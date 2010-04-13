2-ая волна кризиса : миф/реальность или 50/50

Кто-то когда-то сказал фразу, лишенную смысла "2-ая волна кризиса..." и ее активно подхватили... и,всякий раз, встречаясь с журналистами того или иного издания, получаешь вопрос "Миф или реальность 2-ая волна кризиса...?"
Никакой 2-ой, 3-ей или 9-ой волны кризиса не существует, а значит ее (их)и не будет! Откуда такое утверждение спросите вы меня? Отвечаю :
1. Экономика - это НАУКА ( мы привыкли,что физика,химия,математика - наука, но не экономика, а экономика гуманитарная дициплина, а значит не совсем строга и не имеет законов и правил... )
мой собственный опыт: еще будучи студенкой экономфака я прониклась, что экономика -наука и несколько золотых правил я вынесла, одно из них -правило экономических циклов и волн
2. Циклы являются всеобщей формой движения любых систем в природе и обществе (здесь все понятно, это типа: весна-лето-осень-зима и т.п.) Экономический цикл означает следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет: рост обязательно сопровождается спадом, за которым следует восстановление и новый рост. Так вот,например,внури кризиса нет никаких волн !!!
мой собственный опыт: моя дипломная работа в Университете была посвящена экономическим циклам и волнам (циклы Кондратьева и Эссе Леонтьева )
3.Кризис не является постоянным, перманентным состоянием системы. Он однозначно завершается переходом к новому витку оживления и подъему в новом качестве.
мой собственный опыт: кризис 1998 года (закончился и был серьезный подъем ) да и текущий, закончившийся кризис 2008 года, почитайте теорию и вы найдете признаки окончания кризиса
4.Кризисы носят болезненный, разрушительный характер, сопровождаются падением производства и инвестиций в основной капитал, недогрузкой производственных мощностей и банкротством многих предприятий, увеличением безработицы, падением реальных доходов значительных слоев населения...,усиливается хаотичность перемен. Первыми в период кризиса разрушаюся устаревшие элементы системы или они радикально трансформируются.
мой собственный опыт: думаю, что мы все вместе наблюдали все вышеперечисленные явления, а кто-то и стал жертвой этих разрушений...
5. Кризисы имеют созидательный характер, открывая ВОЗМОЖНОСТИ. Теория гласит : "Кризисы служат очистительным смерчем, уносящим старое, отжившее свой срок, импульсом для развертывания волны инноваций на следующих фазах цикла".
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ: ЗНАНИЯ ЦИКЛОВ ПОМОГЛИ МНЕ НЕ БОЯТЬСЯ КРИЗИСОВ. ОНИ СПОСОБСТВУЮТ КАРЬЕРНОМУ РОСТУ И СОЗДАЮТ ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (в кризис 1998 г я возглавила филиал одного иностранного банка - до этого была начальником кредитного отдела, а в 2009 г. - стала председателем правления НБ ТРАСТ ), поэтому журналисты назвали меня АНТИКРИЗИСНОЙ ДАМОЙ
P.S.экономические индикаторы и индексы, характеризующие экономику той или иной страны - необходимы, в России их недостаточно либо они носят формальный характер ( как написал здесь один из комментаторов...).
НБ ТРАСТ разработал 2,5 года назад ТРАСТ ИНДЕКС МСБ, см. ссылку
http://www.trust.ru/sme/msb/ о научном и практическом смысле индекса напишу в одном из следующих постов.
Комментарии 111
Соглашусь, что понятие кризис можно применить к определенной экономической ситуации (как вы написали весна, лето, осень, зима), но данная ситуация не должна носить "характер выживания", а то получается, что после зимы, при наступлении весны часть человечества должна погибнуть, если провести параллели. Вопрос может возникнуть в другом, кому выгодны экономические кризисы в том проявлении, в котором мы их переживаем? Посмею предположить, что Россия имеет все необходимые ресурсы для локального экономического цикла.
Очень рекомендую почитать Кондратьева, действительно, уникальный труд, достойный Нобелевской премии. Да, только, к сожалению,по иронии судьбы в жизнь ученого ворвалась политическая волна ( 30-ые годы, репрессии... ). Вот так одна волна накрыла другую ( политическая накрыла жизненный цикл ученого, умер в лагерях...)
Надия, а как на счёт запией в Вашей трудовой в 2004 году?
И какие планы на 2012?
в 2012 году, даст БОГ, стану многодетной мамой
На счет волн : есть понятие длинных волн и короких колебаний.
Дай БОГ, чтобы все Ваши планы сбылись и 2012 год стал САМЫМ благоприятным!!!
Но если вспомнить начало кризиса этого,то мы задумаемся о том что этот кризис пришел из США...что еще нам(и миру) кто преподнесет неизвестно)
а есть восточная мудрость - искать причину в себе...
У нас в России есть собственные внутренние причины и колоссальные "зоны для развития" ( это так красиво обычно называют ограничения ), так вот, необходимо преодолевать собственные ограничения.
А стиль " мама я получил трояк, зато Вася получил двойку..." и у них там ипотеку навыдавали кому попало, это не то...
Набрёл на ваш адрес и решил поделится соображениями о банке. Написал вам в личку но вы не удостоили меня своим вниманием, а зря, теперь выкладываю свою писанину на всеобщее обсужнение. В своих блогах вы пишете как отдыхаете, рассуждаете о кризисе и ни слова о своём банке.Складывается впечатление что руководство слабо представляет что творится в филиальной сети банка или вообще для него главное пиар. Хочу вынести сор из избы! Нет я не скажу что всё плохо. Но по порядку. Самая большая проблема нашего банка это непродуманная кадровая политика, точнее её полное отсутствие. Знаете как называют Траст в других банках?
"Кузница кадров для банковской системы России".У нас честно пол города прошло через Траст. Принимаем человека, обучаем, даём мизерную зарплату, нагружаем по максимуму а когда он становится специалистом ни чего не меняем и не пытаемся его удержать. Просто говорим прощай, найдём другого. И люди уходят! В другие банки на руководящие должности или на большие зарплаты. К стати у нас достаточно низкие зарплаты в регионе в сравнении с другими банками. Зарплату не индексируют не смотря на инфляцию. Представьте что зарплата операционистки 12000-13000 рублей и премия 1000 руб. которой её постоянно лишают т.к. она не всилах выполнить план (Обслуживание клиентов, продажа страховок,привлечение депозитов, вестерн, и ещё много чего).Сидят на работе до 20-00. Как прожить? Да, у директоров
департаментов в этом плане всё ОК 40000-60000 руб, вот они и давят девчонок. Хотя сами ни чего из себя не представляют.Отсутствует поощрение за долгую работу в компании. Есть люди которые проработали 5-7 лет, почему бы их
не отметить? Но от них стараются избавится! Где корпоративная солидарность которой нас пытаются учить? Может в Москве всё по-другому? Мы видели фотографии со столичного корпоратива из "Б-2", по слухам это был настоящий корпоратив. А у нас тоже был, скинулись по 1500 руб. и устроили сами себе праздник, нас Московское руководство не поздравило может только на словах да низкий поклон передали. Стрёмненько как-то мы ведь клиентам втуляем что мы крутой банк, а в ГО даже на корпоратив денег нет. Клиента можно убеждать, если сам веришь! В качестве издёвки предложили кредитные карты для сотрудников, правда с оговоркой что зарплата должна быть от 30000 руб. Мы валялись от смеха! Хочу отметить что сотрудники не спешать брать кредиты в родном банке, а предпочитают другие банки. Не знаете почему? На этом пока всё.Вобщем пока руководство будет делать вид,чтоплатит нам зарплату - мы будем
делать вид, что работаем! Из корпаративной солидарности.
- Никого не волнует твоя зарплата и клиент не спрашивал ее размер. Первое
- Ты представитель авиакомпании и соблюдай требования. Не нравится эта авиакомпания, ДОЛЕТИ, ВЫПОЛНИ ПОЛНОСТЬЮ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ СЕЙЧАС и иди молча в другую компанию. Второе
- Ты могла (и обязана) проверить заранее доставленное на борт питание, а в случае отсутствия сама должна была подойти к клиенту и предложить альтернативу. Третье
- Четвертое и самое главное: есть недовольство - иди к своему боссу. Мне не интересно слушать, что меня ты плохо облуживаешь из-за того, что тебе мало платят. Не выноси ссор из избы! Решай все "дома"
Отвечу здесь :
1.в каждой теме пишу только про банки, экономику ( про отдых не пишу, прочитайте внимательно - читать заголовок недостаточно...)
2. в каждом посте - см. внимательно есть, так называемый, product placement ( не скрою,что даже в этой теме я написала про ТРАСТ, через ТРАСТ ИНДЕКС МСБ ),уверена, что грамотный читатель, эти фишки заметил...Байконур линк ТРАСТ, Нобелевский Лауреат линк ТРАСТ и т.д....это моя работа, и я должна честно отрабатываь свой хлеб
3. ТРАСТ "кузница кадров для банковской системы...", давайте поговорим об этом...это шаблон и миф, так говорят про Русский Стандарт ( стандарт юного банкира ), про КМБ ( Курс Молодого Бойца), про Хоум-Кредит ( дом для взращивания кадров)... все уважаемые банки, можно и с ними побыть в данном рейтинге. За этой фразой " кузница..." кроме общей демагогии ничего не стоит. Я бы тоже не хотела в одном банке до пенсии проработать...странно это как-то.
Для объективной оценки есть статистика по уровню текучести персонала ( анализ рынка проводит международная компания PriceWaterHouse Coop. , данные объективные и представлены в разрезе кластеров ). Раз в месяц правление Банка получает report и анализ ситуации по текучести персонала и сравнение с рыночными показателями ( Траст в рынке ), такой же подход по уровню ФОТ ( анализ и сравнение с рынком и соблюдение баланса между уровнем ФОТ и % текучестью). Отсюда, ситуацию хорошо знаю на цифрах.
4.Система ежемесячной мотивации ( весь персонал, связанный с продажами продуктов зарабатывает бонус...в зависимости от выполнения плана). Акцентирую ВНИМИНАЕ : ЗАРАБАТЫВАЕТ, а не ПОЛУЧАЕТ. Есть рейтинг лучших и худших ( с худшими, которые делаю вид, что работают - расстаемся ).
5. Мой опыт работы управляющего Нижегородским филиалом КМБ-Банка говорит о том, что многое зависи на месте от Управляющего Филиала, насколько это реальный лидер, способный повести свой коллектив вперед. Как правило, 10-15 регионов стабильно выполняют и перевыполняю планы, там и текучесть персонала низкая, ребята работают как единая команда, нацеленная на результат. Они и получают бонусы, так оклад - это лишь 50 % дохода, а вторые 50 % можно заработать через бонус, вот такая простая математика. Я надеюсь, что Вы не находитесь на руководящей позиции, сидите и получаете ЗП, надеюсь, что время таких " сидельщиков" закончится, мы провели серьезную работу по ротации кадров и замены "получающих " на " зарабатывающих".
Все справедливо. А совок с одинаково получаемой ЗП надеюсь закончился безвозвратно в 1985 году.
хорошо, что Вы хоть пишите не в рабочее время...значи все-таки работаете на работе
Если давно, то ответ должны знать.
А если не так давно, то обратитесь к своему руководителю, и он объяснит вам кадровую политику банка.
Извините, но вопрос вами задан не по теме.
Уже два месяца я собираюсь написать Вам, но только сейчас решилась.
Пишу Вам в блог, потому что на личный контакт с руководством банка
в любом случае не просто попасть - а кредитные менеджеры всего лишь готовят
стандартные документы и отсеивают неподходящих.
У меня нестандартная ситуация при порядочных намерениях.
Но есть возможный вариант решения. Тоже нестандартный, но реальный.
Три года назад я брала кредит и выплатила в срок. В "Русском стандарте".
А сейчас мне ОЧЕНЬ надо до конца апреля найти денег, но сейчас у меня
в паспорте нет прописки, и ни один банк даже не рассматривает.
Хотя я все время работаю, но тоже только по паспорту, а не по оформлению
по ТК. Даже была справка свободной формы. Сейчас нет на новм месте.
Но у меня есть карта Сбербанка, и можно перечислять мою пенсию
на всю сумму банковского кредита или личного займа на несколько месяцев -
у Вас, если Вы такое решение примете. Договор можно оформить.
Это гарантия выплаты. Мне очень надо 50 тысяч рублей, в течение года выплата.
Обстоятельства были такие, что мне пришлось поехать на почти три месяца
в Омск, мой брат был парализован, состояние ухудшалось, я хотела привезти его
в Москву, в Центр неврологии, искала, кто бы занял денег, но так и не нашла, кто
бы помог, но все же я не работала несколько месяцев и задолжала на личные нужды
в связи с расходами, а теперь надо рассчитываться. А брат мой умер неделю назад.
Для него теперь денег не надо, только мои проблемы остались.
Вот такое решение выплаты займа или кредита я гарантирую.
Надия Наримановна, я ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС, найдите такую возможность!!!
Если можно встретиться, мне можно назначить любое время.
Мне можно ответить на ngessina@hotmail.com или vlada46@mail.ru.
Телефон вряд ли нужен, но - 8 909 900 8287.
Нина Георгиевна Ессина. Живу в Москве много лет, но прописки нет. Сейчас никакой.
Вам необходимо сначала решить вопрос с регистрацией. Наличие кредитной истории - это , безусловно, положительный факт, данный позитивный факт сохраняется в бюро кредитных историй и всегда будет одним из ключевых факторов при принятии решения Банком о выдаче кредита ( наряду с регистрацией, наличием рабочего места или другого постоянного дохода ).
Excuse.
Однако, по сути, если Вы хотите решить свои вопросы и получить кредит ,то Вам необходимо сделать несколько шагов :
шаг 1 - получить регистрацию ( постоянную или временную)
шаг 2 - наличие подтвержденного постоянного дохода ( с места работы или подтвержденный доход пенсионера и т.п.)
Если же речь идет о благотворительности, то Вы правы, такие вопросы решаются на доверии. Нина Георгиевна
НБ ТРАСТ совместно с социальной службой Русской Православной Церкви делает программу "Друзья Мелосердия" http://www.trust.ru/about/social/miloserdie. Прошу Вас обратиться в данную программу.
Волн нет внутри кризиса , есть циклы.
От перестановки , думаю что смысл не меняется.Хотя , могу ошибаться.
Ну если , автор ссылается
то, тогда еще осталось определиться с видом кризиса.
Прошу извинить, что выступаю не по теме. Благодарю Вас за то, что, несмотря на свою крайнюю занятость, Вы откликнулись на моё послание в Вашем блоге от 17.01.2010г. (Зачем я решила вести блог?) и изъявили желание ознакомиться с уникальной разработкой выпускников нижегородского госуниверситета – Системой оперативного управления (банком, предприятием, холдингом, др.). В соответствии с Вашим предложением, я и мои коллеги неоднократно направляли на Ваш корпоративный (CEO@trust.ru – письма не принимает!) и частный (nadya185@mail.ru) почтовые адреса подборку информационных материалов.
К сожалению, до настоящего времени от Вас не поступило никаких сигналов и мы боимся, что материалы до Вас не дошли. Предполагаю, что Ваш сервер посчитал наши послания спамом и автоматически их удалял («вес» пакета документов – 12.5 мегабайт).
В частности, мы направляли краткую информацию о Система оперативного управления, информацию о нашей разработке «Снижение задолженности по выданным потребительским кредитам», экспертную оценку Системы оперативного управления, подготовленную ведущими специалистами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», а также отзывы и рекомендательные письма от руководителей структур, в которых Система уже внедрена и получила самую высокую оценку ( в т.ч. это один из международных банков, Группа ИНЭК, промышленные предприятия).
Ещё раз повторюсь - Система рассчитана именно на руководителей, которые занимаются непосредственным оперативным управлением (в отличие от руководителей, в чьи обязанности входят, в основном, представительские функции), а поскольку в разработку Системы заложено принципиально новое мышление и терминология получила дополнительные смыслы - необходимо устное представление продукта. Посему готовы лично Вам, как оперативному руководителю, представить наши продукты в любой удобный для Вас день и час. Это не займёт много времени.
С искренним уважением и в ожидании ответа,
Александр (akants@bk.ru)
Что предлагаю - передайте управляющему филиала в г. Нижний Новгород Елена Башашиной на диске демо-версию вашей программы.
Я обязательно ее опробую.
Много тружусь в будни и никогда не работаю в выходные... Жизнь дана нам ради жизни, верно ведь ?
А то так и умрешь почетным банкир, а хочется жизнь прожить хорошим человеком, вот такая философия.
Список Форбса тоже интересная штука, а что светская хроника-это желтая пресса.
1. Да, цикличность это понятно. Вопрос в том, чтобы правильно определить цикл. Вы же знаете, что на минутном графике, часовой, недельном и годовом циклы разные. Поэтому 2-ю, 3-ю и т.д. "волну кризиса" можно просто не разглядеть (они поглощаются бОльшей волной).
2. Сравнение с "весной-летом-зимой-осенью", конечно, красиво, но опять НО. Этот процесс будет проходить и иметь одинаковую цикличность независимо от того, хотим мы этого или нет. Тут самодостаточный процесс. Он и без нас идет. Пусть даже ни одного человека на земле не останется, этот процесс вечен. Но даже на такой глобальный процесс мы можем влиять. Взрыв атомной бомбы, техногенные катастрофы, просто экологические приступления - все это в какой-то степени может влиять на процесс, который изначально не нами был запущен. Так что говорить про процесс, который был создан и обслуживается людьми. Не станет людей - все, процесс встанет (в отличии от весны-лета-осени-зимы). К чему я? Да к тому, что просчитать достоверно цикличность на экономических волн кризиса просто НЕ РЕАЛЬНО! Почему? Да потому, что эти циклы задают люди (экономисты, банкиры, политики, предприниматели и т.д.). Эту цикличность можно просчитать только на одном этапе. Опять же, как в казино (писал ранее в блоге про Ваш офис на Кутузовском. Помните - часы в зале, одежда и т.д.). Так вот, в казино можно приблизительно просчитать ход игры. У каждого дилера есть свой "шаг". Хочет он или нет, но он есть. Почему дилеров так часто меняют или тут же меняют, как кто-то начинает хорошо выигрывать. Да потому, что (возможно) игрок просчитал цикл (= шаг) игры. Вот его и сбивают. Но это мелкий пример. Глобально - люди задают и обслуживают эти циклы, а политика - обслуживает эти "циклы. Вы же банкир и прекрасно понимаете, что если кто-то потерял, значит кто-то приобрел ) Сосуды ))
Это я как предприниматель (с экономическим образованием) и просто человек (с 35-летним стажем жизни) высказался.
Резюме: цикличность - это шаблон, в нем очень удобно держать толпу. Сказал "2-я волна" и понеслось... А мыслящие люди на такое не ведутся.
Однако набор шаблонов ( методов прогнозирования ), используемые не только как набор инструментов, а как синергия методов, дает более точные результаты прогнозирования.
Согласен, нам, как людям из финансовой области, это понятно. Но согласитесь, что есть огромное количество людей (не из бизнеса), которые просто не выживают в это время. Назвать же их "уносящимся старым" не правильно.
Относительно субъектов, согласна с Вами, что данный подход - не справедлив. Однако, при этом, природа человеческая чем и хороша сама по себе, что способна меняться и адаптироваться. А значит, что субъект выходит за эти рамки оценки.
Паника-это когда нечто мнимое выдают за действительное, я бы такое дало определение.
Весь этот кризис от и до заранее был спланирован небольшой кучкой людей, которые и скупили подешевевшие активы за копейки и в ближайщие три- пять лет эти активы вырастут в цене до своей реальной стоимости и потом они опять начнут от них избавляться.
Так было всегда!