Вход
Профиль Блог Лента Активность

2-ая волна кризиса : миф/реальность или 50/50

12.04.2010 23:12 111 45 244 просмотра
Кто-то когда-то сказал фразу, лишенную смысла "2-ая волна кризиса..." и ее активно подхватили... и,всякий раз, встречаясь с журналистами того или иного издания, получаешь вопрос "Миф или реальность 2-ая волна кризиса...?"
Никакой 2-ой, 3-ей или 9-ой волны кризиса не существует, а значит ее (их)и не будет! Откуда такое утверждение спросите вы меня? Отвечаю :
1. Экономика - это НАУКА ( мы привыкли,что физика,химия,математика - наука, но не экономика, а экономика гуманитарная дициплина, а значит не совсем строга и не имеет законов и правил... )
мой собственный опыт: еще будучи студенкой экономфака я прониклась, что экономика -наука и несколько золотых правил я вынесла, одно из них -правило экономических циклов и волн

2. Циклы являются всеобщей формой движения любых систем в природе и обществе (здесь все понятно, это типа: весна-лето-осень-зима и т.п.) Экономический цикл означает следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет: рост обязательно сопровождается спадом, за которым следует восстановление и новый рост. Так вот,например,внури кризиса нет никаких волн !!!
мой собственный опыт: моя дипломная работа в Университете была посвящена экономическим циклам и волнам (циклы Кондратьева и Эссе Леонтьева )

3.Кризис не является постоянным, перманентным состоянием системы. Он однозначно завершается переходом к новому витку оживления и подъему в новом качестве.
мой собственный опыт: кризис 1998 года (закончился и был серьезный подъем ) да и текущий, закончившийся кризис 2008 года, почитайте теорию и вы найдете признаки окончания кризиса

4.Кризисы носят болезненный, разрушительный характер, сопровождаются падением производства и инвестиций в основной капитал, недогрузкой производственных мощностей и банкротством многих предприятий, увеличением безработицы, падением реальных доходов значительных слоев населения...,усиливается хаотичность перемен. Первыми в период кризиса разрушаюся устаревшие элементы системы или они радикально трансформируются.
мой собственный опыт: думаю, что мы все вместе наблюдали все вышеперечисленные явления, а кто-то и стал жертвой этих разрушений...

5. Кризисы имеют созидательный характер, открывая ВОЗМОЖНОСТИ. Теория гласит : "Кризисы служат очистительным смерчем, уносящим старое, отжившее свой срок, импульсом для развертывания волны инноваций на следующих фазах цикла".
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ: ЗНАНИЯ ЦИКЛОВ ПОМОГЛИ МНЕ НЕ БОЯТЬСЯ КРИЗИСОВ. ОНИ СПОСОБСТВУЮТ КАРЬЕРНОМУ РОСТУ И СОЗДАЮТ ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (в кризис 1998 г я возглавила филиал одного иностранного банка - до этого была начальником кредитного отдела, а в 2009 г. - стала председателем правления НБ ТРАСТ ), поэтому журналисты назвали меня АНТИКРИЗИСНОЙ ДАМОЙ smile:D

P.S.экономические индикаторы и индексы, характеризующие экономику той или иной страны - необходимы, в России их недостаточно либо они носят формальный характер ( как написал здесь один из комментаторов...).
НБ ТРАСТ разработал 2,5 года назад ТРАСТ ИНДЕКС МСБ, см. ссылку
http://www.trust.ru/sme/msb/ о научном и практическом смысле индекса напишу в одном из следующих постов.

Комментарии 111

sotnik  (sotnik)
#
Надия, позволю с вами не согласиться. Все конечно обосновано и логично написано, но лично мое мнение, если кратко, то любая волна кризиса, если она есть или сам кризис в целом, это политика. Как аналог можно рассмотреть ситуацию на внешнем рынке с говядиной в Британии, с птичьим гриппом и свиным в том числе, надо было из Британии запретить ввоз говядины сказали, что в мире коровье бешенство и т.п.. ну это мое субъективное мнение.
Соглашусь, что понятие кризис можно применить к определенной экономической ситуации (как вы написали весна, лето, осень, зима), но данная ситуация не должна носить "характер выживания", а то получается, что после зимы, при наступлении весны часть человечества должна погибнуть, если провести параллели. Вопрос может возникнуть в другом, кому выгодны экономические кризисы в том проявлении, в котором мы их переживаем? Посмею предположить, что Россия имеет все необходимые ресурсы для локального экономического цикла.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Согласна. Данное понятие более сложное, оно связано как с политическими, так даже с климатическими явлениями... При этом есть синхронизация явлений.
Очень рекомендую почитать Кондратьева, действительно, уникальный труд, достойный Нобелевской премии. Да, только, к сожалению,по иронии судьбы в жизнь ученого ворвалась политическая волна ( 30-ые годы, репрессии... ). Вот так одна волна накрыла другую ( политическая накрыла жизненный цикл ученого, умер в лагерях...)
Сергей Шарыгин  (tulaw)
#
признавать цикличность развития экономики и не признавать что некоторые фазы этого развития могут называться "кризис" и течение этой фазы может нести неравномерный характер (волны) - в этом что то женское есть. я то же не сторонник широкого применения этого термина (ох уж эти СМИ), для РФ состояние, которое называют кризисом, является нормальным. Стабильно отвратительным. вы практически точно в п.5 дали определение кризиса (греч. krisis — решение, поворотный пункт)— суд, перелом, переворот, пора переходного состояния,перелом,при котором неадекватность средств достижения целей рождает непредсказуемые проблемы. по этому в России нет вне кризисного состояния, а кризис имеет волновой характер. Снимите административные барьеры и то, что называется российской экономикой не продержится и недели. причем первыми рухнут банки smile:(
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Тоже не соглашуть. Из того же опыта. В 2007 году была первая волна, в 2008 - вторая. К этому времени почти все уже забыли как себя инвест чувствовал в январе - феврале 2008. И уж точно никто не предполагал, что к сентябрю 2008 жахнет сильнее.

Цитата
в кризис 1998 г я возглавила филиал одного иностранного банка - до этого была начальником кредитного отдела, а в 2009 г. - стала председателем правления НБ ТРАСТ

Надия, а как на счёт запией в Вашей трудовой в 2004 году?
И какие планы на 2012?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
smile:D в 2004 году задумалась о смене работы, что сделала уже в 2005 году ( перешла в ТРАСТ)
smile:D в 2012 году, даст БОГ, стану многодетной мамой

На счет волн : есть понятие длинных волн и короких колебаний.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
надо поменять ноутбук ( буква "т" начала западать на клавиатуре...) smile:idea:
Кирилл Кириченко  (investor2010)
#
Уважаемая Надия Наримановна!
Дай БОГ, чтобы все Ваши планы сбылись и 2012 год стал САМЫМ благоприятным!!!
tx87  (tx87)
#
Все оч логично и хорошо.
Но если вспомнить начало кризиса этого,то мы задумаемся о том что этот кризис пришел из США...что еще нам(и миру) кто преподнесет неизвестно)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
знаете, есть такая технология в группе на тренингах - винить кого-то во вне...грубее сказать - искать врага во вне ( проверенная столетиями практика )...
а есть восточная мудрость - искать причину в себе...

У нас в России есть собственные внутренние причины и колоссальные "зоны для развития" ( это так красиво обычно называют ограничения ), так вот, необходимо преодолевать собственные ограничения.
А стиль " мама я получил трояк, зато Вася получил двойку..." и у них там ипотеку навыдавали кому попало, это не то...
tx87  (tx87)
#
да.я пересмотрел свою позицию.посмотрев несколько графиков и прочее прочее.вы правы проблемы есть у всех и у всех они свои.
supertrust supertrust  (supertrust)
#
Добрый вечер Надия!
Набрёл на ваш адрес и решил поделится соображениями о банке. Написал вам в личку но вы не удостоили меня своим вниманием, а зря, теперь выкладываю свою писанину на всеобщее обсужнение. В своих блогах вы пишете как отдыхаете, рассуждаете о кризисе и ни слова о своём банке.Складывается впечатление что руководство слабо представляет что творится в филиальной сети банка или вообще для него главное пиар. Хочу вынести сор из избы! Нет я не скажу что всё плохо. Но по порядку. Самая большая проблема нашего банка это непродуманная кадровая политика, точнее её полное отсутствие. Знаете как называют Траст в других банках?
"Кузница кадров для банковской системы России".У нас честно пол города прошло через Траст. Принимаем человека, обучаем, даём мизерную зарплату, нагружаем по максимуму а когда он становится специалистом ни чего не меняем и не пытаемся его удержать. Просто говорим прощай, найдём другого. И люди уходят! В другие банки на руководящие должности или на большие зарплаты. К стати у нас достаточно низкие зарплаты в регионе в сравнении с другими банками. Зарплату не индексируют не смотря на инфляцию. Представьте что зарплата операционистки 12000-13000 рублей и премия 1000 руб. которой её постоянно лишают т.к. она не всилах выполнить план (Обслуживание клиентов, продажа страховок,привлечение депозитов, вестерн, и ещё много чего).Сидят на работе до 20-00. Как прожить? Да, у директоров
департаментов в этом плане всё ОК 40000-60000 руб, вот они и давят девчонок. Хотя сами ни чего из себя не представляют.Отсутствует поощрение за долгую работу в компании. Есть люди которые проработали 5-7 лет, почему бы их
не отметить? Но от них стараются избавится! Где корпоративная солидарность которой нас пытаются учить? Может в Москве всё по-другому? Мы видели фотографии со столичного корпоратива из "Б-2", по слухам это был настоящий корпоратив. А у нас тоже был, скинулись по 1500 руб. и устроили сами себе праздник, нас Московское руководство не поздравило может только на словах да низкий поклон передали. Стрёмненько как-то мы ведь клиентам втуляем что мы крутой банк, а в ГО даже на корпоратив денег нет. Клиента можно убеждать, если сам веришь! В качестве издёвки предложили кредитные карты для сотрудников, правда с оговоркой что зарплата должна быть от 30000 руб. Мы валялись от смеха! Хочу отметить что сотрудники не спешать брать кредиты в родном банке, а предпочитают другие банки. Не знаете почему? На этом пока всё.Вобщем пока руководство будет делать вид,чтоплатит нам зарплату - мы будем
делать вид, что работаем! Из корпаративной солидарности. smile:D
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
supertrust, вы ж уже отметились с этим текстом в Служебном рейтинге. Зачем повторяться, да ещё и не в тематическом разделе? Кстати, 40-60 для нач.депа - это не "всё в порядке".
Сергей  (Gogol-Mogol)
#
Жесть просто! Помню летел как-то в конце 90-х на самолете, регулярный рейс "Аэрофлота". Возникла некая проблема с питанием у моего соседа (он что-то специально заказывал заранее). Стюардесса ему - нам не привезли, придется есть, что есть. Возник конфликт. Я понимал обе стороны. Один - заплатил и заказал и хотел это получить, другая - не повар и не доставка пиццы. Но тут стюардесса допускает (на мой взгляд) стратегическую ошибку. На просьбе клиента "собрать что-то овощное из 1-го класса" отвечает: "У меня и так мизерная зарплата и я не буду бегать по салон что-то искать"... Тут уже я не выдержал. Отвел ее и говорю:
- Никого не волнует твоя зарплата и клиент не спрашивал ее размер. Первое
- Ты представитель авиакомпании и соблюдай требования. Не нравится эта авиакомпания, ДОЛЕТИ, ВЫПОЛНИ ПОЛНОСТЬЮ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ СЕЙЧАС и иди молча в другую компанию. Второе
- Ты могла (и обязана) проверить заранее доставленное на борт питание, а в случае отсутствия сама должна была подойти к клиенту и предложить альтернативу. Третье
- Четвертое и самое главное: есть недовольство - иди к своему боссу. Мне не интересно слушать, что меня ты плохо облуживаешь из-за того, что тебе мало платят. Не выноси ссор из избы! Решай все "дома"
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Спасибо за письмо. Я прочла Ваш вариант и на личном ящике тоже ( на личном ящике отвечаю только тем, кто выходит из-под "ника" и оставляет свой контактный телефон и ФИО ), такой у меня принцип.Этих данных от Вас не было.

Отвечу здесь :
1.в каждой теме пишу только про банки, экономику ( про отдых не пишу, прочитайте внимательно - читать заголовок недостаточно...)

2. в каждом посте - см. внимательно есть, так называемый, product placement ( не скрою,что даже в этой теме я написала про ТРАСТ, через ТРАСТ ИНДЕКС МСБ ),уверена, что грамотный читатель, эти фишки заметил...Байконур линк ТРАСТ, Нобелевский Лауреат линк ТРАСТ и т.д....это моя работа, и я должна честно отрабатываь свой хлеб

3. ТРАСТ "кузница кадров для банковской системы...", давайте поговорим об этом...это шаблон и миф, так говорят про Русский Стандарт ( стандарт юного банкира ), про КМБ ( Курс Молодого Бойца), про Хоум-Кредит ( дом для взращивания кадров)... все уважаемые банки, можно и с ними побыть в данном рейтинге. За этой фразой " кузница..." кроме общей демагогии ничего не стоит. Я бы тоже не хотела в одном банке до пенсии проработать...странно это как-то.
Для объективной оценки есть статистика по уровню текучести персонала ( анализ рынка проводит международная компания PriceWaterHouse Coop. , данные объективные и представлены в разрезе кластеров ). Раз в месяц правление Банка получает report и анализ ситуации по текучести персонала и сравнение с рыночными показателями ( Траст в рынке ), такой же подход по уровню ФОТ ( анализ и сравнение с рынком и соблюдение баланса между уровнем ФОТ и % текучестью). Отсюда, ситуацию хорошо знаю на цифрах.

4.Система ежемесячной мотивации ( весь персонал, связанный с продажами продуктов зарабатывает бонус...в зависимости от выполнения плана). Акцентирую ВНИМИНАЕ : ЗАРАБАТЫВАЕТ, а не ПОЛУЧАЕТ. Есть рейтинг лучших и худших ( с худшими, которые делаю вид, что работают - расстаемся ).

5. Мой опыт работы управляющего Нижегородским филиалом КМБ-Банка говорит о том, что многое зависи на месте от Управляющего Филиала, насколько это реальный лидер, способный повести свой коллектив вперед. Как правило, 10-15 регионов стабильно выполняют и перевыполняю планы, там и текучесть персонала низкая, ребята работают как единая команда, нацеленная на результат. Они и получают бонусы, так оклад - это лишь 50 % дохода, а вторые 50 % можно заработать через бонус, вот такая простая математика. Я надеюсь, что Вы не находитесь на руководящей позиции, сидите и получаете ЗП, надеюсь, что время таких " сидельщиков" закончится, мы провели серьезную работу по ротации кадров и замены "получающих " на " зарабатывающих".
Все справедливо. А совок с одинаково получаемой ЗП надеюсь закончился безвозвратно в 1985 году.

smile:) хорошо, что Вы хоть пишите не в рабочее время...значи все-таки работаете на работе
A A  (NC_)
#
Вы давно работаете в этом банке?
Если давно, то ответ должны знать.
А если не так давно, то обратитесь к своему руководителю, и он объяснит вам кадровую политику банка.

Извините, но вопрос вами задан не по теме.
Нина Георгиевна Ессина  (НГЕ)
#
Здравствуйте, Надия Наримановна!
Уже два месяца я собираюсь написать Вам, но только сейчас решилась.
Пишу Вам в блог, потому что на личный контакт с руководством банка
в любом случае не просто попасть - а кредитные менеджеры всего лишь готовят
стандартные документы и отсеивают неподходящих.

У меня нестандартная ситуация при порядочных намерениях.
Но есть возможный вариант решения. Тоже нестандартный, но реальный.
Три года назад я брала кредит и выплатила в срок. В "Русском стандарте".
А сейчас мне ОЧЕНЬ надо до конца апреля найти денег, но сейчас у меня
в паспорте нет прописки, и ни один банк даже не рассматривает.
Хотя я все время работаю, но тоже только по паспорту, а не по оформлению
по ТК. Даже была справка свободной формы. Сейчас нет на новм месте.
Но у меня есть карта Сбербанка, и можно перечислять мою пенсию
на всю сумму банковского кредита или личного займа на несколько месяцев -
у Вас, если Вы такое решение примете. Договор можно оформить.
Это гарантия выплаты. Мне очень надо 50 тысяч рублей, в течение года выплата.
Обстоятельства были такие, что мне пришлось поехать на почти три месяца
в Омск, мой брат был парализован, состояние ухудшалось, я хотела привезти его
в Москву, в Центр неврологии, искала, кто бы занял денег, но так и не нашла, кто
бы помог, но все же я не работала несколько месяцев и задолжала на личные нужды
в связи с расходами, а теперь надо рассчитываться. А брат мой умер неделю назад.
Для него теперь денег не надо, только мои проблемы остались.
Вот такое решение выплаты займа или кредита я гарантирую.
Надия Наримановна, я ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС, найдите такую возможность!!!
Если можно встретиться, мне можно назначить любое время.

Мне можно ответить на ngessina@hotmail.com или vlada46@mail.ru.
Телефон вряд ли нужен, но - 8 909 900 8287.
Нина Георгиевна Ессина. Живу в Москве много лет, но прописки нет. Сейчас никакой.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Нина Георгиевна, ГК РФ для заключения легитивных договорных отношений с гражданином РФ требует наличия постоянной или временной регистрации гражданина. В договоре определяется целый ряд моментов, например, таких как подсудность и пр... без наличия временной или постоянной прописке офомление кредитного договора не представляется возможным.
Вам необходимо сначала решить вопрос с регистрацией. Наличие кредитной истории - это , безусловно, положительный факт, данный позитивный факт сохраняется в бюро кредитных историй и всегда будет одним из ключевых факторов при принятии решения Банком о выдаче кредита ( наряду с регистрацией, наличием рабочего места или другого постоянного дохода ).
Нина Георгиевна Ессина  (НГЕ)
#
Удалите мой текст, плиз. ЛегитиМные отношения возможны при доверии и без Регистрации, Подсудности и пр. Самое главное - вникнуть в текст и понять смысл.
Excuse.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Действительно, я допустила опечатку "легитимные" , спасибо, что обратили внимание. Это по форме.
Однако, по сути, если Вы хотите решить свои вопросы и получить кредит ,то Вам необходимо сделать несколько шагов :
шаг 1 - получить регистрацию ( постоянную или временную)
шаг 2 - наличие подтвержденного постоянного дохода ( с места работы или подтвержденный доход пенсионера и т.п.)

Если же речь идет о благотворительности, то Вы правы, такие вопросы решаются на доверии. Нина Георгиевна
НБ ТРАСТ совместно с социальной службой Русской Православной Церкви делает программу "Друзья Мелосердия" http://www.trust.ru/about/social/miloserdie. Прошу Вас обратиться в данную программу.


qaq  (qaq)
#
Цитата
Так вот,например,внури кризиса нет никаких волн !!!

Волн нет внутри кризиса , есть циклы.
От перестановки , думаю что смысл не меняется.Хотя , могу ошибаться.
Ну если , автор ссылается
Цитата
циклы Кондратьева и Эссе Леонтьева )

то, тогда еще осталось определиться с видом кризиса.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Значит все это выглядит следующим образом. Есть большая волна. На графиках ее обычно так и рисуют как идеальную геометрическую фигуру в форме половины овала по некоей оси времени. Но это делается для пущей наглядности. А в рамках этой волны существуют еще и краткосрочные циклы приблизительно десятилетней протяженности. Так что обрано выражаясь это такая волна с рябью. Вид кризиса - тут конечно каждый использует тот термин, который ему нравится - системный, фундаментальный, макроэкономический и т.д. и т.п. Суть же в том, что после такого кризиса должны поменяться отношения в экономике. Не исключено что начнет меняться финансовая система мировой экономики. И например могут оказаться востребованными только инвестиционные банки которые будут получать основную прибыль не от классического кредитования, а от участия в инвестиционных проектах. А может вообще окажутся востребованными только банки-брокеры которые оказывают максимально возможный спектр финансовых услуг среди которых кредитование также будет далеко не на первом месте. Ведь кризис во многом начался из-за того что деньги окончательно превратились в самостоятельный вид товара вследствие чего валютные спекуляции превратились чуть-ли не в самостоятельную отрасль экономики. Но если отрасль не развивается то она умирает и все будет зависить от того сможет ли эта отрасль развиваться дальше или умрет вместе с кризисом.
Александр Канцарин  (akants)
#
Уважаемая Надия!
Прошу извинить, что выступаю не по теме. Благодарю Вас за то, что, несмотря на свою крайнюю занятость, Вы откликнулись на моё послание в Вашем блоге от 17.01.2010г. (Зачем я решила вести блог?) и изъявили желание ознакомиться с уникальной разработкой выпускников нижегородского госуниверситета – Системой оперативного управления (банком, предприятием, холдингом, др.). В соответствии с Вашим предложением, я и мои коллеги неоднократно направляли на Ваш корпоративный (CEO@trust.ru – письма не принимает!) и частный (nadya185@mail.ru) почтовые адреса подборку информационных материалов.

К сожалению, до настоящего времени от Вас не поступило никаких сигналов и мы боимся, что материалы до Вас не дошли. Предполагаю, что Ваш сервер посчитал наши послания спамом и автоматически их удалял («вес» пакета документов – 12.5 мегабайт).
В частности, мы направляли краткую информацию о Система оперативного управления, информацию о нашей разработке «Снижение задолженности по выданным потребительским кредитам», экспертную оценку Системы оперативного управления, подготовленную ведущими специалистами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», а также отзывы и рекомендательные письма от руководителей структур, в которых Система уже внедрена и получила самую высокую оценку ( в т.ч. это один из международных банков, Группа ИНЭК, промышленные предприятия).
Ещё раз повторюсь - Система рассчитана именно на руководителей, которые занимаются непосредственным оперативным управлением (в отличие от руководителей, в чьи обязанности входят, в основном, представительские функции), а поскольку в разработку Системы заложено принципиально новое мышление и терминология получила дополнительные смыслы - необходимо устное представление продукта. Посему готовы лично Вам, как оперативному руководителю, представить наши продукты в любой удобный для Вас день и час. Это не займёт много времени.
С искренним уважением и в ожидании ответа,
Александр (akants@bk.ru)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Александр, письмо получила. К сожалению, приложенные материалы я не смогла открыть в предложенном вами формате.
Что предлагаю - передайте управляющему филиала в г. Нижний Новгород Елена Башашиной на диске демо-версию вашей программы.
Я обязательно ее опробую.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Почему-то никто не поинтересовался, а как банкиры высшего эшелона проводят выходные во время кризиса. Никто не задал Надии вопрос - а вы вообще отдыхаете во время кризиса ?!
sotnik  (sotnik)
#
не только высшего эшелона, но и многие руководители банковской сферы в выходные работают, и редко удается по настоящему отдохнуть (отключиться от работы), могу предположить, что многие нач.отделов и те не всегда отдыхают.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
В выходные не работаю последние 6-7 мь лет совсем ( даже из командировок предпочитаю возвращаться в пт вечером, не трогать священные сб и вс ).
Много тружусь в будни и никогда не работаю в выходные... Жизнь дана нам ради жизни, верно ведь ?
А то так и умрешь почетным банкир, а хочется жизнь прожить хорошим человеком, вот такая философия.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Вот и получается что Надия как Жанна Д;Арк. Могла бы по своим данным быть на первых страницах светсткой хроники, а приходится быть на первых полосах финансовых новостей. Не удивлюсь если видя лучи восходящего солнца каждое утро ей приходится вспоминать слова Наполеона: "Это солнце Аустерлица всходит над вами"
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Жанна Д Арк - это трагическая история. Мне больше по душе история барона Мюнхаузена...подвиг каждый день, видит уникальное в простом и творить самой свою жизнь...
Список Форбса тоже интересная штука, а что светская хроника-это желтая пресса.
Сергей  (Gogol-Mogol)
#
Уважаемая Надия. Спасибо за Вашу точку зрения. Как человек, имеющий также высшее экономическое образование, во многом с Вами согласен. НО! Есть огромные НО:
1. Да, цикличность это понятно. Вопрос в том, чтобы правильно определить цикл. Вы же знаете, что на минутном графике, часовой, недельном и годовом циклы разные. Поэтому 2-ю, 3-ю и т.д. "волну кризиса" можно просто не разглядеть (они поглощаются бОльшей волной).
2. Сравнение с "весной-летом-зимой-осенью", конечно, красиво, но опять НО. Этот процесс будет проходить и иметь одинаковую цикличность независимо от того, хотим мы этого или нет. Тут самодостаточный процесс. Он и без нас идет. Пусть даже ни одного человека на земле не останется, этот процесс вечен. Но даже на такой глобальный процесс мы можем влиять. Взрыв атомной бомбы, техногенные катастрофы, просто экологические приступления - все это в какой-то степени может влиять на процесс, который изначально не нами был запущен. Так что говорить про процесс, который был создан и обслуживается людьми. Не станет людей - все, процесс встанет (в отличии от весны-лета-осени-зимы). К чему я? Да к тому, что просчитать достоверно цикличность на экономических волн кризиса просто НЕ РЕАЛЬНО! Почему? Да потому, что эти циклы задают люди (экономисты, банкиры, политики, предприниматели и т.д.). Эту цикличность можно просчитать только на одном этапе. Опять же, как в казино (писал ранее в блоге про Ваш офис на Кутузовском. Помните - часы в зале, одежда и т.д.). Так вот, в казино можно приблизительно просчитать ход игры. У каждого дилера есть свой "шаг". Хочет он или нет, но он есть. Почему дилеров так часто меняют или тут же меняют, как кто-то начинает хорошо выигрывать. Да потому, что (возможно) игрок просчитал цикл (= шаг) игры. Вот его и сбивают. Но это мелкий пример. Глобально - люди задают и обслуживают эти циклы, а политика - обслуживает эти "циклы. Вы же банкир и прекрасно понимаете, что если кто-то потерял, значит кто-то приобрел ) Сосуды ))

Это я как предприниматель (с экономическим образованием) и просто человек (с 35-летним стажем жизни) высказался.

Резюме: цикличность - это шаблон, в нем очень удобно держать толпу. Сказал "2-я волна" и понеслось... А мыслящие люди на такое не ведутся.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Экономические циклы - это один из методов прогнозирования, имеющий в основе своей ( как и многие теории ) заранее заданные ограничения, а значит другими словами - заложен некий шаблон.
Однако набор шаблонов ( методов прогнозирования ), используемые не только как набор инструментов, а как синергия методов, дает более точные результаты прогнозирования.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
продолжу... и дает возможность, таким образом, выйти за рамки одного шаблона... если коротко, то так.
Сергей  (Gogol-Mogol)
#
Относительно Вашего п.5. "Кризисы имеют созидательный характер, открывая ВОЗМОЖНОСТИ. Теория гласит : "Кризисы служат очистительным смерчем, уносящим старое, отжившее свой срок, импульсом для развертывания волны инноваций на следующих фазах цикла".
Согласен, нам, как людям из финансовой области, это понятно. Но согласитесь, что есть огромное количество людей (не из бизнеса), которые просто не выживают в это время. Назвать же их "уносящимся старым" не правильно.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Ведь я здесь писала об объектах экономики, не затрагивая субъектов. Уходят с кризисом старые объекты или старые , изжившие представления об объектах.
Относительно субъектов, согласна с Вами, что данный подход - не справедлив. Однако, при этом, природа человеческая чем и хороша сама по себе, что способна меняться и адаптироваться. А значит, что субъект выходит за эти рамки оценки.
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Извержение вулкана в Исландии может все изменить в текущей перспективе. Возможно даже что это отдельная тема, потому как все банки сидят как на вулкане !!! Да и жизнь иногда может быть похожа на вулкан страстей...
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Не надо одушевлять кризисы. В процессе обсуждения они начинают приобретать некую форму высшего разума, которая хочет карает, а хочет милует, ибо пути его неисповедимы. На самом деле все гораздо проще. Большие циклы связаны с большими циклами в сельском хозяйстве потому что индустриальное производство в основе своей до сих пор опирается на сельскохозяйственное производство - потому что кушать хочется всегда и всем. А сельское хозяйство до сих пор напрямую зависит от больших природных циклов, так как над погодой и природой мы до сих пор не властны. И вся эта цикличность означает что мы все до сих пор живем в индустриальном обществе ( и Европа и Америка) и все разговоры про пост-индустриальное общество оказались лишь рекламным ходом для "раскрутки" IT-индустрии.
iamvs  (iamvs)
#
Надия, подскажите, пожалуйста, к какому сроку ТРАСТ предполагает расширить функционал интернет-банка(для физических лиц)? Если я правильно понимаю, пока доступна лишь информация по кредитам. Хотелось бы видеть сведения по депозитам и иметь возможность платежей, как минимум. Спасибо!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
iamvs Вы правы сейчас фуекционал ограничен, расширенный функционал мы сможем предложить нашим клиентам через 2-2,5 месяца
Валерий Черкасов  (tatupak)
#
Здравствуйте! Циклы,волны всё как говорится относительно, а для нас "среднестатистических" предпринимателей как раз всё"на руку". Немного больше оптимизма и все кризисные проблемы для нас выливаюся только в плюс.И 1998 и 2008гг. меня только взбодрили и добавили сил.Насчёт "кузницы кадров" даже и не переживайте, думаю это только Вам в зачёт. А за 12-13000 у нас на "КАМАЗЕ" работяге надо ещё"попотеть", да и пусть "sypertrust" со своей демогогией пока работает( надеюсь уже нет). Всего доброго!
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Основу экономики страны составляют 100 наиболее крупных предприятий (все сырьевики и некоторые отрасли в обработке). Поэтому если хорошо этой сотне то хорошо и государству. А если из-за кризиса дела у них идут неважно то и в государстве становится неважно. А "среднестатистический" бизнес это как планкон в океане. Он действительно от волн не зависит, но и погоды не делает. Да есть киты, которые живут за счет этого планктона, но гораздо больше в океане все-таки акул, которые как известно предпочитают более крупную добычу.
Кирилл Кириченко  (investor2010)
#
Уважаемая Надия, есть мнение, что кризиса в его, классическом понимании, в России не было. Была просто паника. Считаете ли Вы это утверждение правильным? Спасибо.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кирилл, мое мнение однозначно. Кризис - был, так как все элементы,перечисленные мною выше в тексте поста, нашли свое отражение.
Паника-это когда нечто мнимое выдают за действительное, я бы такое дало определение.
не банк  (vbankepusto)
#
Господа о каких волнах Вы говорите?!
Весь этот кризис от и до заранее был спланирован небольшой кучкой людей, которые и скупили подешевевшие активы за копейки и в ближайщие три- пять лет эти активы вырастут в цене до своей реальной стоимости и потом они опять начнут от них избавляться.

Так было всегда!
smile:wall:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения