (ситуация) означает проявление амбициозности сотрудника. Чем обычно отвечает начальник на подобный вызов? обычно отфутболивает с формулировкой "это... ну это... я подумаю... куда надо сообщу о тебе... мы решим...". На такой ответ так и хочется ответить - ну и на кой ляд ты мне как руководитель сдался, если ты сам ничего не решаешь?
Или так - "вот тебе еще работа, раз ты можешь сделать больше". И как правило дается работа, которая относится к классу уже решенных тобой задач. Обычно руководителем не учитывается, что сотрудники приходят с утверждением "Я могу БОЛЬШЕ..." потому что выросли из существующего фронта работ. Теперь им можно ставить задачи уровнем выше, сложнее, маштабнее, т.к. происходит качественный скачок. Но вот чтобы ставить такого рода задачи, задачи, которые бросают вызов, на это нужен руководитель, который уже прошел подобную школу.... А таких ужасно мало осталось. Все больше назначенцы, которые не могут определить разницу между управлением и администрированием, и администрированием заменяют управление.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Подняли интересный аспект: разница между администрированием и управлением.
Tano  (Tano)
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Граница - тонкая, согласен. Но я за свой опыт видел, как многие (а это те, кто учились, заканчивали вузы и мбэй на Управленцев) никак и ничем на самом деле не управляют.
Однако управленцами называются. Перефразируя Ф.Бэкона (его изречение "Важнее быть, чем казаться") - можно сказать, что "важнее казаться, чем быть", "жажда - ничто, имидж все" )))) и т.п.
Но суть в другом. Я хотел сказать, что лучше не надо работать с оглядкой на начальника. Ну разве это работа. если ты делая что-то, постоянно задаешься вопросом - а как на это посмотрит мой начальник? Такая позиция говорит о том, что у тебя нет, своего личного мнения, своего отношения и своей убежденности и позиции. А если есть, то ты боишься!!! ее защищать. А это минус твоему начальнику - возможно он чем-то тебя напугал или строит отношения таким образом, что ты боишься отвечать за свое мнение. В общем проблему Вы отметили важную. Многое также зависит от корпоративной культуры в компании, которая и задает правила игры. Зачастую отсутствие должной и конкретной корп.культуры не дает возможности сотрудникам быть в полной мере инициативными.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Хотелось бы обратиться к этим самым молодым ребятам, которые пишут Вам Надия.
Надо мной нет руководителя, но это не значит, что меня не оценивают. Я предлагаю услуги своим покупателям и мне могут отказать без объяснения причин или оценить неправильно, также как и начальник работника.
И обижаться это не тот путь.
Во-первых: Люди много что говорят. И это зависит от многих причин. В том числе и от того, что начальник "не с той ноги сегодня встал".
Во-вторых если Вас не оценил начальник.... Попробуйте разобраться где Вы не правы. Попробуйте получить независимую оценку коллег и людей, которым Вы не подчинены, но соприкасаетесь по работе. Если у Вас с другими людьми сложились хорошие отношения, то вам укажут где вы неправы. А может быть по мнению большинства у вас все хорошо, но начальник в силу только ему известных обстоятельств не желает "ценить" вас.
Ну а дальше время покажет. Просто хорошо выполняйте свою работу. Самосовершенствуйтесь. Наберитесь здоровой злости. Анализируйте свои ошибки и достигайте безупречности. Работайте так, чтобы в минуту отбить любую придирку начальника. Конструктивно воспринимайте критику в свой адрес и стройте добрые отношения с другими людьми. Старайтесь по человечески помогать коллегам и делать добрые дела. В конце концов окружающие могут заставить начальника изменить свое мнение. Или он сам изменит свое мнение, когда увидит, что придраться не к чему. А может он так долго ждал, когда хоть кто-то из подчиненных станет выполнять работу идеально. И вот наконец-то дождался. После этого он начнет двигать вас наверх. Или кто-то из коллег может пойти на повышение и пригласит вас в свою команду. Естественно это произойдет не сразу. Но следует помнить, что "добро" люди не забывают. И люди которые вас "гнобили" меняют свое мнение. Время многое расставляет на места.
Это не чья-то теория это последние 15 лет моей жизни. То время когда происходили примерно такие же события, когда 15 лет назад никто не хотел воспринимать меня всерьез, а теперь я вынужден отказывать в заключении договоров на оказание услуг или откладывать их исполнение -на длительные сроки. Когда я расстался "по - хорошему" с одной дамой, а она спустя ТРИ ГОДА привела меня к крупному заказчику. Когда меня недооценивали, а потом стали превозносить.
Вобщем спешите делать добро, держите слово, помогайте другим и самосовершенствуйтесь. В конце концов несите хорошее настроение. И люди к вам потянутся
Удачи
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Антон, Вы на протяжении последних 1,5 лет активно комментируете мой блог. Спасибо за интересные, содержательные и иногда критические комментарии.
Мне хотелось бы направить в ваш адрес небольшой знак внимания. Пжл, пришлите ваши координаты на мой ящик nadya185@mail.ru
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, Елена, Антон -спасибо! Я думаю, что начинающие работать молодые специалисты получили исчерпывающую информацию. Остается им только пожелать УДАЧИ и немного "счастливой случайности".
Кирилл Кириллов  (mayya)
#
мой совет начинающим трудовую деятельность- потерпеть первые 1-1,5 года, получить опыт. Лучше получить опыт в крупном банке,бренд банка будет работать на вас при поиске следующего места работы!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Надия, система работы и продвижения по служебной лестнице в банках мне незнакома. Но я абсолютно убеждена: где бы ты не работал и что бы не делал, надо постоянно наращивать знания и идти вперёд в своей профессии. Начальство этого не ценит? Ничего, это не ценит, оценит другое! Главное, было бы что оценивать! smile;)
Самвел Авагян  (Somewelll)
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По всей вероятности, начинающего работника беспокоит не столько "скамейка запасных", сколько время нахождения на этой скамейке. Если долгие тренировки не приводят к ожидаемому "выходу на поле" - начинают проявляться не желательные черты человеческой сущности: я никому не нужен; у меня ничего не получается, меня не замечают и пр....Поэтому мое понимание следующее: если вас долго (в каждом бизнесе может быть разный) не "выпускают на поле" - меняйте работу(тут важно понимать что, "менять работу" но не профессию)
koza nostra  (maestro tuk)
#
Собственно в этой ситуации возникает вопрос к тренеру: а почему тренер пускает на ветер деньги хозяина? Почему он так распоряжается ресурсами, которые хозяин команды дал ему в распоряжение? Ведь хозяину не надо, чтобы спортсмен на лавке протирал штаны и полировал саму лавку. Значит вопросы к тренеру. Тренер может отдать его в аренду, использовать в фарм- клубе или обменять. Кстати, спортсмен может повышать свой профессионализм. Легко. Но если его навыки не укладываются в схему тренера, то он будет повышать свой профессионализм до пенсии.
Илья  (ilia)
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Добавлю свои пять копеек. "Повышать свой профессионализм" + одновременно менять работу или город. Не ждите, жизнь короткая.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Совершенно верно, в российской практике -переезд в Москву во многих карьерах стал поворотным пунктом ( в моей тоже).
В "западной": в Америке средний американец переезжает 3-4 раза из города в город, что обусловлено именно сменой работы.
Алексей Корнешов  (KorAlex)
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Аналогия между спортом и бизнесом, на мой взгляд, очень важна. В обоих случаях необходимо посвятить этому всего себя, будь-то тренер-начальник или спортсмен-сотрудник. Легких путей здесь не бывает.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Алексей, для информации, м б интересна для Вас. Две недели назад на меня вышел бизнес портал "спортинг", шеф-редактор Владимир Смирнов
Вот ссылка, много познавательного http://www.facebook.com/profile.php?id=100002164591998&sk=wall
Из последнего :
- как применять философию айкидо в бизнесе
- в борьбе и бизнесе философия поединка одна ( о боевых искусствах).
Скоро и мое интервью появится на портале " спортинг" smile:)
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
Совершенствоваться можно до бесконечности. Это всё не имеет никакого отношения к построению карьеры. Хотите играть? Уверены, что руководство знает, что вы хотите играть, а не сидеть на скамейке запасных (потому что многих работников скамейка запасных вполне устраивает)? И тем не менее вас стабильно оставляют в запасе без чётких перспектив? Тогда меняйте команду. Решительно и быстро. Ждать не имеет смысла. Это не футбол, где если ты попал в команду и на голову выше остальных, то будешь играть. В карьере наёмного сотрудника можно просидеть в запасе всю жизнь будучи гораздо лучше тех, кто играет.

И ещё по поводу совершенствования. Некоторым людям переизбыток знаний, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе, давит на психику и мешает спокойно выполнять текущие обязанности. От человека конечно зависит. Но у некоторых в голове начинает крутится навязчивая мысль: я так много знаю и занимаюсь такой ерундой.
Сергей  (razumomsk)
#
Надия, немного не в тему, но решил спросить непосредственно у вас... Последнее время, в соцсетях ваши сотрудники размещая информацию о кредитах бросаются громкими обещаниями:
Кто бы не пришел за этим кредитом, все возвращаются с положительным решением. Это невероятно, но факт!!!!
ссылка на источник: http://vk.com/id61036458
Собственно вопрос: это ваш ответ на кредит одного из банков нескольколетней давности "кредит безотказный" или инициатива сотрудников?
Благодарен за ответ....
Мария Р.  (doer)
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Надия, добрый день!

Взбудоражена статьей о Вас в Forbes Woman до глубины души.
Вы теперь для меня образец женской красоты и успеха одновременно.
Начала собирать о Вас информацию в интернет. Оказалось, что еще и блог ведете. Сама. Не буду спрашивать, ОТКУДА У ВАС НА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ БЕРЕТСЯ, и задавать многие другие вопросы на тему "как Вам все это удалось", но буду КРАЙНЕ признательна, если все таки ответите на 2 вопроса:
1. Мечтали ли вы обо всем этом в детстве?
2. Роль мужчин в вашей жизни?
Первый вопрос - про источник мотивации. Чтобы добиться всего этого, думаю, вы пашете 24 часа в сутки, за исключением времени на сон. Второй вопрос - это не попытка узнать подробности личной жизни, а скорее... You know it's a man's world and how did you manage to get such a high position above many men... and still look beautiful and gentle.
Дмитрий Севиздрал  (DSev)
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Впервые решился на комментирование, но блог очень интересный и тема спорта очень близка по духу. У меня друг футболист и я давно с интересом наблюдаю на подходы к организации работы в этой сфере: личную ответственность и развитие работников (спортсменов), стремление выполнять работу лучше, саморазвитие, системы штрафов, поощрений и т.д. Личный авторитет работника без причинения ущерба авторитету коллектива или нанимателя. При этом не стоит забывать о работе которую проводит наниматель: создаёт условия, позволяющие максимально сосредотачиваться на выполнении работы без отвлечения на решение проблем бытового или иного характера. Из спорта можно многое почерпнуть, как работникам так и многим руководителям.
А что касается скамейки запасных, лично мне эта тема близка и понятна, сама тема и комментарии к ней мотивируют людей и меня в том числе. Первое и единственное правило как для молодого, так и для любого другого сотрудника стремящегося расти и делать свою работу лучше и значимее - это постоянное развитие.
И отдельное спасибо за верный совет - если нет чётких перспектив в силу позиции компании по этому вопросу, вернее её отсутствия или игнорирования - не следует терять драгоценное время.
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